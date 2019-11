Banges Warten auf Niederschläge in Süd-Österreich

Spittal/Drau - In den von massiven Schnee- und Regenfällen heimgesuchten Regionen Süd-Österreichs wartet man auf die nächsten Niederschläge. In den Kärntner Gemeinden Lendorf und Millstatt wurde wegen drohender Hangrutschungen die Evakuierung von mehreren Wohnhäusern angeordnet. In Osttirol liefen die Aufräumarbeiten weiter auf Hochtouren. Trotz neuerlicher intensiver Niederschläge verlief die Nacht auf Sonntag dort weitgehend ruhig. Auch die Stromversorgung konnte über Nacht aufrechterhalten werden.

Neue Zeugen bringen Trump und sein Umfeld in Erklärungsnot

Washington - Zwei weitere Zeugenaussagen in den Impeachment-Ermittlungen gegen Donald Trump bringen den US-Präsidenten und dessen Umfeld in Erklärungsnot. Der Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses veröffentlichte die Mitschriften der Befragungen von einem früheren Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrates und einer Mitarbeiterin von US-Vizepräsident Mike Pence. Beide äußerten Bedenken über Versuche, die ukrainische Führung mit Druck zu politischen Ermittlungen gegen Joe Biden zu drängen.

Ex-Militärchef beansprucht Wahlsieg in Sri Lanka für sich

Colombo - Sri Lankas Ex-Militärchef Gotabhaya Rajapakse hat den Sieg bei der Präsidentschaftswahl für sich beansprucht. Rajapakse wird am Montag oder Dienstag vereidigt. Der 70-Jährige lag nach Auszählung von fast sechs Millionen Stimmen bei 49,6 Prozent, Sajith Premadasa von der Regierungspartei UNP bei 44,4 Prozent. Premadasa räumte seine Niederlage ein. Zur Wahl aufgerufen waren fast 16 Millionen Wahlberechtigte. Überschattet wurde die Wahl am Samstag von gewalttätigen Zwischenfällen.

Neun Morales-Anhänger bei Zusammenstößen in Bolivien getötet

La Paz - Die Zahl der bei einem Zusammenstoß zwischen Anhängern des zurückgetretenen bolivianischen Präsidenten Evo Morales mit Sicherheitskräften getöteten Menschen ist auf neun gestiegen. Weitere 115 Menschen seien verletzt worden, als Polizisten und Militärs am Freitag einem Marsch von Kokabauern auf einer Brücke den Weg versperrten, hieß es. Morales war am Sonntag unter dem Druck von Militär und Polizei zurückgetreten. Am Dienstag setzte er sich nach Mexiko ab.

Weißrussland wählt ein neues Parlament

Minsk - In Weißrussland sind die Bürger am Sonntag zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. 110 Abgeordnete können die Wähler bestimmen. Kritiker der Regierung haben jedoch keine freie Wahl, da die wichtigsten Anführer der Opposition und die einzigen beiden Oppositionspolitiker im jetzigen Parlament von dem Urnengang ausgeschlossen wurden. Die ehemalige Sowjetrepublik wird seit 1994 von dem inzwischen 65-jährigen Präsidenten Alexander Lukaschenko regiert, der als "Europas letzter Diktator" bezeichnet wird.

Libanons Ex-Finanzminister zieht Premier-Kandidatur zurück

Beirut - Der ehemalige Finanzminister Mohammad Safadi hat seine Kandidatur für das Amt des libanesischen Ministerpräsidenten wieder zurückgezogen. Es sei "schwierig, eine harmonische Regierung zu bilden, die von allen politischen Seiten unterstützt wird", begründete er in der Nacht auf Sonntag seine Entscheidung in einer Erklärung. Safadi war erst am Donnerstagabend nach einer Einigung mit den schiitischen Gruppen Hisbollah und Amal als Kompromisskandidat präsentiert worden.

Prinz Andrew bestreitet "kategorisch" Missbrauchsvorwürfe

London - Im Missbrauchsskandal um den mittlerweile verstorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein hat Prinz Andrew (59) "kategorisch" die Vorwürfe einer Frau bestritten, mit ihr als damals 17-Jähriger Sex gehabt zu haben. In einem am Samstagabend ausgestrahlten BBC-Interview sagte der zweitälteste Sohn von Königin Elizabeth II., die behaupteten Vorfälle seien "nie passiert". Er würde auch unter Eid aussagen, wenn "es hart auf hart" käme und seine Anwälte ihm dazu rieten, sagte Andrew.

Flugzeug-Zusammenstoß in Frankfurt verlief glimpflich

Frankfurt - Zwischenfall auf dem Frankfurter Flughafen: Nach der Landung ist am Samstagabend ein Flugzeug der Korean Air auf dem Rollfeld mit einer anderen Maschine zusammengestoßen. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete am Sonntag, es habe keine Verletzten gegeben, da das andere Flugzeug der Air Namibia mit geringer Geschwindigkeit am Boden unterwegs gewesen sei. Der Flughafenbetreiber Fraport bestätigte den Unfall Sonntagfrüh, machte zur Ursache aber zunächst keine Angaben.

