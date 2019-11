AUA streicht 700 bis 800 Jobs

Wien/Schwechat - Die Austrian Airlines stehen vor einem drastischen Stellenabbau. Von den derzeit rund 7.000 Stellen wird bis Ende 2021 jede zehnte gestrichen. 700 bis 800 Mitarbeiter sind voraussichtlich betroffen, die jährlichen Kosten sollen so um 90 Mio. Euro sinken. Ein Großteil des Stellenabbaus soll über die natürliche Fluktuation erfolgen. Der Sparkurs ist Folge eines harten Preiskampfs am Flughafen Wien. Der AUA drohen deshalb nicht nur heuer, sondern auch 2020 Verluste.

US-Außenminister Pompeo startet Deutschland-Besuch

Berlin - US-Außenminister Mike Pompeo hat seine zweitägige Deutschland-Reise begonnen. Donnerstagmittag traf er im Ort Mödlareuth ein - zur Zeit der deutschen Teilung von einer Grenzmauer durchschnitten und deshalb "Little Berlin" genannt. In Mödlareuth trifft Pompeo mit dem deutschen Außenminister Heiko Maas zusammen. Später reist Pompeo gemeinsam mit Maas nach Leipzig weiter und besucht u.a. in Halle den Ort des Anschlags vom 9. Oktober.

Alterssicherungskommission konstituiert sich

Wien - Die Alterssicherungskommission hat am Donnerstag ihre Arbeit aufgenommen. In der konstituierenden Sitzung stand die Wahl des langjährigen Sektionschefs und Kurzzeit-Sozialministers Walter Pöltner und der Präsidentin des ÖVP-Seniorenbundes, Ingrid Korosec, als seine Stellvertreterin auf der Tagesordnung. Die Einrichtung der Kommission wurde noch unter der alten rot-schwarzen Regierung beschlossen. Seit damals stritt man aber um den von der ÖVP forcierten Pensionsautomatismus und um den Posten des Vorsitzes.

Willi reklamiert Finanzressort für die Grünen

Wien - Während der noch bis Freitag laufenden Koalitionssondierungen gibt es nun eine konkrete Forderung nach Ministerien. Nicht nur das Umwelt-, sondern auch das Finanzressort sollte an die Grünen gehen, verlangte Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi am Donnerstag in der "Tiroler Tageszeitung". Denn bei einem von den Grünen geführten Umweltressort brauche man die Macht und die finanziellen Mittel. "Ohne die ist Klimaschutz nicht möglich", so Willi.

Drei von vier Betroffenen melden Gewaltdelikte nicht

Wien - Nicht jede kriminelle Handlung landet bei der Polizei. Die in der Kriminalitätsstatistik erfassten Anzeigen spiegeln nur die "Spitze des Eisbergs" wieder, sagten Experten der Statistik Austria am Mittwoch. Einer aktuellen Befragung zufolge wird rund ein Viertel der Einbruchdiebstähle nicht gemeldet. Noch größer ist die Dunkelziffer bei Gewalthandlungen: Drei Viertel melden Gewalterfahrungen nicht.

Caroline Peters neue Buhlschaft bei Salzburger Festspielen

Salzburg/Wien - Caroline Peters wird 2020 zum 100-Jahr-Jubiläum der Salzburger Festspiele in Hugo von Hofmannsthals "Jedermann" die Buhlschaft spielen. Die deutsche Schauspielerin ist seit 2004 Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters. Tobias Moretti als reicher Protagonist, der angesichts des Todes zum reumütigen Sünder wird, erhält damit im kommenden Jahr bereits die dritte Gefährtin. Die Premiere des Jubiläums-"Jedermann" in Michael Sturmingers Inszenierung findet am 18. Juli 2020 statt.

Wiener Börse tendiert sehr fest

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag mit klaren Zuwächsen gezeigt. Der ATX gewann ein Prozent auf 3.255 Punkten und steht damit bereits vor seinem 4. Plustag in fünf Sitzungen. Eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China ließ heute international die Anlegerstimmung steigen. Auf Unternehmensebene wirkt weiterhin die laufende Berichtssaison kursbewegend. Nach Ergebnisvorlage kletterten die Polytec-Aktien um sechs Prozent nach oben. Wienerberger bauten ein Plus von 2,5 Prozent.

