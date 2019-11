Mindestens 15 Tote bei Autobomben-Explosion in Nordsyrien

Damaskus/Ankara - Bei der Explosion einer Autobombe im nordsyrischen Tal Abyad sind mindestens 15 Menschen getötet und mehr als 30 verletzt worden. Die Explosion habe sich im Stadtzentrum ereignet, hieß es aus medizinischen Kreisen. Wer hinter dem Anschlag steckt, war zunächst unklar. In dieser Woche hatte es bereits mehrere Explosionen von Autobomben in der Umgebung gegeben. In der Provinz Idlib im Nordwesten Syriens wurden indes bei einem russischen Luftangriff sechs Menschen getötet.

Tausende gedenken in Tel Aviv des Mordes an Yitzhak Rabin

Tel Aviv - Tausende Israelis haben Medienberichten zufolge mit einer Massendemonstration in Tel Aviv an die Ermordung des früheren Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin erinnert. Unter dem Motto "Ja zu Frieden, Nein zu Gewalt" versammelten sich die Menschen am Samstagabend auf dem zentralen Rabin-Platz. Ein jüdischer Fanatiker hatte Rabin auf dem heutigen Rabin-Platz am 4. November 1995 nach einer Friedenskundgebung erschossen, um territoriale Zugeständnisse an die Palästinenser zu verhindern.

IS bekennt sich zu Angriff auf Militärstützpunkt in Mali

Bamako - In Mali sind bei einem der schwersten Angriffe auf die Armee rund 50 Soldaten getötet worden. Zu der Attacke vom Freitag auf einen Militärstützpunkt in Indelimane im Gebiet Menaka nahe der Grenze zum Niger bekannte sich am Samstag die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Die malische Regierung verurteilte den Vorfall als "Terrorangriff". Am Samstag wurde in demselben Gebiet zudem ein französischer Soldat durch eine am Straßenrand platzierte Bombe getötet.

Trump begrenzt Aufnahme neuer Flüchtlinge drastisch

Washington - US-Präsident Donald Trump hat eine Absenkung der ohnehin schon historisch niedrigen Grenze für die Aufnahme neuer Flüchtlinge angeordnet. Im Wirtschaftsjahr 2020 (Oktober 2019 bis September 2020) dürfen "aus humanitären Gründen" höchstens 18.000 Flüchtlinge ins Land gelassen werden, wie Trump in der Nacht auf Samstag erklärte. Das ist die niedrigste Obergrenze seit Einführung des Flüchtlingsprogramms im Jahr 1980. Zuletzt war die Grenze bei 30.000 gelegen.

Madrid bot Thunberg Hilfe bei Reise zur Klima-Konferenz an

Madrid - Spanien hat Klima-Aktivistin Greta Thunberg Hilfe angeboten, um ihre Teilnahme an der UNO-Klimakonferenz im Dezember in Madrid zu ermöglichen. "Wir würden Dir sehr gerne bei der Überquerung des Atlantiks helfen", schrieb Umweltministerin Teresa Ribera auf Twitter. Wie die Reise-Hilfe aussehen könnte, sagte sie nicht. Nach der überraschenden Absage Chiles war die spanische Hauptstadt als Gastgeber der Klimakonferenz eingesprungen. Nun sucht Thunberg eine Möglichkeit, den Atlantik auf einem Segelschiff zu überqueren.

Ringen um regionales Freihandelsabkommen bei ASEAN-Gipfel

Bangkok - Beim Gipfel des Verbands Südostasiatischer Staaten (ASEAN) in der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist am Sonntag voraussichtlich auch der geplante Freihandelspakt RCEP Thema. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs findet halbjährlich statt. Sollte die von China angeführte Umfassende Regionale Wirtschaftspartnerschaft zustande kommen, würde sie ein Drittel des Welthandels einschließen. Die Verhandlungen haben durch den Handelskrieg zwischen den USA und China neuen Schwung bekommen.

Traktor-Lenker in Kärnten von Fahrerkabine erdrückt

Maria Saal - Ein 52-Jähriger ist am Samstagnachmittag in Kärnten unter den umstürzenden Traktor, den er selbst lenkte, geraten und von diesem erdrückt worden. Eine herbeigerufene Notärztin führte nach der Bergung des Mannes Reanimationsmaßnahmen durch, konnte das Unfallopfer aber nicht mehr wiederbeleben. Der Unfall ereignete sich in Poppichl, das zur Gemeinde Maria Saal im Bezirk Klagenfurt-Land gehört.

Georg-Büchner-Preis an Schweizer Schriftsteller Bärfuss verliehen

Darmstadt - Der Schweizer Schriftsteller und Dramatiker Lukas Bärfuss ("Hagard") hat am Samstag in Darmstadt den Georg-Büchner-Preis 2019 entgegengenommen. "Mit seinem bisherigen Werk hat er eine umfangreiche Topografie der unbeantworteten und unbeantwortbaren Fragen unserer Zeit erstellt", so Dramaturgin Judith Gerstenberg in ihrer Laudatio. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung hatte im Juli den Preisträger bekannt gegeben. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland.

(Schluss) ral/vos