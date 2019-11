Wetterchaos in Österreich: Lawinen und Zivilschutzwarnung

Lienz/Badgastein - Schnee- und Regenmassen haben auch am Sonntag im Süden und Westen Österreichs für erhebliche Probleme gesorgt. In Oberkärnten, Ost- und Nordtirol kam es zu Lawinenabgängen, In Salzburg gaben die Behörden in Lungau und Pongau für mehrere Gemeinden wegen der Wassermassen eine Zivilschutzwarnung aus. Die steirische Gemeinde Stadl an der Mur wurde zum Katastrophengebiet erklärt. Im Ortsteil Badbruck in der Gemeinde Bad Gastein ging gegen Mitternacht eine Mure auf zwei Wohnhäuser nieder. Eine Person konnte sofort verletzt geborgen werden, eine zweite zwei Stunden später.

Entspannung in Venedig - Unwetter-Alarm in anderen Teilen Italiens

Rom/Venedig - Nach dem tagelangen Hochwasseralarm in Venedig ist mittlerweile Entspannung in Sicht. Für die kommenden Tage werden niedrigere Wasserstände erwartet, die Schulen sollen heute wieder öffnen. Dafür herrscht in anderen Teilen Italiens immer noch Unwetter-Alarm. Vor allem in den Regionen Emilia-Romagna um Bologna und in der Toskana war die Lage angespannt. Der Zivilschutz warnte vor weiteren Überschwemmungen.

Eskalation an Universität in Hongkong - Neue Proteste drohen

Hongkong - Bei einer neuen Welle der Gewalt in Hongkong ist es in der Nacht auf heute zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Bei der Belagerung der Polytechnischen Universität war die Lage in der Nacht eskaliert, als radikale Aktivisten Brandsätze warfen und Feuer legten. Eine unbekannte Zahl von Aktivisten wurde festgenommen. Die Proteste in Hongkong dauern bereits seit 24 Wochenenden in Folge an und richten sich gegen die Regierung, das Vorgehen der Polizei sowie den wachsenden Einfluss der kommunistischen Pekinger Führung.

Vorerst letzte Einigungschance im Ringen um EU-Budget

Brüssel - Die EU-Staaten und das Europaparlament versuchen heute weiter, das EU-Budget für 2020 unter Dach und Fach zu bekommen. Gelingt bis Mitternacht keine Einigung, muss die EU-Kommission einen neuen Budgetentwurf vorlegen. Kommt dieses Jahr kein Haushalt mehr zustande, müsste die EU mit einem Notetat wirtschaften. Streitpunkt ist unter anderem, wie viel Geld für Auszahlungen eingeplant werden soll. Das EU-Parlament forderte zuletzt einen Betrag von 159,1 Milliarden Euro, während die Mitgliedstaaten nur 153,1 Milliarden Euro bewilligen wollten.

Unruhen nach Spritpreiserhöhung im Iran

Teheran - Die Rationierung und Verteuerung von Benzin hat im Iran landesweit massive Proteste ausgelöst. Präsident Hassan Rouhani verurteilte die Unruhen, zugleich äußerte er aber Verständnis für den Ärger der Menschen über die Maßnahme der Regierung. Was tatsächlich im Iran vor sich geht, lässt sich seit Samstagnachmittag jedoch kaum noch verfolgen, da die Regierung das Internet sperrte. Der Iran steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise, die durch die US-Sanktionen gegen das Land ausgelöst wurde.

Lula ruft zur Mobilisierung gegen brasilianische Regierung auf

Recife - Der aus dem Gefängnis entlassene brasilianische Ex-Präsident Luiz In�cio Lula da Silva hat seine Anhänger zur Mobilisierung gegen die Regierung aufgerufen. Der Kampf sei noch nicht vorbei, sagte der 74-Jährige am Sonntag vor mehreren zehntausend Menschen in der Stadt Recife im Nordosten des Landes und griff die Regierung des rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro scharf an: "Sie können sicher sein, dass jede Minute meines verbleibenden Lebens der Befreiung unseres Landes von dieser Bande von Milizionären gewidmet sein wird", sagte Lula, der von 2003 bis 2010 Präsident Brasiliens war. Er war 2017 nach einem Aufsehen erregenden Verfahren wegen Korruption zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden, wies aber stets alle Vorwürfe zurück und sieht diese als politisch motiviert an, um ihn an einer Rückkehr ins Präsidentenamt zu hindern.

Finanzminister Löger verweist in Casino-Affäre auf Verantwortung des Aufsichtsrats

Wien/Gumpoldskirchen - In der Causa Casinos hat Ex-Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) Sonntagabend in der ORF-Fernsehsendung "Im Zentrum" auf die Verantwortung des Casinos-Aufsichtsrats für die Bestellung des Finanzvorstands Peter Sidlo verwiesen. Nicht er als Minister, sondern der Aufsichtsrat habe Sidlos Qualifikation zu prüfen gehabt, und habe ihn als Vorstand bestellt, sagte Löger. Einen Deal zwischen der FPÖ und Novomatic könne er nicht ausschließen, sagte Löger. Er könne aber für sich ausschließen, dass er in irgendeiner Form in behauptete Gegengeschäfte zu Sidlos Bestellung involviert gewesen sei. Von seiner Seite sei auch keine Information zur Bestellung des Casinos-Vorstands an den damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gegangen.

Thiem verpasste Titel bei ATP Finals in London

London - Die großartige Woche bei den ATP Finals in London hat für Dominic Thiem am Sonntagabend kein Happy End gefunden. Der 26-jährige Niederösterreicher musste sich beim mit 9 Mio. Dollar dotierten "Masters" dem 21-jährigen Griechen Stefanos Tsitsipas nach 2:35 Stunden mit 7:6(6),2:6,6:7(4) beugen. Er verpasste damit seinen sechsten Saison-Titel.

(Schluss) an