Türkis-grüne Koalitionsverhandlungen im Winterpalais

Wien - Die Regierungsverhandler führen ihre Bemühungen um eine neue Koalition am Freitag fort. Erstmals im Rahmen der tatsächlichen Koalitionsgespräche treffen die sechsköpfigen Steuerungsgruppen von ÖVP und Grünen aufeinander. Die Verhandlungsrunde beginnt um 10 Uhr im Winterpalais in der Himmelpfortgasse. Nach dem Termin, etwa um die Mittagszeit, soll es auch ein Statement der Verhandler geben. Wie es nach dem Treffen am Freitag mit den Regierungsverhandlungen weitergeht, ist noch unklar.

Steiermark-Wahl startet mit vorgezogenem Wahltag

Graz - Die steirische Landtagswahl beginnt am Freitag mit dem vorgezogenen Wahltag: Jede Gemeinde muss zumindest zwischen 17.00 und 19.00 Uhr ein Wahllokal öffnen. In Graz kann in 18 Wahllokalen von 14.00 bis 20.00 Uhr die Stimme abgegeben werden. Gleich zwei Spitzenkandidaten werden den Vorwahltag nutzen: Sandra Krautwaschl (Grüne) und Niko Swatek (NEOS). Der eigentliche Wahltag ist der 24. November. Bei der Landtagswahl sind 955.796 Steirerinnen und Steirer wahlberechtigt.

Hofer will höhere Hürden für FPÖ-Mitgliedschaft

Wien - Die FPÖ will die Hürden für Mitgliedschaften und Funktionen in der Partei erhöhen. Ein Grund dafür sind die anhaltenden Zwischenfälle, die in jüngster Zeit auch zum Ausschluss von Funktionären geführt haben, sagte Obmann Hofer im APA-Interview. Vorschläge dazu sollen die jüngst installierten Arbeitsgruppen zur Neuaufstellung der Partei noch im Dezember vorbringen. Eine politische Rückkehr von Heinz-Christian Strache bei den Freiheitlichen schließt Hofer aus.

Markusplatz in Venedig wegen Überschwemmung geschlossen

Venedig - Nach dem schweren Hochwasser in Venedig hat sich die Lage am Freitag erneut angespannt. Weil der Wasserstand am Vormittag wegen einer Schlechtwetterfront weiterhin anstieg, beschloss Bürgermeister Luigi Bruganro aus Sicherheitsgründen die Sperre des kompletten Markusplatzes. Außerdem wurde der öffentliche Wasserverkehr auf dem Canal Grande eingestellt.

300.000 Haushalte in Frankreich nach Schneefall ohne Strom

Paris - Heftiger Schneefall hat im Südosten Frankreichs für chaotische Zustände gesorgt. 300.000 Haushalte in den Departements Drome, Isere, Ardeche und Rhone waren seit Donnerstag ohne Strom, wie ein Sprecher des Energieversorgers Enedis am Freitag dem Sender BFMTV sagte. Der massive Wintereinbruch führte außerdem zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Straße und im Zugverkehr.

Iran rationiert Benzin und erhöht Treibstoffpreise

Teheran - Wegen der anhaltenden Wirtschaftskrise hat der Iran das Benzin rationiert und zugleich die Treibstoffpreise erhöht. Demnächst können die Iraner mit einer staatlichen Benzinkarte nur noch bis zu 60 Liter Benzin im Monat und zu einem Preis von umgerechnet zwölf Cent tanken, teilte das Ölministerium in der Nacht mit. Alles darüber würde dann 24 Cent kosten. Bisher betrug der Benzinpreis zehn Cent. Schon seit längerer Zeit wollte die Regierung von Präsident Hassan Ruhani die Benzinpreise erhöhen, hat es aber aus Angst vor landesweiten Protesten immer wieder verschoben.

Inflation sank im Oktober in Österreich weiter auf 1,1 Prozent

Wien - Durch Preisrückgänge bei Verkehr sowie Nachrichtenübermittlung ist die Inflationsrate in Österreich weiter gesunken. Sie betrug im Oktober nur 1,1 Prozent, nach 1,2 Prozent im September. Bedeutendster Preistreiber war einmal mehr der Bereich Wohnung, Wasser und Energie, gefolgt von Restaurants und Hotels. Gegenüber dem Vormonat stieg das Preisniveau im Schnitt um 0,2 Prozent.

Autofahrer stoppte Pkw von ohnmächtiger Lenkerin

Salzburg/Grödig - Ein couragierter Autofahrer aus Deutschland hat am Donnerstag auf der Tauernautobahn in Salzburg den fahrenden Wagen einer ohnmächtig gewordenen Frau gestoppt. Das Auto der Frau war gegen 17.00 Uhr einige Male gegen die Betonmittelleitwand geprallt, dann aber weitergefahren. Der Deutsche setzte sein Auto vor den Pkw der Frau, um ihn zum Stehen zu bringen. Laut Polizei konnte der 37-Jährige dadurch einen schweren Unfall bei Salzburg-Süd in Fahrtrichtung Norden verhindern.

