AUA streicht 700 bis 800 Jobs

Wien/Schwechat - Die Austrian Airlines steht vor einem drastischen Stellenabbau. Von den derzeit rund 7.000 Stellen wird bis Ende 2021 jede zehnte gestrichen. 700 bis 800 Mitarbeiter seien voraussichtlich betroffen, die jährlichen Kosten sollen so um 90 Mio. Euro sinken. Ein Großteil des Stellenabbaus soll über die natürliche Fluktuation erfolgen. Der Sparkurs ist Folge eines harten Preiskampfs am Flughafen Wien. Der AUA drohen deshalb nicht nur heuer, sondern auch 2020 Verluste.

Frankreichs Präsident Macron bescheinigt NATO den "Hirntod"

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stellt der NATO wenige Wochen vor dem Gipfel in London ein äußerst schlechtes Zeugnis aus. In einem Interview mit der britischen Zeitschrift "The Economist" sagt er: "Was wir derzeit erleben, ist der Hirntod der NATO". Es gebe "keinerlei Koordination bei strategischen Entscheidungen zwischen den USA und ihren NATO-Verbündeten". Zudem zeige das NATO-Land Türkei ein "unkoordiniertes, aggressives" Vorgehen. Er spielte damit auf die türkische Militäroffensive gegen die Kurden in Nordsyrien an.

Viele Ärzte, zu wenig Pflegepersonal in Österreich

Wien - Österreich verfügt im internationalen Vergleich über eine hohe Anzahl an Ärzten pro Einwohner sowie eine leicht überdurchschnittliche Anzahl an Medizin-Absolventen. Das zeigt die am Donnerstag präsentierte OECD-Studie "Gesundheit auf einen Blick" 2019. Im OECD-Vergleich unterversorgt ist Österreich dagegen mit Pflegepersonal. Pro Einwohner werden hierzulande jährlich im Schnitt 34,5 Pflegekräfte ausgebildet (OECD-Schnitt 43,6). Zudem ist das Land offenbar wenig attraktiv für Ärzte aus dem Ausland.

Bombendrohung und mögliche Entführung in Kufstein

Kufstein - In Kufstein sollen Donnerstagfrüh drei Verdächtige eine Person entführt und schließlich mit einer Bombe gedroht haben. Nach einem Tipp an die Polizei hatte diese das Auto der mutmaßlichen Täter in Ebbs ausfindig gemacht. Die Verdächtigen flüchteten und lieferten sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd. Als das Auto schließlich angehalten und die vier Insassen festgenommen wurden, schrie einer von ihnen: "Bombe". Der Entschärfungsdienst wurde angefordert.

15-Jährige soll in Deutschland Dreijährigen erstochen haben

Bielefeld/Detmold - Ein 15-jähriges Mädchen soll in der deutschen Stadt Detmold ihren dreijährigen Halbbruder getötet haben. Es gebe mehrere Stichverletzungen, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. "Es spricht alles für ein Messer", hieß es. Das Mädchen soll den Dreijährigen am Mittwochabend in der heimischen Wohnung erstochen haben. Danach flüchtete sie, konnte aber inzwischen von der Polizei gefasst werden.

EU-Prognose sieht schwierigere wirtschaftliche Zeiten kommen

Wien/Brüssel - Die EU-Herbstprognose zum Wirtschaftswachstum sieht schwierige wirtschaftliche Zeiten auf Europa zukommen. Es wird zwar ein weiteres Wachstum erwartet, so richtig in Fahrt kommt die Konjunktur allerdings nicht. Konkret wird für Österreich und der ganzen EU im kommenden Jahr ein Plus von 1,4 Prozent prognostiziert, in der Eurozone 1,1 Prozent. Immerhin wird aber mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit gerechnet.

Frau stach im Burgenland auf ihren Freund ein

Oberwart - Im Bezirk Oberwart soll eine 39-jährige Frau ihren Freund durch Messerstiche schwer verletzt haben. Vor dem Zwischenfall soll reichlich Alkohol geflossen sein. Der 38-Jährige wurde ins Krankenhaus Oberwart gebracht und operiert. Die Freundin befindet sich in Untersuchungshaft, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland. Die Tat soll sich bereits am Sonntag zugetragen haben.

