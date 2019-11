Grüne gehen Koalitionsverhandlungen mit ÖVP einstimmig an

Wien - Die Grünen haben sich erwartungsgemäß für die Aufnahme formaler Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP entschieden. Das vielleicht überraschende war, dass Bundessprecher Werner Kogler am späten Sonntagnachmittag ein einstimmiges Votum im zuständigen Erweiterten Bundesvorstand verkünden konnte. Die ÖVP berät diese Festlegung am Abend und wird ihre Koalitionsentscheidung am Montag bekanntgeben.

Brand in Nordbahnhalle in Wien-Leopoldstadt unter Kontrolle

Wien - Zu einem Großbrand mit schließlich Alarmstufe 3 bei der Wiener Berufsfeuerwehr kam es am Sonntag in Wien-Leopoldstadt. Das Feuer in der Nordbahnhalle ging ohne Verletzte ab und war nach rund einer Stunde Löscheinsatz von bis zu etwa hundert Mann unter Kontrolle. Man rechnete mit längeren Nachlöscharbeiten. Die Nordbahnhalle war bis vor einigen Monaten immer wieder Schauplatz von Events gewesen, in letzter Zeit aber nicht mehr genutzt worden. Es gab öffentliche Diskussionen über die Zukunft des Gebäudes.

Zwölf Anti-Regierungs-Demonstranten im Irak getötet

Bagdad - Nach der Einigung der führenden politischen Kräfte im Irak auf ein entschiedenes Vorgehen gegen die Protestbewegung ist die Gewalt eskaliert. In der Hauptstadt Bagdad wurden bei blutigen Zusammenstößen mit Sicherheitskräften neun Demonstranten getötet, im südlichen Basra kamen drei Protestierende ums Leben. Seit Anfang Oktober sind bei den Massenprotesten gegen die Regierung nach offiziellen Angaben mindestens 319 Menschen ums Leben gekommen.

Bolivianischer Präsident Morales kündigt Neuwahlen an

La Paz - Boliviens Präsident Evo Morales beugt sich dem Druck und setzt Neuwahlen an. Er kündigte am Sonntag zudem an, die Wahlkommission auszutauschen. Bei der Frage, ob er erneut antreten werde, blieb er vage. "Kandidaturen müssen jetzt zweitrangig sein", sagte er im Radio. "Vorrang hat die Beruhigung Boliviens." Sein Herausforderer Carlos Mesa forderte Morales zum Verzicht auf eine Kandidatur auf. Bei Protesten gegen das Wahlergebnis kamen bisher drei Menschen ums Leben, mehr als 250 weitere wurden verletzt.

Acht Tote bei Autobombenanschlag in Nordsyrien

Istanbul - Bei einem Autobombenanschlag in Nordsyrien sind nach türkischen Angaben mindestens acht Zivilisten getötet worden. Weitere 20 Menschen seien bei der Explosion südlich der Grenzstadt Tal Abyad verletzt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara am Sonntag auf Twitter mit. Aus Medizinerkreisen hieß es, mindestens fünf Menschen seien getötet worden. Ankara machte die Kurdenmiliz YPG für den Anschlag verantwortlich. Die YPG gab zunächst keine Erklärung ab.

Iran verkündet Entdeckung von riesigem Erdölfeld

Teheran - Im Iran ist nach Regierungsangaben ein riesiges Erdölfeld entdeckt worden. Das mehr als 2.000 Quadratkilometer große Gebiet im Südwesten des Landes verfüge über 53 Milliarden Barrel Öl, sagte Präsident Hassan Rouhani am Sonntag in einer vom Staatsfernsehen übertragenen Rede. Sollten sich die Angaben bestätigen, würde sich das Erdölvorkommen im Iran um ein Drittel erhöhen.

Mehrere Tote durch Zyklon "Bulbul" in Indien und Bangladesch

Dhaka - Mit zerstörerischer Wucht ist der Zyklon "Bulbul" über Teile Indiens und Bangladeschs hinweggezogen und hat dabei mindestens 20 Menschen in den Tod gerissen. Mehr als zwei Millionen Menschen verbrachten die Nacht auf Sonntag in Notunterkünften, wie die Behörden mitteilten. In Bangladesch wurden Tausende Menschen obdachlos. Rund 2,1 Millionen Menschen in wurden in Notunterkünfte gebracht.

Jugendlicher starb durch Schüsse in Malmö

Stockholm/Malmö - Bei Schüssen in der schwedischen Stadt Malmö sind am Wochenende ein Jugendlicher getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die beiden Teenager, etwa 15 bis 18 Jahre alt, hielten sich am Samstagabend demnach gerade in einer Pizzeria auf, als mehrere Schüsse abgefeuert wurden. Beide wurden in Spitäler gebracht, einer verstarb später laut Behördenangaben. Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Kurz bevor die Schüsse fielen, habe eine Explosion unweit der Pizzeria ein parkendes Auto zerstört.

