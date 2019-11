Fachgruppen steigen "ab sofort" in Koalitionsverhandlungen ein

Wien - Die Steuerungsgruppen der Koalitionsverhandler von ÖVP und Grünen haben am Freitag ihre Teams für die einzelnen Verhandlungsbereiche und das weitere Prozedere festgelegt. Die über 30 Fachgruppen mit mehr als 100 Verhandlern werden "ab sofort" loslegen, erklärten ÖVP-Verhandler August Wöginger und Grünen-Verhandlerin Leonore Gewessler bei einem gemeinsamen Statement vor Journalisten nach dem Treffen. Zeitliche Vorgaben für die Untergruppen gibt es keine.

Frau in Linz von Straßenbahn überrollt und getötet

Linz - Eine 43-Jährige ist Freitagmittag auf der Wiener Straße in Linz von einer Straßenbahn überrollt und getötet worden. Die Frau hatte offenbar unvermittelt die Gleise betreten während sie Kopfhörer trug und auf ihr Handy blickte. Sie wurde von der Bim frontal erfasst, überfahren und 20 Meter weit mitgeschleift, berichtete die Polizei. Der 40-jährige Straßenbahnfahrer gab noch ein akustisches Warnsignal ab und leitete eine Notbremsung ein, konnte das Unglück aber nicht mehr verhindern. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod der 43-Jährigen feststellen.

Keine Einigung bei Beamten-Gehaltsverhandlungen

Wien - Noch keine Einigung hat am Freitagnachmittag die dritte Runde der Beamten-Gehaltsverhandlungen gebracht. Außer Streit gestellt haben beide Seiten nur, dass zumindest die Inflation von 1,7 Prozent abgegolten werden soll. Das haben der für die Beamten zuständige Finanzminister Eduard Müller und der Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), Norbert Schnedl, nach der Runde mitgeteilt.

Sidlo sieht Chat in Causa Casinos falsch interpretiert

Wien/Gumpoldskirchen - Der zum Finanzvorstand der Casinos Austria ernannte FPÖ-Politiker Peter Sidlo sieht den Chat-Verlauf mit Johann Gudenus, der zu Hausdurchsuchungen geführt hat, verkürzt dargestellt und von den Ermittlern falsch interpretiert. "In Wahrheit ist es um etwas ganz anderes gegangen", meinte er im APA-Gespräch. Gudenus will gegen die Berichterstattung gerichtlich vorgehen.

Innenministerium zeigte oe24.at-Chef wegen BVT-Bericht an

Wien - Das Innenministerium hat oe24.at-Chefredakteur Richard Schmitt angezeigt, weil das Medium ausführlich über den Visitierungsbericht des Berner Clubs zum BVT berichtet hat. Das berichtete der "Standard.at" am Freitagnachmittag. Inhaltlich wurde zur Anzeige nichts bekannt. Möglich wäre laut "Standard", dass Schmitt des "Verrats von Staatsgeheimnissen" verdächtigt wird.

Lehrerbewertungs-App startet

Wien - Schüler in Österreich und Deutschland können ab sofort ihre Lehrer und Schulen per App bewerten. Ziel der Übung sei es nicht, wie von der Lehrergewerkschaft befürchtet, Pädagogen an den Pranger zu stellen, betonte Erfinder Benjamin Hadrigan am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien. "Mir geht es darum, Schülern eine Stimme zu geben." Mit der App "Lernsieg" könnten sie nun Lehrern Feedback geben. Die Lehrergewerkschaft und die NEOS zeigten sich skeptisch.

Ukraine-Gipfel u.a. mit Merkel und Selenskyj am 9. Dezember in Paris

Paris/Kiew - Der lang erwartete Ukraine-Gipfel soll am 9. Dezember in Paris stattfinden. Zu dem Treffen im sogenannten Normandie-Format hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowohl die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wie auch den russischen Staatschef Wladimir Putin und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eingeladen, wie der Elys�e-Palast am Freitag mitteilte.

Markusplatz in Venedig wegen Überschwemmung gesperrt

Venedig - Wegen einer neuen Schlechtwetterfront verbunden mit starkem Schirokko-Wind hat Venedig erneut einen kritischen Tag erlebt. Nach den schweren Überschwemmungen in der Nacht auf Mittwoch kletterte das Hochwasser am Freitag auf 1,54 Meter über dem Meeresspiegel und sank danach allmählich ab. Der Markusplatz wurde aus Sicherheitsgründen geschlossen. 70 Prozent der Innenstadt waren überschwemmt.

