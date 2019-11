Mehrere Häuser im Bezirk Spittal/Drau evakuiert

Spittal/Drau - In den von massiven Schnee- und Regenfällen heimgesuchten Regionen Süd-Österreichs wartet man auf die nächsten Niederschläge. In der Nacht auf heute sowie am Dienstag werden große Niederschlagsmengen mit Schwerpunkt Osttirol und Oberkärnten erwartet. In den Kärntner Gemeinden Lendorf und Millstatt wurde am Samstag wegen drohender Hangrutschungen die Evakuierung von mehreren Wohnhäusern angeordnet. In Osttirol liefen den ganzen Tag die Aufräumarbeiten auf Hochtouren.

Weitere Flutwelle in Venedig erwartet

Venedig - Venedig rechnet mit der dritten schweren Flutwelle binnen einer Woche. Am Samstag wurde der Markusplatz wieder überschwemmt, er war jedoch für Touristen und Einwohner auf Stegen wieder zugänglich. Heute sollte das Wasser bis Mittag auf einen Stand von 160 Zentimetern steigen. Am Samstagvormittag kam es zu einem Wasserhöchststand von etwa 120 Zentimetern über dem normalen Meeresspiegel.

Parlamentswahl im autoritär regierten Weißrussland

Minsk/Wien - Im autoritär regierten Weißrussland finden heute Parlamentswahlen statt. Wahlen in Weißrussland sind laut Experten weder frei noch fair. Die Opposition hat kaum Chancen, auf sich aufmerksam zu machen, ist zersplittert und viele Oppositionelle wurden nicht als Kandidaten zugelassen. Internationale Wahlbeobachter beobachten den Wahlverlauf. Bei der Wahl vor vier Jahren hatte die prowestliche Opposition zwei der 110 Sitze im Parlament errungen. Die restlichen Abgeordneten stehen der Regierung des autoritären Staatschefs Alexander Lukaschenko nahe.

Neue Zeugenaussagen bringen Trump und sein Umfeld in Erklärungsnot

Washington - Weitere Zeugenaussagen in den Impeachment-Ermittlungen gegen Donald Trump bringen den US-Präsidenten in Erklärungsnot: Der Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses veröffentlichte am Samstagabend Mitschriften der Befragungen zweier früherer Mitarbeiter des Weißen Hauses, die beide bestätigten, mitgehört zu haben, wie Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Telefon zu politischen Ermittlungen gegen den Sohn seines Rivalen Joe Biden zu drängte.

Libanons Ex-Finanzminister Safadi zieht Premier-Kandidatur zurück

Beirut - Der ehemalige Finanzminister Mohammad Safadi hat seine Kandidatur für das Amt des libanesischen Ministerpräsidenten wieder zurückgezogen. Es sei "schwierig, eine harmonische Regierung zu bilden, die von allen politischen Seiten unterstützt wird", begründete er in der Nacht auf Sonntag seine Entscheidung. Safadi war erst am Donnerstagabend als Kompromisskandidat für die Nachfolge des bisherigen Ministerpräsidenten Saad al-Hariri präsentiert worden. Er sprach sich dafür aus, dass Hariri selbst neuerlich als Premier eine Regierung bildet.

Ölkonzern Aramco gibt Startschuss für Börsengang

Dhahran - Der saudi-arabische Ölgigant Aramco gibt heute den Startschuss für den weltweit größten Börsengang. Dann beginnt die Zeichnungsfrist für die Aktien - Anleger können die Wertpapiere schon einmal bestellen. Der endgültige Ausgabepreis soll nach Unternehmensangaben am 5. Dezember bekanntgegeben werden. Aramco ist das größte und wertvollste Unternehmen der Welt. Anders als zunächst angenommen ist vorerst nur ein Börsendebüt an der Tadawul-Wertpapierbörse in Riad geplant, kein internationaler Börsenstart.

Thiem kämpft um "Masters"-Triumph

London - Dominic Thiem fehlt nur noch ein Sieg zum bisher größten Triumph seiner Karriere: Der 26-jährige Niederösterreicher erreichte am Samstagabend erstmals in seiner Karriere das Endspiel der ATP Finals. Thiem besiegte in der Londoner O2-Arena vor 17.500 Zuschauern im Halbfinale den deutschen Titelverteidiger Alexander Zverev mit 7:5,6:3 und trifft heute Abend (19.00 Uhr MEZ) im Finale auf den erst 21-jährigen Griechen Stefanos Tsitsipas, der den Schweizer Roger Federer ausgeschaltet hat.

ÖFB-Team nach 2:1 über Nordmazedonien bei EM dabei

Wien - Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat sich am Samstag den Startplatz für die EURO 2020 gesichert: Die ÖFB-Auswahl feierte vor 41.100 Zuschauern im Wiener Happel-Stadion einen hochverdienten 2:1-Sieg über Nordmazedonien und beendet damit die Gruppe G hinter Polen auf Platz zwei. David Alaba (8.) und Stefan Lainer (48.) erzielten bei einem Gegentreffer von Vlatko Stojanovski (93.) die Tore der drückend überlegenen Gastgeber.

