Löger steht als Finanzminister nicht mehr zur Verfügung

Wien/Gumpoldskirchen - Der in der Casinos-Causa möglicherweise involvierte Ex-Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) steht für diesen Posten nicht mehr zur Verfügung. Bei ihm sei "bereits vor einigen Wochen die Entscheidung gereift, einer neuen Bundesregierung nicht mehr als Finanzminister zur Verfügung zu stehen und wieder in die Privatwirtschaft zurückzukehren", so Löger. Dieser "persönliche Schritt" stehe in keinerlei Zusammenhang mit den aktuellen Ermittlungen zum "FPÖ-Novomatic-Deal".

ÖVP und Grüne treffen einander am Freitag zu Gesprächen

Wien - ÖVP und Grüne treffen einander noch in dieser Woche zu weiteren Koalitionsgesprächen. Für Freitagvormittag ist eine Zusammenkunft der jeweils sechsköpfigen Steuerungsgruppen geplant, erfuhr die APA aus beiden Parteien. Schon am Rande des Nationalrats-Plenums tags zuvor hatte es intensive Gespräche über das weitere Vorgehen gegeben. Auch für die kommende Woche sind türkis-grüne Treffen in Planung.

Nationalrat beschloss Mautausnahmen

Wien - Der Nationalrat hat gegen die Stimmen der SPÖ Mautausnahmen für fünf Autobahnabschnitte beschlossen. Damit sollen Regionen, die besonders von Ausweichverkehr betroffen sind, entlastet werden. Konkret geht es bei den Mautausnahmen um Abschnitte der Inntalautobahn A12, der Westautobahn A1, der Rheintal/Walgau-Autobahn A14, der Linzer Autobahn A26 und der Mühlkreisautobahn A7 (noch zu bauende Bypassbrücke zwischen Ausfahrt Hafenstraße und Urfahr).

Schnee-Chaos in Österreich

Klagenfurt - Zum Teil hefige Schneefälle in Süd- und Westösterreich haben seit der Nacht auf Mittwoch in vielen Regionen zu Verkehrsbehinderungen und Stromausfällen geführt. Der Schwerpunkt des Schneefalls lag in Osttirol und Oberkärnten sowie im Bereich des Alpenhauptkamms von Salzburg und Tirol. Auch die Obersteiermark war betroffen. Die Wetterlage wird laut ZAMG noch bis kommende Woche anhalten.

Erste öffentliche Anhörung gegen US-Präsident Trump

Washington - Im US-Kongress hat die erste öffentliche Anhörung der Amtsenthebungs-Ermittlungen der Demokraten gegen US-Präsident Donald Trump begonnen. Als Zeugen waren am Mittwoch der geschäftsführende US-Botschafter in der Ukraine, William Taylor, und der Diplomat George Kent anwesend. Die Demokraten werfen Trump vor, die ukrainische Regierung gedrängt zu haben, sich zu seinen Gunsten in den US-Wahlkampf einzumischen. Sie verdächtigen ihn, Militärhilfe in Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar als Druckmittel eingesetzt zu haben.

Mindestens zwölf Tote bei Busunfall in der Slowakei

Bratislava - Bei einem Zusammenstoß eines Autobusses mit einem Lastwagen sind am Mittwoch in der Slowakei mindestens zwölf Menschen getötet und etwa 20 verletzt worden. Im Bus sollen sich nach noch nicht offiziell bestätigten Medienberichten vor allem Schüler auf dem Heimweg befunden haben. Demnach war der Lastwagen auf regennasser Fahrbahn auf die Gegenspur geraten und frontal mit dem Linienbus zusammengestoßen. Die Polizei richtete ein Krisenzentrum für Angehörige ein.

Venedig kämpft im Hochwasser um den Markusdom

Venedig - Eine einmalige Kombination aus Scirocco-Wind und heftigen Niederschlägen hat in Venedig ein Hochwasser ausgelöst, das in der Nacht auf Mittwoch auf den höchsten Stand seit mehr als 50 Jahren gestiegen ist. 80 Prozent der Lagunenstadt waren überschwemmt, das Wasser drang in die Markusbasilika ein, prächtige Paläste wurden überschwemmt. Venedig rief Touristen auf, nicht "aus Neugierde" zu kommen. Von "apokalyptischer Zerstörung" sprach der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia.

