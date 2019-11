Nationalrat debattiert über Europa

Wien - Ein weites Themenfeld hat die ÖVP im Nationalrat mit ihrer "Aktuellen Stunde" zur Zukunft der EU in bewegten Zeiten geöffnet. Gesprochen wurde über verschiedene Themen, vom verhinderten Beitritt Nord-Mazedoniens über türkische Drohungen bis zu den aktuellen Koalitionsverhandlungen in Österreich. Letzteren Themas nahm sich FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl an, der eine Flüchtlingswelle auf Österreich zurollen sieht und deswegen Schreckensbilder bezüglich Türkis-Grün malte.

Behinderungen durch Wintereinbruch in Westösterreich

Klagenfurt - Starke Schneefälle haben in der Nacht in Westösterreich für Probleme gesorgt. In Kärnten mussten einige Straßen wegen Gefahr durch umstürzende Bäume gesperrt werden, dazu kamen Abschnitte mit Schneekettenpflicht. Manche Schulen und Kindergärten bleiben geschlossen. Auf der Salzburger Tauernautobahn (A10) blieben zahlreiche Lkw hängen. In Osttirol waren rund 2.500 Haushalte ohne Strom, teilte die Tinetz-Stromnetz Tirol AG mit. In der Steiermark musste zwischen Schladming und Gröbming der Zugverkehr eingestellt werden.

Anez erklärt sich zur Interimspräsidentin von Bolivien

La Paz - Nach der fluchtartigen Abreise des zurückgetretenen bolivianischen Präsidenten Evo Morales nach Mexiko hat sich die Oppositionspolitikerin Jeanine A�ez zur Übergangspräsidentin ernannt. Zur Begründung sagte die Oppositionspolitikerin, es bestehe die "Notwendigkeit, ein Klima des sozialen Friedens zu schaffen". Das bolivianische Verfassungsgericht bestätigte A�ez' Ernennung. Die 52-Jährige verkündete, "so schnell wie möglich" Neuwahlen einberufen zu wollen. Morales verurteilte den Schritt von seinem Exil in Mexiko aus als "Staatsstreich".

Israel reagiert mit Luftangriffen auf neuen Beschuss

Gaza - Als Reaktion auf erneute Raketenangriffe aus dem Gazastreifen hat die israelische Armee mehrere Ziele der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad bombardiert. Dabei seien am Mittwoch zwei Palästinenser getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium im Gazastreifen mit. Die Zahl der Toten im Gazastreifen stieg damit seit Dienstag auf zwölf.

Zwei Tote bei Hochwasser in Venedig

Venedig - Das durch heftige Regenfälle ausgelöste Hochwasser in Venedig hat in der Nacht auf Mittwoch zwei Todesopfer gefordert. Angesichts des Rekord-Hochwassers will Bürgermeister Luigi Brugnaro den Notstand ausrufen, wie er in einem Video auf Facebook ankündigte. In mehreren Teilen Venedigs wurden Stromausfälle gemeldet, auch bei den Telekommunikationsverbindungen kam es zu erheblichen Problemen. Schulen und Kindergärten bleiben geschlossen.

Evakuierungen wegen Buschfeuer in Australien angeordnet

Sydney - In mehreren Gemeinden an der Ostküste Australiens ist aufgrund der unkontrollierbaren Buschbrände die sofortige Evakuierung erforderlich. Die Behörden sprachen die höchste Warnstufe aus und forderten die Bewohner zum "sofortigen Verlassen" ihrer Häuser auf. Zu den gefährdeten Gebieten zählt auch Noosa, ein beliebtes Urlaubsziel rund 150 km nördlich von Brisbane, der Hauptstadt von Queensland. Die Buschbrände in New South Wales und Queensland haben bisher drei Menschenleben gefordert und 50 Wohnhäuser sowie rund 2,5 Millionen Hektar Ackerland und Busch zerstört.

Teenager in Wien von Sattelschlepper mitgeschleift

Wien - In Wien-Meidling hat sich Mittwochfrüh ein schrecklicher Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei erfasste ein Sattelaufleger einen 13-Jährigen im Bereich Altmannsdorfer Straße - Breitenfurter Straße und schleifte ihn mit. Der lebensgefährlich verletzte Teenager wurde erst nach einiger Zeit entdeckt. Ob es im Zuge eines Abbiegevorgangs zum Unfall gekommen ist, stand zunächst nicht fest.

Baufirma Herbitschek mit knapp 300 Mitarbeitern insolvent

Ratten - Die oststeirische Herbitschek GmbH mit Sitz in Ratten im Norden des Bezirks Weiz hat am Mittwoch Insolvenz angemeldet. Das Bau-Unternehmen mit knapp 300 Mitarbeitern hat laut den Kreditschützern von AKV, KSV1870 und Creditreform ein Sanierungsverfahren beantragt. Rund 420 Gläubiger sind betroffen. Ursache dürfte ein großes Dachausbau-Projekt in Wien gewesen sein, das nicht wie gewünscht verlief. Eine Fortführung des Unternehmens ist geplant.

