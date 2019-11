Türkis und Grün halten Karten im Koalitionspoker bedeckt

Wien - Auch nach der vorletzten Sondierung bleibt unklar, ob ÖVP und Grüne in Regierungsverhandlungen eintreten werden. Nach rund fünf Stunden an Beratungen beließen es die Parteichefs Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) am späten Dienstagabend bei den mittlerweile üblichen Stehsätzen. Immerhin meint Kogler, mittlerweile einen Eindruck davon zu haben, wie das Gegenüber tickt: "Es gelingt ganz gut, sich ein Bild voneinander zu machen." ÖVP-Obmann Kurz nannte die Runde "zufriedenstellend".

Vorarlberger Landtag wählt schwarz-grüne Landesregierung

Bregenz - Der Vorarlberger Landtag wählt am Mittwoch zum zweiten Mal eine schwarz-grüne Landesregierung. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Grünen-Chef Johannes Rauch setzen ihre 2014 aufgenommene Zusammenarbeit fort. Die ÖVP stellt weiterhin fünf Regierungsmitglieder, die Grünen zwei. Beide Parteien waren am 13. Oktober Wahlsieger. Erstmals in der Geschichte Vorarlbergs wird eine Frau, Barbara Schöbi-Fink (ÖVP), Landesstatthalterin - also Landeshauptmann-Stellvertreterin.

Iran treibt Teilausstieg aus Atomabkommen voran

Teheran - Der Iran hat nach eigenen Angaben seine Drohung wahr gemacht und gegen weitere Auflagen aus dem internationalen Atomabkommen verstoßen. Es sei damit begonnen worden, Urangas in Zentrifugen der unterirdischen Anreicherungsanlage in Fordo einzuleiten, berichtete das staatliche Fernsehen am Mittwoch. Dies sei in Gegenwart von Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde IAEO geschehen. Der Iran schraubt seit einiger Zeit seine Verpflichtungen aus dem 2015 geschlossenen Atomabkommen schrittweise zurück. Er begründet dies mit dem einseitigen Ausstieg der USA aus der Vereinbarung.

Dämpfer für Trump ein Jahr vor nächster Präsidentschaftswahl

Louisville (Kentucky)/Washington - Ein Jahr vor der nächsten Präsidentschaftswahl in den USA hat Amtsinhaber Donald Trump bei Wahlen in zwei Bundesstaaten einen Dämpfer erhalten. Die gegen Trump kämpfenden Demokraten setzten sich am Dienstag bei Wahlen in Virginia und Kentucky durch. Im Bundesstaat Mississippi siegte bei der Gouverneurswahl laut US-Medienberichten allerdings der republikanische Kandidat Tate Reeves.

17 Tote bei Angriff auf Grenzposten in Tadschikistan

Duschanbe - Bei einem Überfall bewaffneter Angreifer auf einen Grenzposten im zentralasiatischen Tadschikistan sind 17 Menschen getötet worden. Bei den Toten handle es sich um 15 Angreifer, einen Soldaten und einen Polizisten, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Der tadschikische Grenzschutz erklärte, der Angriff sei von Kämpfern der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" aus Afghanistan verübt worden. Nach Angaben des Innenministeriums wurden vier Angreifer festgenommen, der Grenzschutz sprach von fünf festgenommenen Angreifern.

16-Jähriger kletterte im Erfurter Zoo in Geparden-Gehege

Erfurt - Ein 16-Jähriger ist bei einem Schulausflug im Erfurter Zoo in das Geparden-Gehege geklettert. Der Jugendliche blieb unverletzt, wie die Polizei in Erfurt am Mittwoch in der Früh mitteilte. Der Bursch habe sich dem Geparden am Dienstagnachmittag bis auf etwa zehn Meter genähert. Dann sei er von alleine wieder zurück über den Zaun geklettert. Gegen ihn wird wegen Hausfriedensbruch ermittelt.

Lkw-Fahrer stoppte in Steiermark 81-jährigen Geisterfahrer

St. Michael - Ein Lkw-Fahrer hat auf der steirischen Semmering Schnellstraße (S6) bei St. Michael einen Geisterfahrer (81) gestoppt. Der alte Mann aus OÖ hatte am A9-Knoten plötzlich gewendet und war in die falsche Richtung gefahren. Der Lkw-Fahrer reagierte rasch und stellte sein Fahrzeug quer. Der alte Herr machte laut Polizei einen verwirrten, orientierungslosen Eindruck, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ein Alkotest verlief negativ.

57. Viennale endet mit 92.100 Besuchern

Wien - Mit der Literaturadaption "Martin Eden" von Pietro Marcello geht am Abend die 57. Viennale im Gartenbaukino zu Ende. Das zweite Festival unter Direktorin Eva Sangiorgi hatte zwar einen Spieltag weniger als im Vorjahr, mit 92.100 Besuchern verbuchte man aber annähernd so viele wie beim Debüt der Italienerin (2018: 93.200). Der Wiener Filmpreis für den besten österreichischen Film geht an "Space Dogs" von Elsa Kremser und Levin Peter.

