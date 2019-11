Schnee: Stromausfälle in Osttirol, Straßensperren in Kärnten

Spittal/Drau - Die winterlichen Wetterkapriolen machen Kärnten und Osttirol derzeit sehr zu schaffen. Starke Schneefälle sorgten in Osttirol in der Nacht auf Samstag für einen totalen Stromausfall. Mehrere Umspannwerke wurden wegen Überspannungen beschädigt. Samstagfrüh waren immer noch 5.400 Haushalte ohne Strom. Starkregen und Schneefall haben auch in den Kärntner Bezirken Spittal/Drau, Villach und Hermagor zu Hangrutschungen, Muren und zu Straßensperren geführt. In der Steiermark hat sich die wetterbedingte Situation hingegen entspannt.

Neue Unwetter für Venedig angekündigt

Venedig - Die Lage in Venedig bleibt nach tagelangem Hochwasser angespannt. Für den späten Samstag kündigten Meteorologen neue Unwetter an. Viele Museen und Sehenswürdigkeiten, darunter auch der Dogenpalast am Markusplatz, sollten aber wieder öffnen. Am Freitag überflutete Wasser erneut große Teile der Stadt. Der Schaden geht laut Bürgermeister Luigi Brugnaro in die Hunderte Millionen Euro. Für Samstag verhängte der Zivilschutz für Teile der Region Venetien die höchste Unwetterwarnstufe.

Demos zum Jahrestag der "Gelbwesten"-Proteste erwartet

Paris - Genau ein Jahr nach Beginn der "Gelbwesten"-Proteste stellt sich Frankreich auf neue Demonstrationen ein. Die Bewegung plant am Samstag und Sonntag in ganz Frankreich zahlreiche Aktionen - vor allem in der Hauptstadt Paris. Die Behörden haben Demonstrationen an verschiedenen Orten untersagt - darunter auf der Prachtmeile Champs-�lys�es. Dort war es in der Vergangenheit immer wieder zu schlimmen Ausschreitungen gekommen. Der Protest der "Gelbwesten" hatte sich an der geplanten Erhöhung der Steuern auf Benzin und Diesel entzündet.

Verhandlungen zu EU-Budget 2020 vorerst gescheitert

Wien/Brüssel - Im Streit um das milliardenschwere EU-Budget für 2020 sind die Vermittlungsgespräche vorerst geplatzt. Vertreter der Mitgliedstaaten und des EU-Parlaments gingen Freitagabend nach stundenlangen Verhandlungen ergebnislos auseinander. Die Gespräche müssen nun am Montag fortgesetzt werden. Streitpunkt ist u.a. die Frage, wie viel Geld für Auszahlungen aus dem Budget eingeplant werden soll. Das Parlament forderte zuletzt 159,1 Milliarden Euro, der EU-Rat will nur 153,1 Milliarden bewilligen.

Israel griff Hamas-Ziele im Gazastreifen an

Gaza - Erneut haben israelische Kampfflugzeuge nach Angaben des Militärs Ziele militanter Palästinenser im Gazastreifen angegriffen. Anders als in den Vortagen wurde in der Nacht auf Samstag jedoch nicht die Extremistenorganisation Islamischer Jihad ins Visier genommen, sondern Stellungen der islamistischen Hamas, wie die israelische Armee mitteilte. Zuvor hatte es geheißen, zwei Raketen seien vom Gazastreifen aus in Richtung der südisraelischen Großstadt Beersheva gefeuert worden.

Fünf Morales-Anhänger bei Zusammenstößen in Bolivien getötet

La Paz - In Bolivien spitzt sich die Lage zwischen Anhängern des ins Exil geflohenen Ex-Präsidenten Evo Morales und der Übergangsregierung von Jeanine ��ez zu. ��ez drohte dem linksgerichteten Morales im Falle einer Rückkehr aus Mexiko mit juristischen Konsequenzen. Bei gewaltsamen Zusammenstößen im Zentrum Boliviens wurden unterdessen fünf Morales-Anhänger getötet. Weitere 34 Menschen wurden verletzt und 169 festgenommen. Bei den Toten handelt es sich um Kokabauern.

Präsidentschaftswahl in Sri Lanka begonnen

Colombo - In Sri Lanka hat am Samstag die Präsidentschaftswahl begonnen. Die Wahl findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Nach Angaben der Wahlkommission sind rund 85.000 Polizisten im Einsatz. Zur Wahl aufgerufen sind fast 16 Millionen Wahlberechtigte. Beobachter erwarten ein enges Rennen zwischen Sajith Premadasa von der Regierungspartei UNP und dem Oppositionskandidaten Gotabhaya Rajapakse, dessen umstrittener Bruder Mahinda das Land bis 2015 mit eiserner Hand regierte.

41-Jähriger soll in Innsbruck acht Brände gelegt haben

Innsbruck - Ein 41-jähriger Österreicher wird verdächtigt zwischen Mittwoch und Freitag insgesamt acht Brände in Innsbruck gelegt zu haben. Der Mann soll dafür Grillanzünder verwendet haben, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Verdächtige wurde festgenommen und zeigte sich laut Exekutive bei einer ersten Einvernahme geständig. Der Schaden der Brandstiftungen beläuft sich auf einen oberen fünfstelligen Eurobetrag.

(Schluss) cg/mhi