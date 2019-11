Brand in Wien-Leopoldstadt - Alarmstufe 3 der Feuerwehr

Wien - Alarmstufe 3 bei der Wiener Feuerwehr herrschte Sonntag kurz nach 13.00 Uhr wegen eines großen Brandes in Wien-Leopoldstadt. Der Brandort lag offenbar im Bereich Leystraße/Innstraße in oder bei der Nordbahnhalle. Über dem Bezirk war eine große Rauchwolke zu sehen. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.

Grüne vor Beschluss über Koalitionsverhandlungen

Wien - Nach Abschluss der Sondierungsgespräche beraten die Grünen am Sonntag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP. Entschieden wird dies im erweiterten Bundesvorstand (EBV), dem zweithöchsten Gremium der Partei, das seit Mittag in der Wiener Urania tagt. Festlegungen gab es davor keine, die Stimmung war aber aufgeräumt. Ob man für oder gegen Koalitionsgespräche mit der Volkspartei sei, ließ sich weder Kogler noch sonst einer bzw. eine der Ankommenden entlocken.

Morales kündigt Einberufung von Neuwahlen in Bolivien an

La Paz - Boliviens Präsident Evo Morales will nach wochenlangen Protesten Neuwahlen einberufen. Das kündigte er am Sonntag im Fernsehen an. Er plane zudem, die Mitglieder der Wahlkommission auszutauschen. Kurz zuvor hatte die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) gefordert, dass die bolivianische Präsidentschaftswahl vom 20. Oktober für ungültig erklärt werden solle. Seit Wochen kommt es in Bolivien zu Zusammenstößen zwischen Gegnern und Anhängern des indigenen Präsidenten.

Offenbar riesiges Erdölfeld im Iran entdeckt

Teheran - Im Iran ist nach Regierungsangaben ein riesiges Erdölfeld entdeckt worden. Das mehr als 2000 Quadratkilometer große Gebiet im Südwesten des Landes verfüge über 53 Milliarden Barrel Öl, sagte Präsident Hassan Rouhani am Sonntag in einer vom Staatsfernsehen übertragenen Rede. Sollten sich die Angaben bestätigen, würde sich das Erdölvorkommen im Iran um ein Drittel erhöhen.

Deutsch will härtere Strafen bei antisemitischen Übergriffen

Wien - Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), Oskar Deutsch, wünscht sich abschreckende Strafen nach antisemitischen Übergriffen sowie eine Beobachtungsstelle. Bedarf für einen eigenen Regierungs-Beauftragten sieht er nicht. Eine Gesprächsbasis mit der FPÖ gebe es aufgrund wiederkehrender "Einzelfälle" derzeit nach wie vor nicht, sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde".

Buschfeuer in Australien werden Bedrohung für Sydney

Sydney - Die verheerenden Buschbrände in Australien, die bisher drei Todesopfer gefordert haben, werden immer mehr zur Bedrohung für die Millionenmetropole Sydney. Die Behörden haben die Prognose für den Großraum Sydney zum ersten Mal seit der Einführung neuer Brandgefahrenklassen im Jahr 2009 für Dienstag auf die höchste Warnstufe hochgesetzt. Australien erlebt angesichts einer Rekorddürre in Teilen des Landes eines der schlimmsten Buschfeuer.

Mehrere Tote durch Zyklon "Bulbul" in Indien und Bangladesch

Dhaka - Der Zyklon "Bulbul" hat in Indien und Bangladesch mehrere Todesopfer gefordert. Bis Sonntagvormittag gab es sechs Tote. Mehr als zwei Millionen Menschen verbrachten die Nacht auf Sonntag in Notunterkünften, wie die Behörden mitteilten. Der Zyklon war am Samstag in der Küstenregion von Indien und Bangladesch auf Land getroffen und dann weiter ins Landesinnere gezogen.

Kulturhauptstadt 2024: St. Pölten bot "lebendiges Bid Book"

St. Pölten - Ein "lebendiges Bid Book" hat sich der Jury für die Europäische Kulturhauptstadt 2024 am gestrigen Samstag in St. Pölten geboten. Nach Dornbirn und dem Salzkammergut hat damit der dritte und letzte Bewerber seine Vorhaben vorgestellt, bevor es am Montag zur Abschlusspräsentation in Wien kommt. "Wir wollten einen sehr guten Eindruck der Stadt, ihres kulturellen Profils und vor allem jener vielen Menschen, die hinter dem Bid Book stehen, vermitteln", so Geschäftsführer Michael Duscher.

