Mehrere Häuser im Bezirk Spittal/Drau evakuiert

Spittal/Drau - In den von massiven Schnee- und Regenfällen heimgesuchten Regionen Süd-Österreichs wartet man auf die nächsten Niederschläge. In der kommenden Nacht sowie am Dienstag sind große Niederschlagsmengen mit Schwerpunkt Osttirol und Oberkärnten zu erwarten. In den Kärntner Gemeinden Lendorf und Millstatt wurde am Samstag wegen drohender Hangrutschungen die Evakuierung von mehreren Wohnhäusern angeordnet. In Osttirol liefen den ganzen Tag die Aufräumarbeiten auf Hochtouren.

Weitere Flutwelle in Venedig erwartet

Venedig - Venedig rechnet mit der dritten schweren Flutwelle binnen einer Woche. Am Samstag wurde der Markusplatz wieder überschwemmt, er war jedoch für Touristen und Einwohner auf Stegen wieder zugänglich. Am Sonntag sollte das Wasser bis Mittags auf einen Stand von 160 Zentimetern steigen. Am Samstagvormittag kam es zu einem Wasserhöchststand von etwa 120 Zentimetern über dem normalen Meeresspiegel.

Gewaltsame Proteste gegen Benzinrationierung im Iran

Teheran - Im Iran ist es wegen der Erhöhung der Benzinpreise angeblich in insgesamt 60 Städten zu Protesten gekommen. Dabei seien mindestens acht Demonstranten ums Leben gekommen, teilte die Exilopposition "Volksmujaheddin" mit. Die Abgaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. Offiziell ist nur von einem Toten die Rede. Die Regierung kam zu einer Sondersitzung zusammen. Unbestätigten Medienberichten zufolge plant das iranische Parlament sogar, die Entscheidung zur Benzinrationierung zu widerrufen.

250.000 Tschechen fordern Rücktritt von Regierungschef Babis

Prag - Rund 250.000 Tschechen haben am Samstag bei einer Demonstration in Prag den Rücktritt von Regierungschef Andrej Babis gefordert. Einen Tag vor dem 30. Jahrestag der Samtenen Revolution, die die kommunistische Herrschaft in Prag beendet hatte, versammelten sich die Menschen auf der weitläufigen Letna-Ebene über der Moldau und skandierten "Schande" und "Tritt zurück!". Der 65 Jahre alte Multimilliardär steht im Verdacht, mit seinem Konzern Agrofert unrechtmäßig EU-Subventionen in Millionenhöhe eingestrichen zu haben.

Parlamentswahl im autoritär regierten Weißrussland

Minsk/Wien - Im autoritär regierten Weißrussland finden am Sonntag Parlamentswahlen statt. Wahlen in Weißrussland sind laut Experten weder frei noch fair. Die Opposition hat kaum Chancen, auf sich aufmerksam zu machen, ist zersplittert und viele Oppositionelle wurden nicht als Kandidaten zugelassen. Internationale Wahlbeobachter beobachten den Wahlverlauf. Bei der Wahl vor vier Jahren hatte die prowestliche Opposition zwei der 110 Sitze im Parlament ergattert. Die restlichen Abgeordneten stehen der Regierung des autoritären Staatschefs Alexander Lukaschenko nahe.

Ölkonzern Aramco gibt Startschuss für Börsengang

Dhahran - Der saudi-arabische Ölgigant Aramco gibt am Sonntag den Startschuss für den weltweit größten Börsengang. Dann beginnt die Zeichnungsfrist für die Aktien - Anleger können die Wertpapiere schon einmal bestellen. Der endgültige Ausgabepreis soll nach Unternehmensangaben am 5. Dezember bekanntgegeben werden. Aramco ist das größte und wertvollste Unternehmen der Welt. Anders als zunächst angenommen ist vorerst nur ein Börsendebüt an der Tadawul-Wertpapierbörse in Riad geplant, kein internationaler Börsenstart.

Fünf Tote bei Schüssen in Wohnhaus in San Diego

San Diego (Kalifornien) - Im kalifornischen San Diego sind fünf Mitglieder einer Familie durch Schüsse ums Leben gekommen. Zu den Toten zählen drei Kinder im Alter von drei bis neun Jahren, teilte ein Polizist mit. Am Tatort seien auch die Leichen einer 29-jährigen Frau und eines 31 Jahre alten Mannes gefunden worden. Ein weiteres Kind wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittler gehen von einem Fall von häuslicher Gewalt aus.

