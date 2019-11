AUA plant 90 Mio. Euro Sparpaket - Stellenabbau droht

Wien/Schwechat/Frankfurt - Zittern heißt es heute für die Mitarbeiter der AUA. Weil die Fluglinie bis Ende 2021 jährlich 90 Mio. Euro an Personal- und Sachkosten einsparen muss, droht ein massiver Personalabbau. Laut "Presse" sollen rund 500 Stellen wegfallen. Über Details will die AUA-Führung zu Mittag in einer Pressekonferenz informieren.

1.300 Lufthansa-Flüge fallen wegen Streiks aus

Frankfurt - Ein Streik der Flugbegleiter bei der AUA-Mutter Lufthansa führt am Donnerstag und Freitag zu zahlreichen Flugausfällen. Der 48-stündige Ausstand begann um Mitternacht, wie ein Sprecher der Gewerkschaft UFO bestätigte. Rund 1.300 Flüge wurden abgesagt. Davon sind auch 13 Flüge von und nach Wien Schwechat betroffen.

Forum Salzburg tagt in Wien zu Migration

Wien - Die Innenminister des Forums Salzburg schließen am Donnerstag die Tagung in Wien ab. Eines der Hauptthemen ist die Migrationssituation auf dem Balkan, teilte Innenminister Wolfgang Peschorn mit. "Wir wollen eine neue Migrationskrise über den Westbalkan verhindern." Dazu wollen die Ressortchefs der Gruppe von acht mittel- und südosteuropäischen EU-Staaten "notwendige Maßnahmen entlang der Westbalkanroute erörtern und einleiten".

Iran begann mit Urananreicherung in Atomanlage Fordo

Washington - Der Iran hat die Urananreicherung in der Atomanlage Fordo wieder aufgenommen. "Nach erfolgreichen Vorbereitungen hat am Donnerstag die Einleitung von Urangas in 1.044 Zentrifugen in Fordo begonnen", teilte die iranische Atombehörde kurz nach Mitternacht (21.30 Uhr MEZ) mit. "Der gesamte Prozess wurde von Inspektoren der Internationalen Atomorganisation IAEO überwacht", hieß es. Am Samstag soll bereits ein Anreicherungsgrad von 4,5 Prozent erreicht sein. Damit würde der im Wiener Atomabkommen festgelegte Grenzwert überschritten.

15-Jährige soll in Deutschland Dreijährigen getötet haben

Bielefeld/Detmold - Ein 15-jähriges Mädchen soll nach Ermittlungen der Polizei in der deutschen Stadt Detmold (Nordrhein-Westfalen) ihren dreijährigen Halbbruder mit einem Messer tödlich verletzt haben. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei leiteten am Donnerstag eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Teenager ein. Nach den Angaben der Polizei soll sich die Tat am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus zugetragen haben. Bei der Kriminalpolizei wurde eine 15-köpfige Mordkommission eingerichtet. Die Hintergründe waren laut Polizei zunächst unklar.

Salzburger Festspiele stellen neue Buhlschaft vor

Salzburg/Wien - Zum 100-Jahr-Jubiläum der Salzburger Festspiele im kommenden Jahr wird es eine neue Buhlschaft geben. Wer im Sommer 2020 in Hugo von Hofmannsthals "Jedermann" an der Seite von Protagonist Tobias Moretti auf dem Domplatz spielen wird, geben die Festspiele zu Mittag in Wien bekannt. Michael Sturmingers Inszenierung des "Spiels vom Sterben des reichen Mannes" wird beibehalten.

Spektakulärer Fund auf Deponie in Mexiko

Mexiko-Stadt - Forscher haben rund 15.000 Jahre alte Fallgruben und die Überreste von 14 Mammuts in Mexiko entdeckt. Der Fund weise auf einen stärkeren Organisationsgrad der Jäger und Sammler als bisher bekannt hin, die als erste Menschen die Gegend um die mexikanische Hauptstadt im späten Pleistozän besiedelten, teilte Mexikos Nationales Institut für Anthropologie und Geschichte (INAH) am Mittwoch mit. Die Entdeckung wurde bei Ausgrabungen auf dem Gelände einer geplanten Abfalldeponie gemacht.

