Verhandlungsstart mit Gespräch zwischen Kurz und Kogler

Wien - Ein Vier-Augen-Gespräch zwischen ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler markiert am Dienstag den Start der Verhandlungen über eine neue österreichische Bundesregierung. Von Mitte Oktober bis Freitag war sondiert worden, ab jetzt sollen "echte" Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen stattfinden. Auch die Verhandlungsteams sollen im Lauf des Dienstags bekanntgegeben werden. Die Grünen stimmten bereits am Sonntag einstimmig im erweiterten Bundesvorstand für türkis-grüne Verhandlungen. Am Montag gab auch Kurz bekannt, trotz inhaltlicher Unterschiede in Koalitionsgespräche gehen zu wollen.

Liederbuch-Affäre: Aufhebung von Zangers Immunität beantragt

Leoben - Die Staatsanwaltschaft Leoben hat den Nationalrat um Aufhebung der Immunität des FPÖ-Abgeordneten Wolfgang Zanger beantragt. Andreas Riedler, Sprecher der Staatsanwaltschaft, bestätigte am Montag einen entsprechenden Bericht der "Krone". Nach der steirischen Liederbuch-Affäre wird gegen Zanger offenbar wegen des Verdachts des Verbrechens gegen das Verbotsgesetz ermittelt.

Iran nimmt laut IAEO-Bericht Urananreicherung in Fordow wieder auf

Brüssel - Die internationale Atomenergie-Organisation (IAEO/IAEA) hat bestätigt, dass der Iran wieder Uran in seiner unterirdischen Anlage in Fordow anreichert. Der Iran hatte selbst am Wochenende mitgeteilt, dass die Urananreicherung wieder aufgenommen worden sei. Damit hat die Islamische Republik erneut eine Vereinbarung des Wiener Atomabkommens von 2015 gebrochen. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die EU zeigten sich am Montag "extrem beunruhigt" angesichts der wiederholten Verstöße des Iran gegen das internationale Atomabkommen.

Boliviens Ex-Präsident Morales soll in Mexiko Asyl erhalten

Mexiko-Stadt/La Paz - Einen Tag nach seinem Rücktritt als Präsident Boliviens hat Evo Morales nach Angaben der mexikanischen Regierung um Asyl in Mexiko gebeten. Sein Land werde Morales Asyl gewähren, teilte der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard am Montag mit.

Weißrussischer Präsident Lukaschenko besucht Wien

Wien - Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko besucht am Dienstag Österreich. Es handelt sich um den ersten offiziellen Besuch des autoritären Staatschefs in einem EU-Land seit 2016, als die Sanktionen gegen Weißrussland (Belarus) aufgehoben wurden. Lukaschenko trifft mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) zusammen. Laut Präsidentschaftskanzlei wird es auch einen kritischen Dialog über die "problematische Frage der Menschenrechte" geben.

Macron und von der Leyen eröffnen Pariser Friedensforum

Paris - Mit Reden des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und der künftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird am Dienstag das Pariser Friedensforum eröffnet. Auf der Gästeliste stehen Staats- und Regierungschefs aus rund 30 Ländern. Aus Österreich nimmt Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein teil. Bei der Veranstaltung geht es um Themen wie den Multilateralismus, die Cyber-Sicherheit und die Friedensbemühungen für den Nahen Osten. Auch Handelskonflikte und der Klimaschutz sollen zur Sprache kommen.

Fünf Vignetten-Ausnahmen kommen

Innsbruck - Die ÖVP hat sich am Montag mit ihrem Wunsch, fünf Autobahnstrecken von der Vignettenpflicht auszunehmen, im Budgetausschuss des Nationalrats, durchgesetzt. Grüne und NEOS stimmten ihrem Antrag zu. Von der SPÖ kam Kritik. Konkret geht es um Teilstrecken der Inntalautobahn (A12), Westautobahn (A1), Rheintal/Walgau-Autobahn (A14), Linzer Autobahn (A26) und der Mühlkreisautobahn (A7). Mit der Maßnahme soll Umgehungsverkehr durch Mautflüchtlinge verhindert werden.

Entscheidung über heimische Kulturhauptstadt 2024 fällt

St. Pölten/Bad Ischl/Dornbirn - Am Dienstag entscheidet sich, ob das Salzkammergut mit Bad Ischl, "Dornbirn plus" oder St. Pölten 2024 den Titel "Kulturhauptstadt Europas" tragen darf. Das Votum der Jury, die in den vergangenen Tagen alle drei Bewerber besucht hat, wird im Bundeskanzleramt bekannt gegeben. Der österreichische Vertreter wird dann gemeinsam mit Estlands zweitgrößter Stadt Tartu und der norwegischen Stadt Bodo das Kulturhauptstadt-Triumvirat 2024 bilden.

