Zustimmung für ÖVP-Grünen-Koalition seit Wahl klar gestiegen

Wien - Die Zustimmung für eine Koalition zwischen ÖVP und Grünen ist in der Bevölkerung seit der Wahl deutlich gestiegen. Das untermauern die veröffentlichten Umfragen und auch Meinungsforscher sehen eine klare Tendenz in diese Richtung. Die Bevölkerung wünscht sich eine stabile Regierung, glaubt etwa Meinungsforscher Peter Hajek. Laut einer "Unique research"-Umfrage wären 57 Prozent der Österreicher mit einer Koalition zwischen ÖVP und Grünen einverstanden. Unterdessen gehen am Sonntag die Sondierungen zwischen ÖVP und Grünen weiter.

Sobotka sieht keinen grundsätzlichen Dissens mit Grünen

Wien - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) sieht zwischen Türkisen und Grünen "keinen grundsätzlichen Dissens" in der Migrationsfrage und glaubt, dass sich die zwei hier finden könnten. Er zeigte sich in der ORF-Pressestunde am Sonntag aber sehr zugeknüpft bei Fragen zur Regierungsbildung. In der Liederbuch-Affäre um den steirischen FPÖ-Abgeordneten Wolfgang Zanger fordert Sobotka Konsequenzen. Sobotka nahm auch FPÖ-Chef Norbert Hofer in die Pflicht. Dieser sollte sein Durchgriffsrecht geltend machen.

Hofer stellt sich in Liederbuch-Affäre hinter Zanger

Wien - FPÖ-Chef Norbert Hofer sieht in der Liederbuch-Affäre keinen Grund, den steirischen FPÖ-Abgeordneten Wolfgang Zanger aus der Partei zu werfen. Der Inhalt des Liederbuchs sei "vulgärer und gefährlicher Müll", aber man dürfe "einen Politiker nicht einfach in eine Nazi-Diskussion verwickeln, nur weil er vor 14 Jahren ein Buch geschenkt bekommen hat", sagte Hofer in der "Krone" am Sonntag. Die freiheitlichen Generalsekretäre Harald Vilimsky und Christian Hafenecker wiesen indes die Rücktrittsaufforderung des Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, an FPÖ-Chef Norbert Hofer "auf das Schärfste" zurück.

Großeinsatz der Polizei am Salzburger Rudolfskai

Salzburg - In der Stadt Salzburg ist in der Nacht auf Sonntag eine Rauferei auf der Fortgehmeile Rudolfskai eskaliert. Als die Polizei einschreiten wollte, wurde den Beamten Glasflaschen und Gegenstände entgegengeschleudert, erst nach Stunden konnte ein Großaufgebot von rund 50 Polizisten die Situation beruhigen. Fünf Personen wurden festgenommen, ein Polizist wurde durch eine Flasche am Arm verletzt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.

CNN: Trumps Wahlkampfteam bemühte sich um Wikileaks-Mails

Washington - Donald Trump und sein Wahlkampfteam haben sich neu veröffentlichten Ermittlungsdokumenten zufolge 2016 um E-Mails der Demokraten im Besitz von Wikileaks bemüht, um seiner Rivalin Hillary Clinton zu schaden. Das berichteten der Sender CNN und die Nachrichtenseite "Buzzfeed" am Samstag unter Berufung auf knapp 300 Seiten Unterlagen von Russland-Sonderermittler Robert Mueller. Die Medienhäuser hatten erfolgreich auf Herausgabe der Dokumente geklagt.

Auf Routen zum Mittelmeer sterben mehr Migranten als am Meer

Berlin - Laut dem UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR kommen mehr afrikanische Migranten auf den Routen zur Küste ums Leben als bei den Fahrten über das Mittelmeer. "Wir gehen davon aus, dass vermutlich mindestens doppelt so viele Menschen auf dem Weg zum Mittelmeer sterben als im Mittelmeer selbst", sagte der UNHCR-Sondergesandte für das Mittelmeer und Libyen, Vincent Cochetel. Haupttodesursachen auf den Landrouten sind Verkehrsunglücke, Verdursten, Gewalttaten, Verhungern und Krankheiten.

"Alan Kurdi" mit 88 Migranten in Italien eingetroffen

Rom - Das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" mit 88 Migranten an Bord ist nach Plan Sonntagfrüh im Hafen von Tarent (Taranto) in Süditalien angekommen. An Bord befinden sich auch neun Minderjährige. Die Migranten wurden medizinischen Kontrollen unterzogen, wie italienische Medien berichteten. Das Innenministerium in Rom hatte dem Schiff die Erlaubnis erteilt, in Tarent anzulegen. Nach fast einer Woche auf dem Mittelmeer war die Crew zuvor in italienische Hoheitsgewässer eingefahren.

Filmavantgardist Gustav Deutsch verstarb 67-jährig

Wien - Der österreichische Filmavantgardist Gustav Deutsch ist tot. Der gebürtige Wiener verstarb am Samstag im Alter von 67 Jahren, wie das Österreichische Filmmuseum im Namen seiner Lebens- und Filmpartnerin Hanna Schimek bekannt gab. "Mit dem Tod von Gustav Deutsch verlieren wir einen herausragenden Künstler, dessen Werk beständig die Grenzen zwischen den Sparten überwand", heißt es. Zuletzt arbeitete Deutsch laut Filmmuseum an dem Vermittlungsprojekt "am rand : die stadt".

