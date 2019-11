Grüne entscheiden über Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP

Wien - Die Grünen entscheiden am Sonntag, ob sie mit der ÖVP Koalitionsverhandlungen führen wollen oder nicht. Dazu tritt zu Mittag der erweiterte Bundesvorstand zusammen, um 16 Uhr will Bundessprecher Werner Kogler eine Erklärung abgeben. Weder die Grünen selbst, noch die ÖVP hatten sich bis zuletzt in die Karten blicken lassen, wie die jeweiligen Präferenzen aussehen.

Spanien wählt neues Parlament

Madrid - Spanien wählt am heutigen Sonntag ein neues Parlament. Rund 37 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Es ist bereits die zweite Parlamentswahl in diesem Jahr. Umfragen zufolge wird die "Sozialistische Arbeiterpartei" (PSOE) des amtierenden Ministerpräsidenten Pedro Sanchez die Abstimmung erneut gewinnen, aber wieder nicht auf eine regierungsfähige Mehrheit kommen.

Rumänen wählen neuen Präsidenten

Bukarest - In Rumänien wird am Sonntag ein neuer Präsident gewählt. Als Favorit gilt Amtsinhaber Klaus Iohannis, der in Umfragen mit weitem Abstand vorne liegt. Er wird von der bürgerlichen Partei PNL unterstützt. Diese regiert erst seit einer Woche, nachdem die sozialdemokratische Vorgängerregierung mit einem Misstrauensvotum im Parlament gestürzt worden war.

Machtkampf in Bolivien - Staatssender besetzt, Polizei meutert

La Paz - Der Druck auf Boliviens Staatschef Evo Morales wächst: In mehreren großen Städten haben sich Polizisten Berichten zufolge den Protesten gegen ihn nach der umstrittenen Präsidentenwahl angeschlossen. Die Polizeiwache am Präsidentenpalast in La Paz verließ demnach am Samstag ihre Posten. Regierungsgegner unterbrachen zudem den Betrieb der staatlichen Sender Bolivia TV und Radio Patria Nueva.

Heuer weniger Jugendliche in Lehre gestartet

Wien - Heuer haben weniger Jugendliche in Österreich eine Lehre begonnen als im Vorjahr. Das legen die Zahlen der Wirtschaftskammer nahe, die der APA vorliegen. Demnach gab es Ende Oktober rund 34.500 Lehrlinge im ersten Lehrjahr, das ist ein Minus von 1,8 Prozent gegenüber Oktober 2018. Die meisten 15-Jährigen beginnen ihre Lehrausbildung in der Regel nach den Sommerferien im Herbst.

Lawinenabgang in Tirol forderte zwei Todesopfer

Sölden - In Sölden in Tirol hat Samstagmittag ein Schneebrett abseits der Piste zwei Personen verschüttet. Wie die Polizei der APA bestätigte, konnten die beiden Personen nur noch tot geborgen werden. Die näheren Umstände sowie die Identität der beiden Opfer waren vorerst noch nicht bekannt. Es handelt sich um das erste folgenschwere Unglück, noch bevor die eigentliche Wintersportsaison begonnen hat.

Gewalt nach Einigung auf Beilegung der Krise im Irak

Bagdad - Nach einer Einigung der wichtigen politischen Kräfte auf eine Beilegung der Krise im Irak sind Sicherheitskräfte landesweit mit großer Härte gegen die Protestbewegung vorgegangen. In Bagdad drängten diese am Samstag Demonstranten von besetzten Brücken. Vor dem Tahrir-Platz wurden nach Angaben von Ärzten drei Demonstranten getötet. Auch im Südirak wurden drei Menschen getötet. Das harte Vorgehen war das Ergebnis eines Kompromisses, der im Gegenzug Reformen ermöglichen soll.

Türkische Jets bombardierten Kurden in Nordsyrien

Tall Abyad - Einen Monat nach dem türkischen Einmarsch in Nordsyrien ist es dort Aktivisten zufolge erneut zu schweren Kämpfen zwischen mit der Türkei verbündeten Rebellen und kurdischen Milizen gekommen. Zudem bombardiere die türkische Luftwaffe die Gegend, teilte die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" am Samstag mit.

Fußball: Sturm gewann Steirer-Derby - Rapid siegte in Altach

Rapid Wien und Sturm Graz haben in der 14. Runde der Fußball-Bundesliga ihren Platz in der Meistergruppe gefestigt. Rapid feierte am Samstag beim SCR Altach einen souveränen 3:0 (3:0)-Sieg, die Grazer gewannen das Steirer-Derby gegen TSV Hartberg mit 3:1 (0:0). St. Pölten gelang mit einem 5:1 (3:1) gegen WSG Tirol der höchste Sieg in der Bundesliga-Geschichte und verbesserte sich auf Rang sieben. Die Runde wird am Sonntag mit den Spielen LASK Linz - FC Admira, Austria Wien - SV Mattersburg (beide 14.30 Uhr) und dem Schlager WAC - Red Bull Salzburg (17.00) abgeschlossen.

