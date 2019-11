Grüne entscheiden über Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP

Wien - Die Grünen entscheiden am Sonntag, ob sie mit der ÖVP Koalitionsverhandlungen führen wollen oder nicht. Dazu tritt zu Mittag der erweiterte Bundesvorstand zusammen, um 16 Uhr will Bundessprecher Werner Kogler eine Erklärung abgeben. Weder die Grünen selbst, noch die ÖVP hatten sich bis zuletzt in die Karten blicken lassen, wie die jeweiligen Präferenzen aussehen.

Heinz Fischer glaubt an Regierung ÖVP-Grüne um Weihnachten

Wien - Altbundespräsident Heinz Fischer geht von einer Koalition aus ÖVP und Grünen aus. "Meine Prognose ist, dass um Weihnachten herum die österreichische Regierung zum ersten Mal eine Regierung mit den Grünen sein wird", sagte Fischer am Samstag. "Es gibt noch immer Menschen, die diese Kombination für unmöglich halten, aber meine Einschätzung ist, dass es kommen wird", analysierte Fischer. "Eine Koalition mit den Grünen ist für (ÖVP-Chef Sebastian, Anm.) Kurz die günstigste Version, sich die Mehrheit im Nationalrat zu sichern", erklärte das ehemalige Staatsoberhaupt.

Gewalt nach Einigung auf Beilegung der Krise im Irak

Bagdad - Nach einer Einigung der wichtigen politischen Kräfte auf eine Beilegung der Krise im Irak sind Sicherheitskräfte landesweit mit großer Härte gegen die Protestbewegung vorgegangen. In Bagdad drängten diese am Samstag Demonstranten von besetzten Brücken. Vor dem Tahrir-Platz wurden nach Angaben von Ärzten drei Demonstranten getötet. Auch im Südirak wurden drei Menschen getötet. Das harte Vorgehen war das Ergebnis eines Kompromisses, der im Gegenzug Reformen ermöglichen soll.

Türkische Jets bombardierten Kurden in Nordsyrien

Tall Abyad - Einen Monat nach dem türkischen Einmarsch in Nordsyrien ist es dort Aktivisten zufolge erneut zu schweren Kämpfen zwischen mit der Türkei verbündeten Rebellen und kurdischen Milizen gekommen. Zudem bombardiere die türkische Luftwaffe die Gegend, teilte die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" am Samstag mit.

Deutsche Missbrauchsserie weitet sich aus

Köln - Der Missbrauchsfall im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen nimmt immer größere Dimensionen an. Im Zuge der Ermittlungen ist ein siebenter Verdächtiger wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern festgenommen worden, wie die Polizei in Köln am Samstag mitteilte. Insgesamt wurden Fotos von den Missbräuchen in Chat-Gruppen mit bis zu 1.800 Personen ausgetauscht.

Lawinenabgang in Tirol forderte zwei Todesopfer

Sölden - In Sölden in Tirol hat Samstagmittag ein Schneebrett abseits der Piste zwei Personen verschüttet. Wie die Polizei der APA bestätigte, konnten die beiden Personen nur noch tot geborgen werden. Die näheren Umstände sowie die Identität der beiden Opfer waren vorerst noch nicht bekannt. Es handelt sich um das erste folgenschwere Unglück, noch bevor die eigentliche Wintersportsaison begonnen hat.

Spanien wählt neues Parlament

Madrid - Spanien wählt am heutigen Sonntag ein neues Parlament. Rund 37 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Es ist bereits die zweite Parlamentswahl in diesem Jahr. Umfragen zufolge wird die "Sozialistische Arbeiterpartei" (PSOE) des amtierenden Ministerpräsidenten Pedro S�nchez die Abstimmung erneut gewinnen, aber wieder nicht auf eine regierungsfähige Mehrheit kommen.

Rumänen wählen neuen Präsidenten

Bukarest - In Rumänien wird am Sonntag ein neuer Präsident gewählt. Als Favorit gilt Amtsinhaber Klaus Iohannis, der in Umfragen mit weitem Abstand vorne liegt. Er wird von der bürgerlichen Partei PNL unterstützt. Diese regiert erst seit einer Woche, nachdem die sozialdemokratische Vorgängerregierung mit einem Misstrauensvotum im Parlament gestürzt worden war.

(Schluss) bb