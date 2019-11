Zustimmung für ÖVP-Grünen-Koalition seit Wahl klar gestiegen

Wien - Die Zustimmung für eine Koalition zwischen ÖVP und Grünen ist in der Bevölkerung seit der Wahl deutlich gestiegen. Das untermauern die veröffentlichten Umfragen und auch Meinungsforscher sehen eine klare Tendenz in diese Richtung. Die Bevölkerung wünscht sich eine stabile Regierung, glaubt etwa Meinungsforscher Peter Hajek. Laut einer "Unique research"-Umfrage wären 57 Prozent der Österreicher mit einer Koalition zwischen ÖVP und Grünen einverstanden. Unterdessen gehen am Sonntag die Sondierungen zwischen ÖVP und Grünen weiter.

Auf Routen zum Mittelmeer sterben mehr Migranten als am Meer

Berlin - Laut dem UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR kommen mehr afrikanische Migranten auf den Routen zur Küste ums Leben als bei den Fahrten über das Mittelmeer. "Wir gehen davon aus, dass vermutlich mindestens doppelt so viele Menschen auf dem Weg zum Mittelmeer sterben als im Mittelmeer selbst", sagte der UNHCR-Sondergesandte für das Mittelmeer und Libyen, Vincent Cochetel. Haupttodesursachen auf den Landrouten sind Verkehrsunglücke, Verdursten, Gewalttaten, Verhungern und Krankheiten.

Trump verteidigt Grenzmauer nach Bericht über Löcher darin

Washington - US-Präsident Donald Trump sieht nach einem Bericht über die Überwindung seiner Mauer an der Grenze zu Mexiko mittels einfachen Werkzeugs keinen Grund für Zweifel. "Wir haben eine sehr mächtige Mauer", sagte Trump in Washington. "Aber egal wie mächtig, man kann bei aller Fairness alles durchschneiden." Zuvor hatte die "Washington Post" berichtet, dass Schmuggelbanden mithilfe einfachen Werkzeugs Löcher in die Grenzanlage geschnitten hätten, um Menschen und Drogen in die USA zu schmuggeln.

CNN: Trumps Wahlkampfteam bemühte sich um Wikileaks-Mails

Washington - Donald Trump und sein Wahlkampfteam haben sich neu veröffentlichten Ermittlungsdokumenten zufolge 2016 um E-Mails der Demokraten im Besitz von Wikileaks bemüht, um seiner Rivalin Hillary Clinton zu schaden. Das berichteten der Sender CNN und die Nachrichtenseite "Buzzfeed" am Samstag unter Berufung auf knapp 300 Seiten Unterlagen von Russland-Sonderermittler Robert Mueller. Die Medienhäuser hatten erfolgreich auf Herausgabe der Dokumente geklagt.

Zwei Tote bei Polizeieinsätzen in Deutschland am Samstag

Mainz/Lübeck - Bei Polizeieinsätzen in Lübeck und in Rheinland-Pfalz sind am Samstag zwei bewaffnete Männer erschossen worden. In Lübeck starb ein 52-Jähriger nach einem Schusswechsel mit den Beamten. Ein Mann hatte die Polizei gerufen, nachdem er und seine Tochter im Stadtpark von einem bedrohlich wirkenden Mann angesprochen worden waren. In Hoppstädten-Weiersbach in Rheinland-Pfalz wurde indes ein mit einer Axt bewaffneter Mann von der Polizei erschossen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Am Auto festgehalten: Skateboarder schwerst verletzt

St. Georgen ob Judenburg - Ein 20-jähriger Skateboarder ist am Samstagabend bei einem Unfall im Bezirk Murtal lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Steirer hatte sich laut Polizei zwischen Unzmarkt und St. Georgen ob Judenburg am Auto eines Bekannten festgehalten und war bei einem Tempo zwischen 50 und 70 km/h zu Sturz gekommen. Der Skater war ohne Helm unterwegs. Er erlitt schwerste Kopfverletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz geflogen und notoperiert werden.

Musiker bekam 290.000 Euro teure Geige zurück

London - Nach gut einer Woche hat ein britischer Geiger sein 310 Jahre altes Instrument zurückbekommen, das er in einem Zug vergessen hatte. Ein Mann habe Stephen Morris die 250.000 Pfund (290.000 Euro) teure Geige nach geheimen Verhandlungen auf einem Parkplatz ausgehändigt, berichtete die BBC. Morris zufolge handelt es sich um eine Violine von David Tecchler aus der Zeit des Barock. Der 51-jährige Londoner hat schon Andrea Bocelli, David Bowie und Stevie Wonder in Konzerten begleitet.

Deutscher Opernregisseur Johannes Schaaf gestorben

München/Wien - Der deutsche Opernregisseur Johannes Schaaf ist tot. Er verstarb am Freitag mit 86 Jahren, wie seine Familie gegenüber den "Salzburger Nachrichten" bestätigte. Schaaf hatte sich im Laufe seiner Jahrzehnte dauernden Karriere als Mozart-Spezialist etabliert, der unter anderem auch bei den Salzburger Festspielen oder an der Wiener Staatsoper mit Arbeiten reüssierte. In den 70er-Jahren galt er als Leitfigur des neuen deutschen Films.

(Schluss) cg/vas