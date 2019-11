Einigung im Streit über EU-Haushalt für 2020

Brüssel - Kurz vor Fristablauf haben sich das Europaparlament und die Mitgliedstaaten auf den EU-Haushalt für das kommende Jahr geeinigt. Sie verständigten sich am Montagabend darauf, im nächsten Jahr rund 153,6 Milliarden Euro für Auszahlungen bereitzustellen (+ 3,4 Prozent), wie die EU-Kommission mitteilte. Zusätzliches Geld soll es unter anderem für den Klimaschutz, den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit und Digitalisierung geben.

USA machen Kehrtwende in Nahostpolitik zugunsten Israels

Washington - Die US-Regierung vollzieht eine Kehrtwende in der Nahost-Politik. Der israelische Siedlungsbau im Westjordanland sei kein Verstoß gegen internationales Recht, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Montag in Washington. Die EU wird sich dem US-Kurswechsel in der Nahost-Politik nicht anschließen.

Weitere Anhörungen in Impeachment-Ermittlungen

Washington - Im US-Repräsentantenhaus beginnt am Dienstag die nächste Runde öffentlicher Anhörungen in den Impeachment-Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump. Über den Tag verteilt sollen insgesamt vier Zeugen aussagen: zunächst Jennifer Williams, Mitarbeiterin von US-Vizepräsident Mike Pence, und Alexander Vindman, Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrates. In einer zweiten Sitzung folgt die Befragung von Kurt Volker, dem früheren US-Sonderbeauftragten für die Ukraine, und Tim Morrison.

Hongkongs Verfassung: China besteht auf alleinige Autorität

Hongkong/Peking - China hat am Montag darauf bestanden, die alleinige Autorität über Hongkongs Verfassung zu besitzen. Der chinesische Volkskongress sei die einzige Institution, die Entscheidungen über die Verfassung der Sonderverwaltungszone treffen könnte, sagte Parlamentssprecher Jian Tiewei laut staatlichen Medien am Dienstag. Hintergrund ist das Urteil des Obersten Gerichts in Hongkong, das das im Rahmen der seit Monaten andauernden Proteste verhängte Vermummungsverbot am Vortag aufgehoben hatte.

Sondersitzung zu Casinos auf Schiene, U-Ausschuss möglich

Wien - Eine von der SPÖ initiierte Sondersitzung des Nationalrats zur Casinos-Affäre ist seit Montag auf Schiene. Ein entsprechender Antrag wurde mit Unterstützung von Grünen und NEOS eingebracht. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka muss die Sitzung nun binnen acht Werktagen einberufen. Auch ein U-Ausschuss um Postenvergaben könnte folgen, Grünen-Chef Werner Kogler plädierte jedenfalls dafür.

Skifahren wird laut VKI-Vergleich wieder deutlich teurer

Wien - Die heimischen Skigebiete haben ihre Ticketpreise auch heuer wieder kräftig angehoben - im Schnitt liegen die Preiserhöhungen deutlich über der allgemeinen Inflation. So kosten die Erwachsenen-Tageskarten laut VKI heuer um 3,4 Prozent mehr als im Vorjahr, die Preise für 6-Tage-Tickets wurden sogar um 3,9 Prozent erhöht. Das teuerste Skigebiet in Österreich bleibt unangefochten Kitzbühel. In der Hauptsaison legt ein Erwachsener dort heuer 58 Euro für eine Tageskarte ab.

Zeugenaussagen im Burgtheater-Prozess um Silvia Stantejsky

Wien - Mit den Zeugenaussagen von Ex-Burgtheater-Direktor Matthias Hartmann und des langjährigen Chefs der Bundestheater-Holding, Georg Springer, wird am Dienstag die Verhandlung gegen die frühere kaufmännische Burg-Geschäftsführerin Silvia Stantejsky fortgesetzt. Sie hatte Honorare für Hartmann zu Hause bzw. in der Wohnung ihrer Mutter verwahrt und soll 163.000 Euro für eigene Zwecke verbraucht haben. Stantejsky ist zu diesem Anklagefaktum geständig.

Salzburger stürzte beim Klettern in Bad Goisern ab - tot

Bad Goisern - Ein 53-Jähriger aus Salzburg-Umgebung ist am Montagabend in Bad Goisern beim Klettern tödlich verunglückt. Der Mann war alleine im Klettergarten "Ewige Wand" unterwegs und wollte die Route "Rechte Funsn" im Sektor "Dryland" bewältigen, teilte die Polizei mit. Als der Kletterer an dem vermeintlich fixierten Seil die Wand aufstieg, löste sich der Karabiner aus dem Haken, und er stürzte etwa sieben Meter ab. Der Mann schlug mit dem Kopf auf einen Fels auf und erlitt tödliche Verletzungen.

