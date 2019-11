Lage nach Unwettern normalisiert sich langsam

Klagenfurt - In Kärnten sind am Dienstag noch 50 Feuerwehren mit Schwerpunkt im Bezirk Spittal/Drau im Einsatz gewesen. Die Hochwassersituation entspannte sich, auch die erwarteten weiteren Niederschläge sollten keine wesentlichen Pegelanstiege bringen. Im südlichen Teil Salzburgs sind die Aufräumarbeiten voll im Gang. Auch in Osttirol scheint sich die Lage langsam zu beruhigen. Allerdings kam es in der Nacht in Dölsach zu einem Murenabgang. Dabei wurden u.a. zwei Wohnhäuser schwer beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Einigung im Streit über EU-Haushalt für 2020

Brüssel - Kurz vor Fristablauf haben sich das Europaparlament und die Mitgliedstaaten auf den EU-Haushalt für das kommende Jahr geeinigt. Sie verständigten sich am Montagabend darauf, im nächsten Jahr rund 153,6 Milliarden Euro für Auszahlungen bereitzustellen (+ 3,4 Prozent), wie die EU-Kommission mitteilte. Zusätzliches Geld soll es u.a. für den Klimaschutz, den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit und Digitalisierung geben. Die Reaktionen der österreichischen Politiker im EU-Parlament auf die Einigung waren überwiegend positiv. Nur die FPÖ übte massive Kritik.

Casinos: FPÖ bei Ausdehnung der RH-Prüfrechte "gesprächsbereit"

Wien - Die FPÖ hat sich am Dienstag für die von Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker angestrebte Ausdehnung der Rechnungshof-Prüfrechte bei öffentlichen Unternehmen offen gezeigt. "Wir sind auf jeden Fall gesprächsbereit und werden bei der kommenden Sondersitzung - wieder einmal - auch einen entsprechenden Antrag einbringen", so FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl. Die von SPÖ, Grünen und NEOS einberufene Sondersitzung wird am kommenden Dienstag stattfinden. Zuvor verlautbarte die SPÖ, die Casinos-Affäre jedenfalls einem Untersuchungsausschuss unterziehen zu wollen.

Laut Staatsanwaltschaft erneut Hausdurchsuchungen in Causa Ibiza

Wien - In der Causa Ibiza sind am Dienstag neuerlich Hausdurchsuchungen an mehreren Standorten in Österreich durchgeführt worden. Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte auf Anfrage der APA einen entsprechenden Bericht der "Österreich". Nähere Details konnte die Sprecherin mit Verweis darauf, dass es sich um eine Verschlusssache handelt, nicht bekannt geben. Die Hausdurchsuchungen sollen bei Personen stattgefunden haben, welche zum Teil dem "engeren Kreis" eines an der Affäre beteiligten Detektivs zuzurechnen sind.

Polen will Justizreformen fortsetzen

Warschau/Brüssel/Luxemburg - Polens nationalkonservativer Ministerpräsident Mateusz Morawiecki will am umstrittenen Umbau der Justiz festhalten. "Ein besserer Staat bedeutet ein besseres Justizsystem. Wir werden unsere Reformen in diesem Bereich fortsetzen", sagte Morawiecki am Dienstag in Warschau. Die Unabhängigkeit der Richter sei wichtig, dürfe aber nicht zum Mangel an Verantwortung führen. Am Dienstag hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem Verfahren hinsichtlich der Justizreformen auf eine klare Entscheidung verzichtet.

Ex-Direktor Hartmann im Zeugenstand von Burgtheater-Prozess

Wien - Mit den Zeugenaussagen von Ex-Burgtheater-Direktor Matthias Hartmann ist am Dienstag die Verhandlung gegen die frühere kaufmännische Burg-Geschäftsführerin Silvia Stantejsky fortgesetzt worden. Sie hatte Honorare für Hartmann zu Hause bzw. in der Wohnung ihrer Mutter verwahrt und soll 163.000 Euro für eigene Zwecke verbraucht haben. Hartmann nahm zur Finanzgebarung der 64-Jährigen und zu deren Umgang mit ihm zustehenden Honoraren Stellung. Er schilderte ausführlich, wie Stantejsky 163.000 Euro zum Verschwinden brachte.

Kinderpornos: Verdächtiger Niederösterreicher ausgeforscht

St. Pölten - Im Zuge von Kinderpornografie-Ermittlungen ist in Niederösterreich ein 36-Jähriger als Verdächtiger ausgeforscht worden. Der Mann aus dem Bezirk St. Pölten-Land soll auch Nacktfotos von seiner eigenen dreijährigen Tochter angefertigt haben, hieß es bei einer Pressekonferenz am Dienstag in St. Pölten. Mehrere weitere Beschuldigte und Opfer im In- und Ausland wurden ausgeforscht.

Skifahren wird laut VKI-Vergleich wieder deutlich teurer

Wien - Die heimischen Skigebiete haben ihre Ticketpreise auch heuer wieder kräftig angehoben - im Schnitt liegen die Preiserhöhungen deutlich über der allgemeinen Inflation. So kosten die Erwachsenen-Tageskarten laut VKI heuer um 3,4 Prozent mehr als im Vorjahr, die Preise für 6-Tage-Tickets wurden sogar um 3,9 Prozent erhöht. Das teuerste Skigebiet in Österreich bleibt unangefochten Kitzbühel. In der Hauptsaison legt ein Erwachsener dort heuer 58 Euro für eine Tageskarte ab.

