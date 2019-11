Grüne entscheiden über Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP

Wien - Die Grünen entscheiden am Sonntag, ob sie mit der ÖVP Koalitionsverhandlungen führen wollen oder nicht. Dazu tritt zu Mittag der erweiterte Bundesvorstand zusammen, um 16 Uhr will Bundessprecher Kogler eine Erklärung abgeben. Weder die Grünen selbst, noch die ÖVP hatten sich bis zuletzt in die Karten blicken lassen, wie die jeweiligen Präferenzen aussehen. Einen Tag länger als die Grünen will sich die ÖVP Zeit lassen, die am Montag ihre Entscheidung bekannt geben will.

Spanien wählt neues Parlament

Madrid - Spanien wählt am Sonntag ein neues Parlament. Rund 37 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Es ist bereits die zweite Parlamentswahl in diesem Jahr. Umfragen zufolge wird die "Sozialistische Arbeiterpartei" (PSOE) des amtierenden Ministerpräsidenten Pedro S�nchez die Abstimmung erneut gewinnen, aber wieder nicht auf eine regierungsfähige Mehrheit kommen. Damit droht die politische Blockade in Madrid weiterzugehen.

Rumänen wählen neuen Präsidenten

Bukarest - In Rumänien sind die knapp 19 Millionen wahlberechtigten Bürger am Sonntag aufgerufen, ihr Staatsoberhaupt zu bestimmen. Die Wahllokale öffneten um 07.00 Uhr Ortszeit. Es ist die achte Präsidentenwahl der rumänischen Nachwendezeit. Sofern keiner der insgesamt 14 Anwärter auf das höchste Amt im Staat in der ersten Wahlrunde die absolute Mehrheit erreicht, erfolgt am 24. November die Stichwahl. Haushoher Favorit des diesjährigen Wahlrennens ist der deutschstämmige Amtsinhaber Klaus Johannis.

Machtkampf in Bolivien - Polizei meutert, TV-Sender besetzt

La Paz - Der Druck auf Boliviens Staatschef Evo Morales wächst: In mehreren großen Städten haben sich Polizisten Berichten zufolge den Protesten gegen ihn nach der umstrittenen Präsidentenwahl angeschlossen. Die Polizeiwache am Präsidentenpalast in La Paz verließ demnach ihre Posten. Regierungsgegner unterbrachen zudem den Betrieb der staatlichen Sender Bolivia TV und Radio Patria Nueva. Morales hatte einige Stunden zuvor in einer Fernsehansprache erneut von einem Putschversuch gesprochen.

Republikaner wollen in Ukraine-Affäre Bidens Sohn vorladen

Washington - Im Zuge der Ermittlungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump wollen die Republikaner den Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden als Zeugen vorladen. Das republikanische Mitglied im Geheimdienstausschuss, Devin Nunes, erklärte, eine Aussage von Hunter Biden würde die Transparenz in einem "undurchsichtigen und unfairen Verfahren" erhöhen. Die Demokraten müssen Forderungen der Republikaner nach Zeugenvorladungen erst zustimmen.

Gewerkschaft und Lufthansa sprechen über Schlichtung

Frankfurt am Main/Frankfurt - Nach den Streiks der Flugbegleitergewerkschaft Ufo bei der AUA-Mutter Lufthansa wollen beide Seiten wieder ins Gespräch kommen. Dem Vernehmen nach sollen sie am Sonntag an einem geheimen Ort über eine mögliche Schlichtung des Tarifkonflikts beraten. Lufthansa und Ufo vereinbarten aber striktes Stillschweigen zu Details. Man brauche die Vertraulichkeit, um schwierige juristische Fragen auszuräumen, hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr im Vorfeld gesagt.

Buschfeuer in Australien werden Bedrohung für Sydney

Sydney - Die verheerenden Buschbrände in Australien, die bisher drei Todesopfer gefordert haben, werden immer mehr zur Bedrohung für die Millionenmetropole Sydney. Die Behörden haben die Prognose für den Großraum Sydney zum ersten Mal seit der Einführung neuer Brandgefahrenklassen im Jahr 2009 für Dienstag auf die höchste Warnstufe hochgesetzt. Australien erlebt angesichts einer Rekorddürre in Teilen des Landes eines der schlimmsten Buschfeuer.

Chinas Online-Händler hoffen am "Singles Day" auf Rekorde

Peking/Hangzhou - Trotz einer sich abschwächenden Konjunktur steuern Chinas Online-Händler am "Singles Day" auf neue Verkaufsrekorde zu. Der chinesische Internetgigant Alibaba läutet die größte Rabattschlacht des Jahres am Sonntag mit einer TV-Gala ein, zu der Taylor Swift als Stargast erwartet wird. Ab Mitternacht können sich Kunden dann am Montag für 24 Stunden mit Waren mit teils hohen Preisnachlässen eindecken.

