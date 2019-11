Grüne entscheiden über Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP

Wien - Nach Abschluss der Sondierungsgespräche beraten die Grünen am Sonntag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP. Entschieden wird dies im erweiterten Bundesvorstand (EBV), dem zweithöchsten Gremium der Partei, das seit Mittag in der Wiener Urania tagt. Festlegungen gab es davor keine, die Stimmung war aber aufgeräumt. Einen Beschluss gibt es allerdings bereits: Der bisherige Wahlkampfleiter Thimo Fiesel wurde zum Generalsekretär der Partei gekürt.

Ursache nach Großbrand in Wien-Leopoldstadt unbekannt

Wien - Zu einem Großbrand mit schließlich Alarmstufe 3 bei der Wiener Berufsfeuerwehr kam es Sonntag am frühen Nachmittag in Wien-Leopoldstadt. Das Feuer in der Nordbahnhalle ging ohne Verletzte ab und war nach rund einer Stunden Löscheinsatz von bis zu etwa hundert Mann unter Kontrolle. Man rechnete mit längeren Nachlöscharbeiten. Die Berufsrettung Wien kam mit acht Fahrzeugen zum Einsatz. Brandursache wurde keine bekannt.

Zwölf Anti-Regierungs-Demonstranten im Irak getötet

Bagdad - Nach der Einigung der führenden politischen Kräfte im Irak auf ein entschiedenes Vorgehen gegen die Protestbewegung ist die Gewalt eskaliert: In der Hauptstadt Bagdad wurden bei blutigen Zusammenstößen mit Sicherheitskräften neun Demonstranten getötet, im südlichen Basra kamen drei Protestierende ums Leben. Amnesty International warnte vor einem "Blutbad".

Erste Daten zeigen Rückgang bei Wahlbeteiligung in Spanien

Madrid - Bei der Parlamentsneuwahl in Spanien hat sich am Sonntag eine deutlich niedrigere Wahlbeteiligung als bei der letzten Abstimmung im April abgezeichnet. Bis 14.00 Uhr hätten 37,93 Prozent der Stimmberechtigten teilgenommen, teilte die Wahlbehörde mit. Das seien rund dreieinhalb Punkte weniger als bei der ersten Parlamentsneuwahl des heurigen Jahres vor gut sechs Monaten zum selben Zeitpunkt (41,48 Prozent), hieß es. Mehr als 37 Millionen Spanier sind aufgerufen, in knapp 23.000 Wahllokalen ihre Stimme abzugeben.

Morales kündigt Neuwahlen in Bolivien an

La Paz - Nach wochenlangen massiven Protesten hat Boliviens Staatspräsident Evo Morales Neuwahlen angekündigt. "Ich habe beschlossen, neue nationale Wahlen auszurufen, damit das bolivianische Volk seine neue Regierung auf demokratischen Weise wählen kann, unter Einbeziehung neuer politischer Akteure", sagte er nach Angaben der bolivianischen Nachrichtenagentur ABI am Sonntag. Auch alle Richterposten des Obersten Wahlgerichtshofs sollen neu besetzt werden, hieß es.

Offenbar riesiges Erdölfeld im Iran entdeckt

Teheran - Im Iran ist nach Regierungsangaben ein riesiges Erdölfeld entdeckt worden. Das mehr als 2000 Quadratkilometer große Gebiet im Südwesten des Landes verfüge über 53 Milliarden Barrel Öl, sagte Präsident Hassan Rouhani am Sonntag in einer vom Staatsfernsehen übertragenen Rede. Sollten sich die Angaben bestätigen, würde sich das Erdölvorkommen im Iran um ein Drittel erhöhen.

Deutsch will härtere Strafen bei antisemitischen Übergriffen

Wien - Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), Oskar Deutsch, wünscht sich abschreckende Strafen nach antisemitischen Übergriffen sowie eine Beobachtungsstelle. Bedarf für einen eigenen Regierungs-Beauftragten sieht er nicht. Eine Gesprächsbasis mit der FPÖ gebe es aufgrund wiederkehrender "Einzelfälle" derzeit nach wie vor nicht, sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde".

Mehrere Tote durch Zyklon "Bulbul" in Indien und Bangladesch

Dhaka - Durch den Zyklon "Bulbul" sind in Indien und im benachbarten Bangladesch nach Behördenangaben mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. In den Küstengebieten der beiden südasiatischen Länder mussten am Wochenende mehr als zwei Millionen Menschen aus Angst vor dem Sturm ihre Häuser verlassen.

