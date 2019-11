ÖVP und Grüne in letzter Sondierungsrunde

Wien - Die sechsköpfigen Teams von ÖVP und Grünen haben einander am Freitag ein letztes Mal getroffen, um die mögliche Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu sondieren. Die Gespräche sollen den ganzen Tag dauern, am Abend will er die Sondierungen in einem Statement "Revue passieren" lassen, sagte ÖVP-Chef Sebastian Kurz vor dem Treffen. Etwaige Ressortzuständigkeiten seien noch kein Thema.

Landeshauptleutekonferenz tagt in Wiener Neustadt

Wien - Die Landeshauptleutekonferenz tagt am Freitag in Wiener Neustadt unter dem Vorsitz der niederösterreichischen Landeschefin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Die Themenpalette reicht von Bildung und Forschung über eine bestmögliche medizinische Versorgung sowie die Sicherstellung von ausreichendem Personal im Gesundheits- und Pflegebereich. Im Vorfeld machte sich Mikl-Leitner für den Kampf gegen den Ärztemangel stark.

Großer Jihadisten-Prozess in Graz gestartet

Graz - Der Prozess gegen Mitglieder des radikal-muslimischen Glaubensvereins Taqwa hat am Freitag in Graz planmäßig begonnen. Von den 13 Angeklagten waren elf erschienen. Der Hauptangeklagte, ein Prediger, wurde aus der Haft vorgeführt, ein Beschuldigter ist untergetaucht. Die restlichen Angeklagten kamen wie geplant zur Verhandlung. Allen Beschuldigten - unter ihnen auch drei Frauen - werden die Verbrechen der terroristischen Vereinigung, der kriminellen Organisation und der staatsfeindlichen Verbindung vorgeworfen.

Flugbegleiter-Streik bei Lufthansa geht in den zweiten Tag

Frankfurt/Schwechat - Die Lufthansa-Passagiere haben den Ausstand des Kabinenpersonals noch nicht überstanden. Auch am Freitag fallen Hunderte Flüge aus, auch Flüge nach Wien sind betroffen. Vor Gesprächen am Wochenende über eine Schlichtung soll es zumindest keine weitere Eskalation geben. Am Freitagvormittag stellte die Arbeitnehmervertretung allerdings auch wieder die Rute ins Fenster: Die Flugbegleiter-Gewerkschaft will im Falle eines Scheiterns der am Wochenende geplanten Gespräche mit der Lufthansa erneut streiken.

Zwei Verletzte bei Verpuffung in Bergwerk in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Bei einer mutmaßlichen Verpuffung sind in einem Bergwerk in Teutschenthal im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Ein Opfer sei schwer, das zweite leicht verletzt, sagte eine Sprecherin der Polizei in Halle an der Saale. Nach Angaben der Sprecherin befanden sich zudem nach der Verpuffung "mehr als 30 Menschen unter Tage in sicherem Bereich".

Österreicher in Namibia von Elefanten getötet

Wien - Ein österreichischer Tourist ist diese Woche in Namibia von einem Elefanten tot getrampelt worden. Der Mann war mit einer kleinen Reisegruppe unterwegs, als es zu dem Unglück kam. Das Außenministerium bestätigte auf Anfrage der APA, dass die Botschaft in Pretoria in Südafrika von der Gruppe über die tödliche Elefantenattacke informiert wurde. Bei dem getöteten Urlauber handelt es sich um einen 59-jährigen Oberösterreicher. Er hatte gemeinsam mit seiner Frau und vier Freunden privat die Reise organisiert.

Handke bestreitet, jugoslawische Staatsbürgerschaft zu haben

Belgrad/Wien - Zur Diskussion um seinen jugoslawischen Pass hat sich Peter Handke nun selbst geäußert. Er habe keine jugoslawische Staatsbürgerschaft, sondern habe den Pass erhalten, "um zu reisen", erklärte Handke dem Belgrader Boulevardblatt "Vecernje novosti". Auf die Frage, ob er nun den Verlust seiner österreichischen Staatsbürgerschaft befürchte, erwiderte er nur: "Wer sagt das?" Das US-Onlinemagazin "The Intercept" hatte zuvor berichtet, dass dem österreichischen Schriftsteller im Jahre 1999 ein jugoslawischer Pass ausgestellt worden war.

