Schnee: Stromausfälle in Osttirol, Straßensperren in Kärnten

Spittal/Drau - Die winterlichen Wetterkapriolen machen Kärnten und Osttirol derzeit sehr zu schaffen. Starkregen und Schneefall haben in der Nacht auf Samstag in den Kärntner Bezirken Spittal/Drau, Villach und Hermagor zu Hangrutschungen, Muren, Felseinstürzen und in der Folge zu Straßensperren geführt. Die starken Schneefälle sorgten in Osttirol gegen 23.30 Uhr für einen totalen Stromausfall. In Salzburg haben unterdessen die starken Regenfälle in der Nacht auf Samstag vor allem in den südlichen Landesteilen zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr geführt.

Doskozil sieht Bundespartei "auf einem Findungspfad"

Raiding - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sieht die SPÖ bundespolitisch "auf einem Findungspfad". Der Forderung nach einer Neugründung erteilte er am Landesparteitag der burgenländischen SPÖ in Raiding jedoch eine Absage: "Wir brauchen keine neue Partei, wir sind eine stolze Partei." SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner kritisierte beim burgenländischen Landesparteitag erneut die Vertagung der Anträge der SPÖ im Nationalrat.

Kogler für U-Ausschuss und Sondersitzung zu Casinos offen

Wien/Gumpoldskirchen - Grünen-Chef Werner Kogler hat sich in mehreren Zeitungsinterviews am Samstag erneut offen gegenüber einem U-Ausschuss oder einer Sondersitzung zur Causa Casinos gezeigt. Über das Wochenende wollen die Grünen das mit der SPÖ besprechen. Bei Postenbesetzungen will Kogler "keine Gegendeals" abschließen. In Sachen Koalition bekräftigte er das Interesse der Grünen am Finanzministerium.

Hochwasser in Venedig - Touristen stürmten Markusplatz

Venedig - Der Markusplatz in Venedig, der trotz Überschwemmung wieder zugänglich war, ist am Samstag von Touristen gestürmt worden. Schlangen bildeten sich vor den Holzstegen, auf denen der Markusplatz erreichbar ist. Mit Gummistiefeln wateten Touristen über den Platz und fotografierten. Die Schulen blieben am Samstag geschlossen, auch der öffentliche Wasserverkehr auf dem Canal Grande wurde nicht wieder aufgenommen. Bürgermeister Luigi Brugnaro machte seiner Stadt Mut.

Polizei setzt Tränengas bei "Gelbwesten"-Protesten ein

Paris - In Paris ist es am ersten Jahrestag der Proteste der sogenannten Gelbwesten zu Ausschreitungen mit der Polizei gekommen. Diese setzte im Nordwesten und im Süden der französischen Hauptstadt am Samstag Tränengas ein. 33 Menschen wurden bis zum Vormittag nach Angaben der Polizei festgenommen. An touristischen Orten wie dem Eiffel-Turm waren Demonstrationen verboten, zahlreiche Metrostationen waren geschlossen.

Chinesische Soldaten räumen in Hongkong Barrikaden weg

Hongkong - Erstmals seit Ausbruch der Proteste gegen die Regierung in Hongkong haben chinesische Soldaten in der Stadt für einen Einsatz ihre Kaserne verlassen. Auf einem Video des Lokalsenders RTHK war zu sehen, wie Männer der Volksbefreiungsarmee unbewaffnet in kurzen Hosen und T-Shirts Steine und andere Objekte von der Straße in der Nähe der zuvor von Demonstranten besetzten Hong Kong Baptist University räumten. Der ungewöhnliche Einsatz fand große Beachtung, weil es unter einigen Hongkongern Befürchtungen gibt, dass China sein Militär nutzen könnte, um die Proteste in der Stadt niederzuschlagen.

Ein Toter bei Protesten gegen Benzinrationierung im Iran

Teheran - Bei Protesten gegen die Benzinrationierung ist im Süden des Irans mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Das gab der Sprecher der Stadtverwaltung Sirjan, Mahmoud Mahmoudabadi, am Samstag bekannt. Mehrere Menschen seien verletzt worden. Dutzende von Demonstranten hätten am Freitag versucht, Tankstellen und Öldepots in Brand zu stecken. Daraufhin hätten die Polizei und sogar Revolutionsgarden eingreifen müssen, so der Sprecher. Die Umstände des Todesfalls seien noch unklar.

Kunst-Detektiv spürt gestohlenen Ring von Oscar Wilde auf

Amsterdam - Fast 20 Jahre nach seinem Diebstahl ist ein goldener Ring des irischen Schriftstellers Oscar Wilde von einem niederländischen Kunst-Detektiv aufgespürt worden. Das Schmuckstück war 2002 bei einem Einbruch in die britische Oxford Universität gestohlen worden. Dem Detektiv gelang es, den Ring mittels Unterwelt-Kontakte zu finden.

