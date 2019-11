Iran kündigt weiteren Teilausstieg aus Atomabkommen an

Teheran - Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat einen weiteren Teilausstieg aus dem Wiener Atomabkommen angekündigt. In der vierten Phase werde der Iran von diesem Mittwoch an in der Atomanlage Fordo Urangas in bisher inaktive 1.044 Zentrifugen injizieren, sagte der Präsident am Dienstag. Rouhani betonte, die Internationale Atomenergiebehörde IAEA sei in Kenntnis gesetzt worden, die Maßnahmen seien jederzeit umkehrbar. "Sobald die Gegenseite das Atomabkommen voll und ganz umsetzt, werden auch wir dies umgehend tun", sagte Rouhani.

Mindestens zehn Tote binnen 36 Stunden bei Protesten im Irak

Bagdad - Bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften im Irak sind binnen 36 Stunden mindestens zehn Menschen von Sicherheitskräften getötet worden. Im Zentrum von Bagdad kam es in der Nacht auf Dienstag zu Zusammenstößen auf Brücken, die zur iranischen Botschaft sowie zu Regierungsbüros, dem Außen- und Justizministerium führen. Die Demonstranten fordern den Sturz der Regierung und ein neues politisches System.

Regierung im Jemen und Separatisten im Süden einigen sich

Sanaa - Die international anerkannte Regierung des Jemens und Separatisten im Süden des Bürgerkriegslandes haben sich nach monatelangen Kämpfen auf einen Friedensplan geeinigt. Die Einigung sieht unter anderem vor, dass die Regierung wieder ihren Sitz in der Hafenstadt Aden nimmt und die Separatisten in die regulären Streitkräfte eingegliedert werden. Zudem solle innerhalb der kommenden Monate eine Regierung mit Vertretern aus dem Norden und dem Süden des Jemens gebildet werden.

Gemeinsamer Antrag zu Asylwerbern in Lehre zeichnet sich ab

Wien - Das Anliegen aller Parlamentsfraktionen mit Ausnahme der FPÖ, abgelehnte Asylwerber in Lehre vor der Abschiebung zu bewahren, soll in einer gemeinsamen Gesetzesinitiative umgesetzt werden. Das ist das Ergebnis eines Treffens im Innenministerium am Dienstag. Die NEOS zeigten sich mit dem Tempo der Umsetzung unzufrieden und kündigten einen Fristsetzungsantrag an.

Strache-Beschwerde gegen Ibiza-Video blitzt in Hamburg ab

Wien - Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist in Hamburg mit einer Beschwerde gegen die Entscheidung der Behörde, das von ihm angestrebte Verfahren im Zusammenhang mit dem Ibiza-Video einzustellen, bei der Generalstaatsanwaltschaft abgeblitzt. Die Generalstaatsawaltschaft Hamburg wartet nun, ob Strache weitere Rechtsmittel gegen die Zurückweisung einlegt. Sollte das nicht der Fall sein, wird die Behörde das sogenannte "Strache/Ibiza-Verfahren" abschließen.

BAWAG/Refco: Alle Angeklagten bekannten sich nicht schuldig

Wien - Im BAWAG/Refco-Prozess rund um einen 350 Mio. schweren Blitzkredit, der im Jahr 2005 von der ehemaligen Gewerkschaftsbank an den kurz vor der Pleite stehenden US-Broker Refco vergeben wurde, haben sich am Dienstag, dem ersten Verhandlungstag, alle drei anwesenden Angeklagten für nicht schuldig bekannt. Der Hauptangeklagte, Ex-BAWAG-Chef Johann Zwettler, war nicht anwesend. Er ist bis auf weiteres aus gesundheitlichen Gründen verhandlungsunfähig.

Brau Union erhöht die Bierpreise ab 1. Dezember

Linz/Wien - Die Brau Union Österreich erhöht die Bierpreise ab 1. Dezember um durchschnittlich 2,5 Prozent. Das teilte das Unternehmen am Dienstagnachmittag mit. Die aktuelle Inflation, die Strompreise und die wachsenden Personalkosten würden Mehrkosten verursachen, die man mit Effizienzsteigerungen nur teilweise auffangen könne, begründete das Unternehmen den Schritt.

Oktober war weltweit der bisher wärmste

Paris - Der vergangene Monat war weltweit der bisher wärmste Oktober seit Beginn der Klimaaufzeichnungen. Er sei um 0,01 Grad wärmer gewesen als der Oktober 2015, der bisher als der wärmste galt, teilte der europäische Klima-Dienst Copernicus am Dienstag mit. Die Durchschnittstemperatur lag demnach im vergangenen Monat um 0,6 Grad Celsius über dem Referenzwert der Jahre 1981-2000 gelegen. Bereits in den Sommermonaten Juni und Juli wurden weltweit die höchsten bisher gemessenen Temperaturen verzeichnet.

(Schluss) rfk/str