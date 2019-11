Politiker mahnen Engagement gegen Antisemitismus ein

Wien - Staats- und Regierungsspitze haben den Jahrestag der Novemberpogrome genutzt, um Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus einzumahnen. "Wir müssen gemeinsam und rechtzeitig diesem menschenverachtenden Gedankengut entgegentreten", schrieb Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Samstag auf Facebook. Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein erinnerte an Österreichs Verantwortung. Sie appellierte an alle, "entschieden gegen jedwede Form des Antisemitismus und Fremdenhasses anzukämpfen und unsere liberale, friedvolle Demokratie zu verteidigen".

Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag des Mauerfalls in Berlin

Berlin/Europa-weit - Mit umfangreichen Feierlichkeiten und einer großen Bühnenshow am Brandenburger Tor wird am Samstag in Berlin des 30. Jahrestags des Mauerfalls gedacht. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt ab 09.30 Uhr die Präsidenten von Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei. An der Mauergedenkstätte Bernauer Straße findet um 10.30 Uhr die zentrale Gedenkveranstaltung statt. An der Zeremonie nimmt auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel teil.

Iran begann mit Urananreicherung in Atomanlage Fordo

Teheran - Der Iran hat am Samstag, wie angekündigt, nach über vier Jahren die Urananreicherung in der Atomanlage Fordo südlich von Teheran wieder aufgenommen. Damit verstößt der Iran bewusst gegen das internationale Atomabkommen von 2015. Die Führung in Teheran will den Druck auf die verbliebenen Vertragspartner erhöhen, ihre Verpflichtungen aus dem Atom-Deal nachzukommen. Mitte der Woche war Uran-Gas in die Zentrifugen in Fordo eingeleitet worden, nun wurde laut Sprecher der iranischen Atombehörde mit der Urananreicherung bis zu einem Anreicherungsgrad von 4,5 Prozent begonnen.

Von der Leyen will eine Billion für Klimaschutz aktivieren

Berlin - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat einen härteren Kurs der Europäischen Union gegenüber China und massive Investitionen in den Klimaschutz angekündigt. "Europa muss auch die Sprache der Macht lernen", sagte von der Leyen am Freitagabend in einer Europa-Rede in Berlin.

Brasiliens Ex-Präsident Lula wieder auf freiem Fuß

Brasilia - Der zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilte brasilianische Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist vorerst wieder auf freiem Fuß. Nach 580 Tagen hinter Gittern verließ der 74-Jährige am Freitag das Polizeipräsidium von Curitiba, wo er seit April 2018 eine Haftstrafe wegen Korruption verbüßt hatte. Kurz zuvor hatte ein Richter der Stadt seine vorläufige Freilassung angeordnet.

Trumps Stabschef ignoriert Kongress-Vorladung wegen Ukraine

Washington - Der Stabschef im Weißen Haus, Mick Mulvaney, ist am Freitag trotz einer Vorladung des US-Kongresses nicht zu einer Zeugenaussage erschienen. Er berief sich auf seine Immunität als einer der engsten Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump. Die Opposition hatte Mulvaney im Zuge der US-Kongressuntersuchung zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Trump zu einer Aussage aufgefordert. Der Stabschef selbst hatte Mitte Oktober eingeräumt, dass das Zurückhalten der Militärhilfe für die Ukraine als Druckmittel gedacht gewesen sei.

Mindestens zwei Tote durch Buschfeuer in Australien

Sydney - In den verheerenden Buschfeuern im Osten Australiens sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere Menschen galten als vermisst, wie die Regierungschefin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian, am Samstag mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr wurden am Freitag rund hundert Häuser durch die Flammen zerstört. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt, die meisten von ihnen Feuerwehrleute.

