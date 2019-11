Türkis-grüne Koalitionsverhandlungen im Winterpalais

Wien - Die Regierungsverhandler führen ihre Bemühungen um eine neue Koalition am Freitag fort. Erstmals im Rahmen der tatsächlichen Koalitionsgespräche treffen die sechsköpfigen Steuerungsgruppen von ÖVP und Grünen aufeinander. Die Verhandlungsrunde beginnt um 10 Uhr im Winterpalais in der Himmelpfortgasse. Nach dem Termin, etwa um die Mittagszeit, soll es auch ein Statement der Verhandler geben. Wie es nach dem Treffen am Freitag mit den Regierungsverhandlungen weitergeht, ist noch unklar.

Steiermark-Wahl startet mit vorgezogenem Wahltag

Graz - Die steirische Landtagswahl beginnt am Freitag mit dem vorgezogenen Wahltag: Jede Gemeinde muss zumindest zwischen 17.00 und 19.00 Uhr ein Wahllokal öffnen. In Graz kann in 18 Wahllokalen von 14.00 bis 20.00 Uhr die Stimme abgegeben werden. Gleich zwei Spitzenkandidaten werden den Vorwahltag nutzen: Sandra Krautwaschl (Grüne) und Niko Swatek (NEOS). Der eigentliche Wahltag ist der 24. November. Bei der Landtagswahl sind 955.796 Steirerinnen und Steirer wahlberechtigt.

Hofer will höhere Hürden für FPÖ-Mitgliedschaft

Wien - Die FPÖ will die Hürden für Mitgliedschaften und Funktionen in der Partei erhöhen. Ein Grund dafür sind die anhaltenden Zwischenfälle, die in jüngster Zeit auch zum Ausschluss von Funktionären geführt haben, sagte Obmann Hofer im APA-Interview. Vorschläge dazu sollen die jüngst installierten Arbeitsgruppen zur Neuaufstellung der Partei noch im Dezember vorbringen. Eine politische Rückkehr von Heinz-Christian Strache bei den Freiheitlichen schließt Hofer aus.

Hochwasser in Venedig - Noch keine Entwarnung

Venedig - Venedig muss sich auf weitere Wassermassen gefasst machen. Am Freitagvormittag wird mit einem Pegelhöchststand von 145 Zentimetern über dem normalen Meeresspiegel gerechnet. Die Schulen bleiben geschlossen, der Dogenpalast schließt ebenfalls. Mehr als 80 Prozent der historischen Stadt stehen derzeit unter Wasser. Die italienische Regierung rief bereits den Notstand für die Lagunenstadt aus. Damit werden 20 Millionen Euro an Soforthilfen freigegeben.

Buschfeuer in Australien wüten weiter

Brisbane - In Australien sind inzwischen mehr als 350 Häuser durch die gewaltigen Buschbrände beschädigt oder völlig zerstört worden. Im Bundesstaat Queensland an der Ostküste wurden Bewohner am Freitag aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Auf Schildern war die Warnung "Leave now" ("Gehen Sie jetzt") zu lesen. Nach Angaben der Behörden wüten in dem Bundesstaat mehr als 60 Brände. Im Nachbarstaat New South Wales entspannte sich die Lage am Freitag zumindest ein wenig.

Chile soll neue Verfassung bekommen

Santiago de Chile - Nach wochenlangen Protesten und gewalttätigen Ausschreitungen haben sich die Regierung und die Opposition in Chile auf den Weg zu einer neuen Verfassung geeinigt. Die Chefs der verschiedenen Parteien unterzeichneten am frühen Freitag ein entsprechendes Abkommen. "Wir werden erstmals eine 100-prozentig demokratische Verfassung haben", sagte Senatspräsident Jaime Quintana. Chiles Verfassung von 1980 stammt noch aus Zeiten der Diktatur von General Augusto Pinochet.

Israel griff erneut Ziele im Gazastreifen an

Jerusalem - Israelische Kampfflugzeuge haben erneut Ziele der Extremistenorganisation Islamischer Jihad im Gazastreifen angegriffen. "Dies geschieht, nachdem von Gaza aus heute willkürlich Raketen auf israelische Bürger gefeuert wurden", gab die Armee bekannt. Nach zwei Tagen heftiger Konfrontationen hatten sich Israel und der Islamische Jihad am Donnerstag auf eine Waffenruhe geeinigt. Trotzdem feuerten militante Palästinenser bis zum Abend noch vereinzelt Raketen nach Israel ab.

Schon 42 Tote durch E-Zigaretten in den USA

New York - Die Zahl der Toten nach dem Gebrauch von E-Zigaretten in den USA steigt weiter an. 42 Menschen seien bisher gestorben, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC mit. Die Opfer stammten aus 24 US-Staaten. Die Zahl der Erkrankten nahm auf nun 2.172 bestätigte Fälle zu. Die Ursache für die Lungenschäden ist noch nicht geklärt. Mögliche Ursache könnte ein aus Vitamin E gewonnenes Öl sein. Europaweit ist bisher kein ähnlicher Anstieg von Lungenschädigungen bekannt.

(Schluss) pin