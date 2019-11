Nur in einem Lokal in Wien wurde noch geraucht

Wien - Die Wiener Wirte und ihre Gäste dürften das mit gestrigem Freitag in Kraft getretene Rauchverbot sehr ernst nehmen. Das legt zumindest die erste Bilanz des Marktamts nahe. Demnach wurde am Allerheiligentag in nur einem von 247 kontrollierten Lokalen geraucht. In drei Fällen fehlte zudem die vorgeschriebene Kennzeichnung des Rauchverbots, wie das Marktamt am Samstag mitteilte.

AK-Präsidentin Anderl stellt sich hinter Rendi-Wagner

Wien - Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl hat sich klar hinter SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gestellt und Kritik an deren Parteiführung zurückgewiesen. Rendi-Wagner sei "selbstverständlich die richtige Frau an der richtigen Stelle". "Sie ist eine tolle Frau, sie macht das. Die Partei muss dafür sorgen, dass auch das Umfeld passt", sagte Anderl im ORF-Radio. Das Problem sei vielmehr, dass die Themen der SPÖ nicht ankommen, auch wenn sie überzeugt sei, dass es die richtigen Themen seien.

Über 50 Soldaten in Mali bei Überfall getötet

Bamako - Bei einem der schwersten Angriffe auf die Armee im westafrikanischen Mali sind mehr als 50 Soldaten getötet worden. Bei dem "Terrorangriff" auf einen Militärstützpunkt in Indelimane im Gebiet M�naka nahe der Grenze zu Niger seien 53 Soldaten und ein Zivilist gestorben, teilte der malische Kommunikationsminister Yaya Sangar� am Freitagabend via Twitter mit.

Mehrere Schulkinder starben bei Explosion in Afghanistan

Kabul - Neun Kinder sind im Norden Afghanistans bei der Explosion einer am Straßenrand versteckten Mine ums Leben gekommen. Vier weitere seien verletzt worden, teilten die Behörden mit. Die Kinder waren auf dem Weg in die Schule, als der Sprengsatz detonierte. In der Gegend sind die islamistischen Taliban stark vertreten.

Madrid bot Thunberg Hilfe bei Reise zur Klima-Konferenz an

Madrid - Spanien hat Klima-Aktivistin Greta Thunberg Hilfe angeboten, um ihre Teilnahme an der UNO-Klimakonferenz im Dezember in Madrid zu ermöglichen. "Wir würden Dir sehr gerne bei der Überquerung des Atlantiks helfen", schrieb Umweltministerin Teresa Ribera auf Twitter. Wie die Reise-Hilfe aussehen könnte, sagte sie nicht. Nach der überraschenden Absage Chiles war die spanische Hauptstadt als Gastgeber der Klimakonferenz eingesprungen. Nun sucht Thunberg eine Möglichkeit, den Atlantik auf einem Segelschiff zu überqueren.

39 Leichen in Lkw laut Polizei vermutlich alle Vietnamesen

Belfast - Nach dem Fund von 39 Leichen in einem Lastwagen nahe London geht die Polizei nach neuesten Erkenntnissen davon aus, dass alle Opfer aus Vietnam stammen. Die Polizei hatte nach der Entdeckung der Leichen in einem Kühllaster zunächst spekuliert, dass die Toten aus China stammten. Nach örtlichen vietnamesischen Medienberichten haben bis zu 28 Familien in den zentralen Provinzen Ha Tinh und Nghe An Angehörige als vermisst gemeldet.

23-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall in Salzburg getötet

St. Martin am Tennengebirge - In St. Martin am Tennengebirge ist Samstag früh ein 23-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Einheimische war am Straßenrand unterwegs gewesen, als er von dem Pkw gestreift wurde. Er kam zu Sturz und blieb im Straßengraben liegen. Der 47-jährige Lenker glaubte laut eigenen Angaben, ein Tier gestreift zu haben und blieb 40 Meter nach der Unfallstelle stehen. Weil er in der Dunkelheit aber nichts Genaueres feststellen konnte, fuhr er zurück nach Hause.

