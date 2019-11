Merkel mahnt bei Mauerfall-Gedenken zum Einsatz für Freiheit

Berlin/Europa-weit - Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgerufen, die 1989 errungene Freiheit gegen neue Anfeindungen zu verteidigen. "Der 9. November, in dem sich in besonderer Weise sowohl die fürchterlichen als auch die glücklichen Momente unserer Geschichte widerspiegeln, ermahnt uns, dass wir Hass, Rassismus und Antisemitismus entschlossen entgegentreten müssen." Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier appellierte an die Europäer, weiter engagiert an der Einheit des Kontinents zu arbeiten.

Heinz Fischer glaubt an Regierung ÖVP-Grüne um Weihnachten

Wien - Altbundespräsident Heinz Fischer geht von einer Koalition aus ÖVP und Grünen aus. "Meine Prognose ist, dass um Weihnachten herum die österreichische Regierung zum ersten Mal eine Regierung mit den Grünen sein wird", sagte Fischer am Samstag. "Es gibt noch immer Menschen, die diese Kombination für unmöglich halten, aber meine Einschätzung ist, dass es kommen wird", analysierte Fischer. "Eine Koalition mit den Grünen ist für (ÖVP-Chef Sebastian, Anm.) Kurz die günstigste Version, sich die Mehrheit im Nationalrat zu sichern", erklärte das ehemalige Staatsoberhaupt.

Mikl-Leitner schließt ÖVP-FPÖ nicht ganz aus

Wien - Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat eine Fortsetzung der Koalition ihrer Partei mit der FPÖ noch nicht abgeschrieben. "Das ist immer eine Frage der Alternativen", sagte sie in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" am Samstag. Daher müsse man auch dies offen lassen. Wenig mit Türkis-Grün kann indes die langjährige Grünen-Abgeordneten Terezija Stoisits anfangen. Am Freitag hatten ÖVP und Grüne die gemeinsamen Sondierungsgesprächen abgeschlossen und das Ergebnis offen gelassen.

Gewalt nach Einigung auf Beilegung der Krise im Irak

Bagdad - Nach einer Einigung der wichtigen politischen Kräfte auf eine Beilegung der Krise im Irak sind Sicherheitskräfte landesweit mit großer Härte gegen die Protestbewegung vorgegangen. In Bagdad drängten diese am Samstag Demonstranten von besetzten Brücken. Vor dem Tahrir-Platz wurden nach Angaben von Ärzten drei Demonstranten getötet. Auch im Südirak wurden drei Menschen getötet. Das harte Vorgehen war das Ergebnis eines Kompromisses, der im Gegenzug Reformen ermöglichen soll.

Türkische Jets bombardierten Kurden in Nordsyrien

Tall Abyad - Einen Monat nach dem türkischen Einmarsch in Nordsyrien ist es dort Aktivisten zufolge erneut zu schweren Kämpfen zwischen mit der Türkei verbündeten Rebellen und kurdischen Milizen gekommen. Zudem bombardiere die türkische Luftwaffe die Gegend, teilte die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" am Samstag mit.

Teilrückzug beider Seiten von Frontlinie in der Ostukraine

Kiew - In einem weiteren Versuch der Friedensbemühungen zwischen Russland und der Ukraine haben ukrainische Regierungstruppen und pro-russische Rebellen mit dem geplanten Abzug von Militäreinheiten aus einem umkämpften Gebiet in der Ostukraine begonnen. Wegen des Bruchs einer siebentägigen Feuerpause durch Schüsse der Rebellen war das Vorhaben zuvor gestoppt worden. Der Abzug ist eine der Bedingungen Moskaus für ein erstes Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj.

Lawinenabgang in Tirol forderte zwei Todesopfer

Sölden - In Sölden in Tirol hat Samstagmittag ein Schneebrett abseits der Piste zwei Personen verschüttet. Wie die Polizei der APA bestätigte, konnten die beiden Personen nur noch tot geborgen werden. Die näheren Umstände sowie die Identität der beiden Opfer waren vorerst noch nicht bekannt. Es handelt sich um das erste folgenschwere Unglück, noch bevor die eigentliche Wintersportsaison begonnen hat.

Leiche trieb im Wiener Donaukanal

Wien - Im Wiener Donaukanal ist am Samstag eine Leiche gefunden worden. Der Körper trieb kurz vor 16.00 Uhr im Bereich Badeschiff/Salztorbrücke. Nach ersten Einschätzungen der Polizei handelt es sich um einen Selbstmörder. Vor rund einer Woche war ein Mann vor einem Lokal ins Wasser gesprungen und danach nicht mehr aufgetaucht. Der Körper des Mannes, dessen Identität aufgrund fehlender Dokumente noch nicht geklärt werden konnte, wies keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden auf.

(Schluss) bb