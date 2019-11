Zustimmung für Türkis-Grün seit Wahl klar gestiegen

Wien - Die Zustimmung für eine Koalition zwischen ÖVP und Grünen ist in Bevölkerung seit der Wahl deutlich gestiegen. Das untermauern nicht nur die veröffentlichten Umfragen. Auch die von der APA befragten Meinungsforscher sehen eine klare Tendenz in diese Richtung. Dies liege vor allem daran, dass die Bevölkerung eine stabile Regierung wünsche, sagte etwa Meinungsforscher Peter Hajek zur APA. Auch Meinungsforscher David Pfarrhofer ("market") sieht die Zustimmung zu den Grünen deutlich angestiegen.

Trump verteidigt Grenzmauer nach Bericht über Löcher darin

Washington - US-Präsident Donald Trump sieht nach einem Bericht über die Überwindung seiner Mauer an der Grenze zu Mexiko mittels einfachen Werkzeugs keinen Grund für Zweifel. "Wir haben eine sehr mächtige Mauer", sagte Trump am Samstag in Washington. "Aber egal wie mächtig, man kann bei aller Fairness alles durchschneiden." Zuvor hatte die "Washington Post" unter Berufung auf nicht namentlich genannte US-Behördenvertreter berichtet, dass Schmuggelbanden mithilfe von für jedermann erhältlichem Werkzeug Löcher in die Grenzanlage geschnitten hätten, um Menschen und Drogen in die USA zu schmuggeln.

CNN: Trumps Wahlkampfteam bemühte sich 2016 um E-Mails von Wikileaks

Washington - Donald Trump und sein Wahlkampfteam haben sich neu veröffentlichten Ermittlungsdokumenten zufolge 2016 um E-Mails der Demokraten im Besitz von Wikileaks bemüht, um seiner Rivalin Hillary Clinton zu schaden. Das berichteten der Sender CNN und die Nachrichtenseite "Buzzfeed" am Samstag unter Berufung auf knapp 300 Seiten Unterlagen von Russland-Sonderermittler Robert Mueller. Die Medienhäuser hatten erfolgreich auf Herausgabe der Dokumente geklagt.

Mindestens 15 Tote bei Autobomben-Explosion in Nordsyrien

Damaskus/Ankara - Bei der Explosion einer Autobombe im nordsyrischen Tal Abyad sind mindestens 15 Menschen getötet und mehr als 30 verletzt worden. Die Explosion habe sich im Stadtzentrum ereignet, hieß es aus medizinischen Kreisen. Wer hinter dem Anschlag steckt, war zunächst unklar. In dieser Woche hatte es bereits mehrere Explosionen von Autobomben in der Umgebung gegeben. In der Provinz Idlib im Nordwesten Syriens wurden indes bei einem russischen Luftangriff sechs Menschen getötet.

Tausende gedenken in Tel Aviv des Mordes an Yitzhak Rabin

Tel Aviv - Tausende Israelis haben Medienberichten zufolge mit einer Massendemonstration in Tel Aviv an die Ermordung des früheren Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin erinnert. Unter dem Motto "Ja zu Frieden, Nein zu Gewalt" versammelten sich die Menschen am Samstagabend auf dem zentralen Rabin-Platz. Ein jüdischer Fanatiker hatte Rabin auf dem heutigen Rabin-Platz am 4. November 1995 nach einer Friedenskundgebung erschossen, um territoriale Zugeständnisse an die Palästinenser zu verhindern.

IS bekennt sich zu Angriff auf Militärstützpunkt in Mali

Bamako - In Mali sind bei einem der schwersten Angriffe auf die Armee rund 50 Soldaten getötet worden. Zu der Attacke vom Freitag auf einen Militärstützpunkt in Indelimane im Gebiet Menaka nahe der Grenze zum Niger bekannte sich am Samstag die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Die malische Regierung verurteilte den Vorfall als "Terrorangriff". Am Samstag wurde in demselben Gebiet zudem ein französischer Soldat durch eine am Straßenrand platzierte Bombe getötet.

Madrid bot Thunberg Hilfe bei Reise zur Klima-Konferenz an

Madrid - Spanien hat Klima-Aktivistin Greta Thunberg Hilfe angeboten, um ihre Teilnahme an der UNO-Klimakonferenz im Dezember in Madrid zu ermöglichen. "Wir würden Dir sehr gerne bei der Überquerung des Atlantiks helfen", schrieb Umweltministerin Teresa Ribera auf Twitter. Wie die Reise-Hilfe aussehen könnte, sagte sie nicht. Nach der überraschenden Absage Chiles war die spanische Hauptstadt als Gastgeber der Klimakonferenz eingesprungen. Nun sucht Thunberg eine Möglichkeit, den Atlantik auf einem Segelschiff zu überqueren.

Ringen um regionales Freihandelsabkommen bei ASEAN-Gipfel

Bangkok - Beim Gipfel des Verbands Südostasiatischer Staaten (ASEAN) in der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist am Sonntag voraussichtlich auch der geplante Freihandelspakt RCEP Thema. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs findet halbjährlich statt. Sollte die von China angeführte Umfassende Regionale Wirtschaftspartnerschaft zustande kommen, würde sie ein Drittel des Welthandels einschließen. Die Verhandlungen haben durch den Handelskrieg zwischen den USA und China neuen Schwung bekommen.

