Schweden lässt Vergewaltigungsvorwurf gegen Assange fallen

London - Die schwedische Justiz hat das Ermittlungsverfahren gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange wegen mutmaßlicher Vergewaltigung eingestellt. Zwar hielten die Ermittler die Klägerin für glaubhaft, doch reichten die Beweise für eine Verurteilung nicht aus, sagte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Eva-Marie Persson am Dienstag in Stockholm. Assange, der derzeit in Großbritannien im Gefängnis sitzt, war vorgeworfen worden, im August 2010 eine Schwedin vergewaltigt zu haben. Der heute 48-Jährige hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

"Mehrere" Festnahmen in Ibiza-Affäre

Wien - In der Ibiza-Affäre ist es am Dienstag zu "mehreren" Festnahmen gekommen. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, bestätigte entsprechende Medienberichte. Derzeit laufen offenbar Einvernahmen der Betroffenen im Bundeskriminalamt. Details zu den Festgenommenen nannte die Staatsanwaltschaft nicht. Zuvor waren auch neuerliche Hausdurchsuchungen bestätigt worden. Nähere Details konnte die Sprecherin mit Verweis darauf, dass es sich um eine Verschlusssache handelt, nicht bekannt geben.

Casinos-Sondersitzung am kommenden Dienstag

Wien/Gumpoldskirchen - Die von SPÖ, Grünen und NEOS einberufene Sondersitzung zur Casinos-Affäre wird am Dienstag stattfinden. Auf der Tagesordnung steht eine Dringliche Anfrage an Finanzminister Eduard Müller, der zur Affäre um Korruptionsverdacht und Postenschacher rund um den teilstaatlichen Glücksspielkonzern Auskunft geben soll. Die SPÖ will die Casinos-Affäre zudem einem Untersuchungsausschuss unterziehen. Zuvor zeigte sich die FPÖ offen für die von Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker angestrebte Ausdehnung der Rechnungshof-Prüfrechte bei öffentlichen Unternehmen.

Tauziehen in Hongkong um besetzte Universität

Hongkong - Bei den Unruhen in Hongkong liefern sich Aktivisten und Polizei ein Tauziehen um die Belagerung einer Universität. Schätzungsweise 100 Studenten hatten sich am Dienstag den dritten Tag in Folge in der von Polizeikräften abgeriegelten Polytechnischen Universität verbarrikadiert. Regierungschefin Carrie Lam versicherte vor der Presse, die Sicherheitskräfte wollten die Besetzung der Universität friedlich lösen. "Wir sind äußerst besorgt über die gefährliche Situation auf dem Campus", sagte sie. Den Aktivisten drohen wegen des Vorwurfs des "Aufruhrs" bis zu zehn Jahre Haft.

US-Kurswechsel zu Israels Siedlungspolitik stößt auf heftige Kritik

Washington/Tel Aviv/Brüssel - Die Kehrtwende der USA bei der Bewertung der Siedlungspolitik Israels hat international viel Kritik ausgelöst. US-Außenminister Mike Pompeo hatte am Montag verkündet, dass die USA den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland nicht mehr kategorisch als völkerrechtswidrig betrachten. Die EU distanzierte sich von der Entscheidung, auch in der arabischen Welt stieß der Kurswechsel auf Widerstand. Zu erwarten war, dass Israel die US-Entscheidung begrüßte und die Palästinenser protestierten.

Obduktionsergebnis des in NÖ von Hunden getöteter Soldat

Wiener Neustadt - Im Fall des Hundeführers, der in der Nacht auf Donnerstag in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt tot aufgefunden worden war, ist am Dienstag das vorläufige Obduktionsergebnis bekanntgegeben worden. Der 31-Jährige starb "an einer Vielzahl von Bissverletzungen im Hals-, Nacken- und Oberschenkelbereich", sagte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, auf APA-Anfrage. Der Soldat sei aufgrund der Hundebisse verblutet, so Habitzl.

BWB-Chef warnt vor Aushöhlung der Wettbewerbsbehörde

Wien - Der Generaldirektor der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), Theodor Thanner, sieht die Unabhängigkeit der Behörde durch die Regierung gefährdet. Inmitten der Ermittlungen zum größten Kartell in der Geschichte drohe das Wirtschaftsministerium, die BWB personell und finanziell auszuhöhlen. "Kartellierung ist eine Form von Korruption", so Thanner. Wer die Aufklärung behindere, mache sich zum Komplizen. Zum Beispiel bemerke er schon seit längerer Zeit, wie Ermittlungen der BWB erschwert und behindert würden.

Lage nach Unwettern normalisiert sich langsam

Klagenfurt - In Kärnten sind am Dienstag noch 50 Feuerwehren mit Schwerpunkt im Bezirk Spittal/Drau im Einsatz gewesen. Die Hochwassersituation entspannte sich, auch die erwarteten weiteren Niederschläge sollten keine wesentlichen Pegelanstiege bringen. Im südlichen Teil Salzburgs waren die Aufräumarbeiten voll im Gang. Auch in Osttirol beruhigte sich die Lage langsam. Allerdings kam es in der Nacht in Dölsach zu einem Murenabgang. Dabei wurden u.a. zwei Wohnhäuser schwer beschädigt. Verletzt wurde niemand.

