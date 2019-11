Präsidentschaftswahl in Sri Lanka begonnen

Colombo - In Sri Lanka hat am Samstag die Präsidentschaftswahl begonnen. Die Wahl findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Zur Wahl aufgerufen sind fast 16 Millionen Wahlberechtigte. Beobachter erwarten ein enges Rennen zwischen Sajith Premadasa von der Regierungspartei UNP und dem Oppositionskandidaten Gotabhaya Rajapakse, dessen umstrittener Bruder Mahinda das Land bis 2015 mit eiserner Hand regierte. Kritiker sehen in seiner Kandidatur den Versuch, den Ex-Präsidenten wieder an die Macht bringen zu wollen.

Demos zum Jahrestag der "Gelbwesten"-Proteste erwartet

Paris - Genau ein Jahr nach Beginn der "Gelbwesten"-Proteste stellt sich Frankreich auf neue Demonstrationen ein. Die Bewegung plant am Samstag und Sonntag in ganz Frankreich zahlreiche Aktionen - vor allem in der Hauptstadt Paris. Dort haben die Behörden Demonstrationen an verschiedenen Orten untersagt - darunter auf der Prachtmeile Champs-�lys�es. Die Polizei sei jedenfalls bereit, "einzugreifen, wenn es Vandalismus oder Gewalt gibt", sagte der Innenstaatssekretär Laurent Nunez dem Sender France 2.

Innenministerium zeigte oe24.at-Chef wegen BVT-Bericht an

Wien - Das Innenministerium hat oe24.at-Chefredakteur Richard Schmitt angezeigt, weil das Medium ausführlich über den Visitierungsbericht des Berner Clubs zum BVT berichtet hat. Das berichtete der "Standard.at" am Freitagnachmittag. Inhaltlich wurde zur Anzeige nichts bekannt. Möglich wäre laut "Standard", dass Schmitt des "Verrats von Staatsgeheimnissen" verdächtigt wird.

Schnee-Einsatze in Spittal an der Drau vielerorts eingestellt

Spittal an der Drau - In Kärnten, im Bezirk Spittal an der Drau, mussten die Feuerwehren am Freitagabend ihre nächtlichen Einsätze nach den starken Schneefällen vielerorts einstellen. Eingestellt wurden die Einsätze aus Sicherheitsgründen im Mölltal, berichtete Ö3 in der Nacht auf Samstag. Heftige Schneefälle haben die Einsatzkräfte in Kärnten, Osttirol und Salzburg gefordert. Es gab umgestürzte Bäume, Hochwasser und Stromausfälle.

Lehrerbewertungs-App startet

Wien - Schüler in Österreich und Deutschland können ab sofort ihre Lehrer und Schulen per App bewerten. Ziel der Übung sei es nicht, wie von der Lehrergewerkschaft befürchtet, Pädagogen an den Pranger zu stellen, betonte Erfinder Benjamin Hadrigan am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien. "Mir geht es darum, Schülern eine Stimme zu geben." Mit der App "Lernsieg" könnten sie nun Lehrern Feedback geben. Die Lehrergewerkschaft und die NEOS zeigten sich skeptisch.

Schüsse in Schule in Kalifornien: Mutmaßlicher Schütze gestorben

Los Angeles - Einen Tag nach tödlichen Schüssen in einer Schule in Kalifornien ist der mutmaßliche Schütze seinen Verletzungen erlegen. Der 16-jährige Schüler, der sich nach der Bluttat an der Saugus High School in Santa Clarita selbst in den Kopf geschossen hatte, sei am Freitag im Krankenhaus gestorben, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Behörden. Der Schütze hatte am Donnerstag in seiner Schule bei Los Angeles das Feuer eröffnet und zwei Mitschüler erschossen.

Thiem im London-Halbfinale gegen Zverev

London - Dominic Thiem bestreitet sein erstes Halbfinale im Rahmen der ATP Finals gegen Alexander Zverev. Der deutsche Titelverteidiger setzte sich am Freitagabend in der Londoner O2-Arena gegen den Russen Daniil Medwedew nach 78 Minuten mit 6:4,7:6(4) durch und sicherte sich so den letzten Semifinalplatz. Thiem, Sieger der Gruppe "Björn Borg", trifft nun am Samstag (21.00 Uhr MEZ) auf Zverev.

(Schluss) ade