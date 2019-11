Türkis und Grün halten Karten im Koalitionspoker bedeckt

Wien - Auch nach der vorletzten Sondierung bleibt unklar, ob ÖVP und Grüne in Regierungsverhandlungen eintreten werden. Nach rund fünf Stunden an Beratungen beließen es die Parteichefs Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) am späten Dienstagabend bei den mittlerweile üblichen Stehsätzen. Immerhin meint Kogler, mittlerweile einen Eindruck davon zu haben, wie das Gegenüber tickt: "Es gelingt ganz gut, sich ein Bild voneinander zu machen." ÖVP-Obmann Kurz nannte die Runde "zufriedenstellend".

Vorarlberger Landtag wählt die schwarz-grüne Landesregierung

Bregenz - Der Vorarlberger Landtag wählt am Mittwoch zum zweiten Mal eine schwarz-grüne Landesregierung. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Grünen-Chef Johannes Rauch setzen ihre 2014 aufgenommene Zusammenarbeit fort. Die ÖVP stellt weiterhin fünf Regierungsmitglieder, die Grünen zwei. Beide Parteien waren am 13. Oktober Wahlsieger. Erstmals in der Geschichte Vorarlbergs wird eine Frau, Barbara Schöbi-Fink (ÖVP), Landesstatthalterin - also Landeshauptmann-Stellvertreterin.

Iran kündigt weiteren Teilausstieg aus Atomabkommen an

Washington - Der Iran plant einen weiteren Teilausstieg aus dem Wiener Atomdeal, der die Entwicklung von Nuklearwaffen in der Islamischen Republik verhindern soll. Präsident Hassan Rouhani kündigte an, sein Land werde von Mittwoch an in der Atomanlage Fordo Urangas in bisher inaktive 1044 Zentrifugen injizieren. Die USA reagierten scharf und sprachen von einem "klaren Versuch der atomaren Erpressung".

Britisches Parlament vor Neuwahl aufgelöst

London - Unter dem Glockenturm Big Ben sind in der Nacht auf Mittwoch für gut fünf Wochen die Lichter ausgegangen. Das britische Unterhaus wurde kurz nach Mitternacht (Ortszeit, 1.01 Uhr MEZ) aufgelöst. Am 12. Dezember sollen die Briten ein neues Parlament wählen. Zusammentreten sollen die Abgeordneten dann erstmals wieder am 16. Dezember. Premierminister Boris Johnson will mit dem vorgezogenen Urnengang das Patt im Brexit-Streit auflösen. Ob ihm das gelingen wird, ist jedoch ungewiss.

Trump verliert Testwahl in Republikanerhochburg Kentucky

Louisville (Kentucky)/Washington - Ein Jahr vor der US-Präsidentenwahl hat Donald Trump am Dienstag seinen ersten großen Stimmungstest verloren. Bei der Gouverneurswahl in der Republikanerhochburg Kentucky musste sich Amtsinhaber Matt Bevin (52) knapp seinem demokratischen Herausforderer Andy Beshear (41) geschlagen geben, teile Wahlleiterin Alison Lundergan Grimes am Abend dem US-Sender CNN mit. Trump hatte Kentucky am Tag vor der Wahl besucht, um dem Gouverneur den Rücken zu stärken.

US-EU-Botschafter verschärft Ukraine-Aussage gegen Trump

Washington - In der Ukraine-Affäre gerät US-Präsident Donald Trump durch eine revidierte Aussage des US-Botschafters bei der EU, Gordon Sondland, weiter unter Druck. Ihm sei klar gewesen, dass es einen Zusammenhang zwischen Trumps Dringen auf Ermittlungen zu den Ukraine-Geschäften von seinem innenpolitischem Rivalen Joe Biden und zurückgehaltenen US-Hilfen für die Ukraine gegeben haben muss, sagte Sondlan in einer am Dienstag veröffentlichten Zusammenfassung seiner Aussage. Eine andere glaubhafte Erklärung gebe es nicht.

Mehrere Tote bei Angriffen auf Kontrollposten in Thailand

Bangkok - Bei Angriffen mutmaßlicher muslimischer Rebellen sind am Dienstagabend im Süden Thailands mindestens 15 Menschen getötet worden. Vier weitere Menschen seien bei den Attacken auf zwei mit Freiwilligen besetzte Kontrollposten in der Provinz Yala verletzt worden, sagte ein Armeesprecher am Mittwoch.

