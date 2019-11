Koalition: 100 Verhandler für Türkis-Grün

Wien - Erstmals seit der Wahl haben sich die Chefs von ÖVP und Grünen zum Auftakt der offiziellen Regierungsverhandlungen gemeinsam den Medien gestellt. Nach dem Vier-Augen-Gespräch der Vorsitzenden Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) gaben sich beide verhalten optimistisch. Ins Rennen geschickt werden gleich 100 Verhandler. Sechs verschiedene Hauptgruppen haben ÖVP und Grüne aufgestellt, die laut Kurz etliche Fachgruppen darunter haben werden. Einige davon werden sich bereits am Mittwoch am Rande des Plenums des Nationalrats absprechen.

Lukaschenko verteidigt in Wien autoritären Stil

Minsk/Wien - Der weißrussische Langzeitpräsident Alexander Lukaschenko hat bei seinem Wien-Besuch gegenüber Journalisten seinen autoritären Regierungsstil verteidigt. "Bevor Sie Bewertungen abgeben, fahren Sie lieber nach Weißrussland. Wir sind ein offenes Land." Bürger aus "etwa 80 Staaten haben visafreie Einreise in dieses autoritäre Belarus". Es gebe in Weißrussland (Belarus) "Recht auf Leben" und "Recht auf Arbeit", also die Garantie, dass jeder Bürger arbeiten kann - auch im Ausland.

Geheimdienst-Profis orten gravierende Mängel beim BVT

Wien - Internationale Geheimdienst-Profis vom britischen Inlandsgeheimdienst MI5 und vom deutschen Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) haben die Sicherheitsvorkehrungen des österreichischen Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) überprüft und gravierende Mängel festgestellt. Das berichteten am Dienstag die Tageszeitung "Österreich" und "Ö1". Kritisiert wurde u.a. das mit dem Internet verbundene IT-System und die Mitnahme von Mobiltelefonen oder Laptops in Hochsicherheitszonen durch Mitarbeiter.

Staatsanwaltschaft Graz will gegen Kickl ermitteln

Wien - Die Staatsanwaltschaft Graz will gegen FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl ermitteln und hat die Aufhebung seiner parlamentarischen Immunität beantragt. Das berichtet die Tageszeitung "Österreich". Es geht um den Vorwurf der Verhetzung wegen Äußerungen, die er beim FPÖ-Parteitag am 14. September in Graz getätigt hat. Kurz darauf hatte die NGO fairness-asyl eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft eingebracht. Der Immunitätsausschuss des Nationalrats wird die Causa Anfang Dezember beraten.

Spaniens Sozialisten koalieren mit Linkspopulisten

Madrid - Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez hat sich mit der linkspopulistischen Unidas Podemos (UP) auf die Bildung einer Koalitionsregierung verständigt. Um das politische Patt zu durchbrechen, habe man eine "progressive" Regierung aus Sozialisten und Unidas Podemos vereinbart, sagte Sanchez laut Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag in Madrid. Die beiden Parteien stellen nach der Wahl jedoch gemeinsam nur 155 der 350 Mandate, um 21 weniger als die absolute Mehrheit.

Prinzessin Haja erhält jordanischen Diplomatenstatus

London - Die vor mehreren Monaten mit ihren beiden Kindern nach London geflohene Ehefrau des Emirs von Dubai, Prinzessin Haja Bint al-Hussein (45), ist zur jordanischen Diplomatin berufen worden. Das geht aus einem Dokument des britischen Außenministeriums hervor. Die Prinzessin erschien am Dienstag in London zu einer Anhörung vor dem Familiengericht, wie auf Bildern in britischen Medien zu sehen war. Sie hatte dort im Sommer Anträge auf Verwarnungen gegen ihren Ehemann, Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktum (70), den Herrscher von Dubai, gestellt.

Vier Tote bei Autounfall in Tschechien

Znojmo (Znaim)/Wien - Vier Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Tschechien nahe der Grenze zu Niederösterreich ums Leben gekommen, ein Kind wurde schwer verletzt. Eines der beteiligten Fahrzeuge hatte österreichische Kennzeichen. Zwei der Toten waren österreichische Staatsbürger, Männer im Alter von 51 und 38 Jahren. Der Unfallort lag in der Nähe von Pavlice im Bezirk Znaim, berichteten lokale Medien. Einer der Pkw soll an einer unübersichtlichen Stelle versucht haben, einen Lkw zu überholen.

Wiener Börse schließt etwas höher

Wien - Der ATX hat sich am Dienstag um 0,19 Prozent steigern können und schloss bei 3.234,06 Punkten. Auch das internationale Umfeld zeigte sich freundlich. Für etwas Auftrieb sorgten laut Marktbeobachtern Gerüchte, dass US-Präsident Trump die Entscheidung über eine Verhängung von Strafzöllen auf EU-Importfahrzeuge erneut verschieben könnte. Rosenbauer büßten nach Vorlage von Ergebnissen 3,3 Prozent ein.

