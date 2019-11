Pfeile und Benzinbomben bei Protesten in Hongkong

Hongkong - In Hongkong ist es erneut zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten der Pro-Demokratie-Bewegung und der Polizei gekommen. Rund um den Campus der Universität schossen Demonstranten am Sonntag Pfeile von Dächern und warfen Molotowcocktails auf Polizisten. Die Polizei setzte daraufhin Wasserwerfer mit gefärbtem Wasser und Tränengas ein. In der chinesischen Sonderverwaltungszone gibt es seit Monaten Massenproteste, die immer häufiger in Gewalt umschlagen.

Ex-Militärchef beansprucht Wahlsieg in Sri Lanka für sich

Colombo - Sri Lankas Ex-Militärchef Gotabhaya Rajapakse hat den Sieg bei der Präsidentschaftswahl für sich beansprucht. Rajapakse wird am Montag oder Dienstag vereidigt. Der 70-Jährige lag nach Auszählung von fast sechs Millionen Stimmen bei 49,6 Prozent, Sajith Premadasa von der Regierungspartei UNP bei 44,4 Prozent. Premadasa räumte seine Niederlage ein. Zur Wahl aufgerufen waren fast 16 Millionen Wahlberechtigte. Überschattet wurde die Wahl am Samstag von gewalttätigen Zwischenfällen.

IGGÖ wünscht sich große Moschee in jedem Bundesland

Wien - Der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), Ümit Vural, wünscht sich für jedes Bundesland eine große Moschee. Die IGGÖ sollte "zumindest in jedem Bundesland eine Moschee haben mit dem Sitz der Religionsgemeinde, wo man einen Ansprechpartner hat", sagte er im Interview mit der "Presse am Sonntag". Anders als für den früheren IGGÖ-Präsidenten Anas Schakfeh ist für Vural ein Minarett dabei "keine Pflicht". Die angekündigte Klage gegen das Kopftuchverbot an Volksschulen will die IGGÖ demnächst einbringen.

Nacht in Osttirol trotz Schneefällen weitgehend ruhig

Lienz - Trotz neuerlicher intensiver Niederschläge in Osttirol ist die Nacht auf Sonntag weitgehend ruhig verlaufen. Es sei zu keinen größeren Vorkommnissen gekommen, teilte Bezirkshauptfrau Olga Reisner mit. Auch die Stromversorgung konnte über Nacht aufrechterhalten und weitere Haushalte wieder mit Strom versorgt werden. Sonntagfrüh waren noch 1.700 Haushalte ohne Energie.

Brandanschlag auf Asylheim in NÖ nach drei Jahren geklärt

Himberg - Die Polizei hat einen drei Jahre zurückliegenden Brandanschlag auf ein Asylheim in Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha) geklärt. Vier Männer im Alter zwischen 25 und 32 Jahren stehen im Verdacht, am 27. November 2016 Molotowcocktails gegen die Außenmauer des Gebäudes geworfen zu haben. Drei von ihnen dürften laut Polizei aus dem Umfeld der Identitären Bewegung Österreichs (IBÖ) stammen. Bei dem Anschlag war die Hausmauer beschädigt worden, es kamen keine Personen zu Schaden.

Streuwagenfahrer entdeckte in OÖ verletzten Unfall-Lenker

Rohrbach - Bei seiner Tour im Ortsgebiet von Lembach im Bezirk Rohrbach hat am Sonntag kurz vor 4.00 Uhr ein 30-jähriger Streuwagenfahrer neben der Straße einen schwer verletzten Unfalllenker entdeckt. Der Mann, ein 42-jähriger Mühlviertler, kniete neben der Fahrbahn der Falkensteinstraße L584 und klagte über starke Schmerzen. Der Streuwagenfahrer verständigte daraufhin die Rettung. Der Verletzte dürfte in der Nacht von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt sein, teilte die Polizei mit. Er wurde ins Spital nach Linz gebracht.

Glimpflicher Flugzeug-Zusammenstoß am Frankfurter Flughafen

Frankfurt - Zwischenfall auf dem Frankfurter Flughafen: Nach der Landung ist am Samstagabend ein Flugzeug der Korean Air auf dem Rollfeld mit einer anderen Maschine zusammengestoßen. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete am Sonntag, es habe keine Verletzten gegeben, da das andere Flugzeug der Air Namibia mit geringer Geschwindigkeit am Boden unterwegs gewesen sei. Das Höhenleitwerk der koreanischen Boeing 777 sowie eine Flügelspitze des Flugzeugs von Air Namibia seien beschädigt worden.

Aramco legt Preisspanne für Aktien um acht US-Dollar fest

Dhahran - Beim womöglich größten Börsengang aller Zeiten hat der saudische Ölriese Aramco die Preisspanne seiner Aktien zwischen 30 und 32 Riyal festgelegt, was 8,00 beziehungsweise 8,53 US-Dollar entspricht. Aramco will 1,5 Prozent oder etwa drei Milliarden seiner Anteile verkaufen, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte. Damit könnte Aramco bis zu 25,6 Milliarden Dollar (23,20 Milliarden Euro) einnehmen und den Rekord für den größten Börsengang knapp brechen. Der endgültige Preis soll am 5. Dezember festgelegt werden.

