Schnee: Stromausfälle in Osttirol, Straßensperren in Kärnten

Spittal/Drau - Die winterlichen Wetterkapriolen machen Kärnten und Osttirol derzeit sehr zu schaffen. Starkregen und Schneefall haben in der Nacht auf Samstag in den Kärntner Bezirken Spittal/Drau, Villach und Hermagor zu Hangrutschungen, Muren, Felseinstürzen und in der Folge zu Straßensperren geführt. Die starken Schneefälle sorgten in Osttirol gegen 23.30 Uhr für einen totalen Stromausfall. In Salzburg haben unterdessen die starken Regenfälle in der Nacht auf Samstag vor allem in den südlichen Landesteilen zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr geführt.

Doskozil sieht Bundespartei "auf einem Findungspfad"

Raiding - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sieht die SPÖ bundespolitisch "auf einem Findungspfad". Der Forderung nach einer Neugründung erteilte er am Landesparteitag der burgenländischen SPÖ in Raiding jedoch eine Absage: "Wir brauchen keine neue Partei, wir sind eine stolze Partei." SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner kritisierte beim burgenländischen Landesparteitag erneut die Vertagung der Anträge der SPÖ im Nationalrat.

Kogler für U-Ausschuss und Sondersitzung zu Casinos offen

Wien/Gumpoldskirchen - Grünen-Chef Werner Kogler hat sich in mehreren Zeitungsinterviews am Samstag erneut offen gegenüber einem U-Ausschuss oder einer Sondersitzung zur Causa Casinos gezeigt. Über das Wochenende wollen die Grünen das mit der SPÖ besprechen. Bei Postenbesetzungen will Kogler "keine Gegendeals" abschließen. In Sachen Koalition bekräftigte er das Interesse der Grünen am Finanzministerium.

Hochwasser in Venedig - Touristen stürmten Markusplatz

Venedig - Der Markusplatz in Venedig, der trotz Überschwemmung wieder zugänglich war, ist am Samstag von Touristen gestürmt worden. Schlangen bildeten sich vor den Holzstegen, auf denen der Markusplatz erreichbar ist. Mit Gummistiefeln wateten Touristen über den Platz und fotografierten. Die Schulen blieben am Samstag geschlossen, auch der öffentliche Wasserverkehr auf dem Canal Grande wurde nicht wieder aufgenommen. Bürgermeister Luigi Brugnaro machte seiner Stadt Mut.

"Gelbwesten" versammeln sich für Demo zum Jahrestag in Paris

Paris - Zum Jahrestag der "Gelbwesten"-Proteste haben sich zahlreiche Demonstranten in Paris und anderen Orten in Frankreich versammelt. Bis zum frühen Samstagvormittag hatte die Pariser Polizei bereits mehr als 1.000 Menschen kontrolliert und gut ein Dutzend Menschen festgenommen, wie die Polizeipräfektur mitteilte. Einige "Gelbwesten" blockierten zeitweise die wichtige Pariser Ringautobahn im Nordwesten der Hauptstadt. Die Polizei löste die Blockade aber schnell wieder auf, wie der Sender BFMTV berichtete.

Weiterer US-Diplomat bestätigt Trump-Intervention in Ukraine

Washington - In der Ukraine-Affäre hat ein weiterer US-Diplomat eine direkte Intervention von US-Präsident Donald Trump mit dem Ziel, in Kiew juristische Schritte gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dessen Sohn Hunter zu erzwingen, bestätigt. Der Nachrichtensender CNN veröffentlichte in der Nacht auf Samstag Aussagen des Diplomaten David Holmes bei Anhörungen im Repräsentantenhaus.

Geldwäsche-Vorwürfe gegen frühere Meinl Bank

Wien - Die frühere Meinl Bank, die am Freitag durch einen EZB-Beschluss ihre Banklizenz verlor, soll laut "profil" im Zentrum einer globalen Finanzstruktur gestanden sein, durch die zumindest 500 Mio. Euro aus Osteuropa an Off-Shore-Firmen geschleust worden seien. Die ehemalige Nationalbank-Gouverneurin der Ukraine, Valeria Gontareva, erhebt Geldwäsche-Vorwürfe. Das Geldhaus bestreitet jegliches Fehlverhalten.

Kunst-Detektiv spürt gestohlenen Ring von Oscar Wilde auf

Amsterdam - Fast 20 Jahre nach seinem Diebstahl ist ein goldener Ring des irischen Schriftstellers Oscar Wilde von einem niederländischen Kunst-Detektiv aufgespürt worden. Das Schmuckstück war 2002 bei einem Einbruch in die britische Oxford Universität gestohlen worden. Dem Detektiv gelang es, den Ring mittels Unterwelt-Kontakte zu finden.

