ÖVP und Grüne sondieren am Dienstag weiter

Wien - Die Sondierungen zwischen ÖVP und den Grünen werden - wie geplant - am Dienstag fortgesetzt. Darüber hinaus gaben sich Altkanzler Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler nach der Gesprächsrunde am Sonntag über die besprochenen Inhalte zugeknöpft. Ein Gesamtresümee über die Sondierungen werde es erst am kommenden Freitag geben, meinten beide unisono. Die beiden Verhandlungsteams hatten sich am Sonntag zum vierten Mal in Zwölfer-Besetzung getroffen.

Brexit: Johnson setzt auf Mäßigung - Farage tritt nicht an

London/Glasgow - Mit Zugeständnissen im Brexit-Streit will der britische Premier Boris Johnson bei der Neuwahl im Dezember unentschlossene Wähler auf seine Seite ziehen. Der konservative Regierungschef entschuldigte sich dafür, dass er entgegen seiner wiederholten Versprechen das Land nicht mit 31. Oktober aus der EU geführt hat. Johnsons Tories wollen im Wahlkampf außerdem laut "Times" auf die Drohung eines No-Deal-Brexits verzichten. Der Brexit-Hardliner Nigel Farage erklärte am Sonntag, nicht bei der Wahl anzutreten.

Britisches Unterhaus wählt neuen Parlamentspräsidenten

London - Nach dem Abschied von John Bercow wählen die Abgeordneten des britischen Unterhauses in London am Montag einen neuen Parlamentspräsidenten. Acht Kandidaten treten an, darunter die drei bisherigen Stellvertreter Bercows sowie die ehemalige Labour-Interims-Chefin Harriet Harman. Als Favorit gilt der 62-jährige Vize-Parlamentspräsident Lindsay Hoyle von der Labour Party. Am Donnerstag war der Konservative Bercow nach zehn Jahren im Amt abgetreten.

Richter stoppt Trumps Verschärfung von Einwanderungsregeln

Washington - Ein Richter im US-Staat Oregon hat eine jüngst von Präsident Donald Trump angekündigte Verschärfung der Einwanderungsgesetze per einstweiliger Verfügung vorerst gestoppt. Die Regel, wonach alle neuen Einwanderer ohne Krankenversicherung oder ausreichende finanzielle Mittel für mögliche Behandlungen abgewiesen werden dürfen, tritt daher nicht wie geplant diesen Monat in Kraft. Das Weiße Haus bezeichnete die Entscheidung als "falsch und unfair" - der Richter überschreite seine Kompetenz.

Iraks Premier warnt vor Gefahr für Ölproduktion

Bagdad - Nach den tagelangen Protesten regierungskritischer Demonstranten im Irak hat Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi die Bürger zur Mäßigung und Ruhe aufgerufen. Die Blockade wichtiger Straßen und Häfen gefährde die Ölproduktion und die Versorgung mit wichtigen Gütern, erklärte er am Sonntag laut einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur INA. Er warnte, in der Folge stiegen die Preise und es entstünden weniger neue Arbeitsplätze. Er reagierte damit auf die Blockade zahlreicher Straßen im ganzen Land sowie eines wichtigen Hafens in der südlichen Provinz Basra.

Drei Personen bei Unfall in Klettergarten verletzt

St. Gilgen - Bei einem Unfall in einem Klettergarten am Plombergstein bei St. Gilgen am Wolfgangsee sind am Sonntag drei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Eine 51-jährige Urlauberin aus London hatte ihren 18-jährigen Sohn gesichert, am Seilende aber keinen Knoten angebracht. Das Seil schlüpfte der Britin durch die Sicherung. Ihr Sohn stürzte darauf sechs bis sieben Meter ab. Der junge Mann prallte in weiterer Folge gegen seine Mutter, die ihrerseits über das leicht abschüssige Gelände am Wandfuß geschleudert wurde. Dabei prallte die Frau gegen einen 11-jährigen Buben aus Oberösterreich.

Österreichischer Buchpreis wird zum vierten Mal vergeben

Wien - Am Montagabend wird im Kasino am Schwarzenbergplatz in Wien zum vierten Mal der Österreichische Buchpreis vergeben. Ins Finale gekommen sind Raphaela Edelbauer mit "Das flüssige Land", Sophie Reyer mit "Mutter brennt", Karl-Markus Gauß mit "Abenteuerliche Reise durch mein Zimmer", Clemens J. Setz mit dem Erzählband "Der Trost runder Dinge" und Norbert Gstrein mit "Als ich jung war". Die bisherigen Auszeichnungen gingen an Friederike Mayröcker (2016), Eva Menasse (2017) und Daniel Wisser (2018).

Formel 1: Hamilton zum sechsten Mal Weltmeister

Austin (Texas) - Lewis Hamilton ist zum sechsten Mal Formel-1-Weltmeister. Der Brite beseitigte beim US-Grand-Prix in Austin mit einem zweiten Platz alle Zweifel. Damit kann er in den übrigen zwei Rennen in Sao Paulo und Abu Dhabi nicht mehr von seinem Mercedes-Teamrivalen Valtteri Bottas eingeholt werden, der sich am Sonntag den Sieg schnappte. Dritter wurde Max Verstappen im Red Bull. Hamilton fehtl nun nur noch ein WM-Titel auf Rekordweltmeister Michael Schumacher.

