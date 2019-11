Casinos-Aktionär will Finanzvorstand Sidlo abberufen

Wien/Gumpoldskirchen - Der größte Casinos-Aktionär, die tschechische Sazka-Gruppe des Milliardärs Karl Komarek, will den in der Personalaffäre beurlaubten Finanzvorstand Peter Sidlo abberufen. Die Sazka Group bestätige, dass sie die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der Casinos Austria AG gefordert hat, teilte sie am Dienstagabend mit. Zuvor hatten "Presse", "Standard" und "Kurier" darüber berichtet. Die Hauptversammlung soll am 10. Dezember stattfinden.

Jagdwaffe von Tirols SPÖ-Chef Dornauer sichergestellt

Innsbruck - Das Jagdgewehr von Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer soll am Sonntag am Innsbrucker Flughafen in seinem Porsche von der Polizei sichergestellt worden sein. Laut Medienberichten fanden Beamte die Waffe in einer Tasche auf der Rückbank, wobei die hintere Scheibe geöffnet war. "Ich kann euch versichern, dass eine derartige Verwahrung der Waffe meinerseits weder vorsätzlich war, noch meiner langjährigen jagdlichen Praxis entspricht", verteidigte sich der Sellrainer Bürgermeister und Jagdleiter in sozialen Netzwerken. Im gleichen Zug entschuldigte er sich für den Fehler "aufrichtig" und bedankte sich bei der Polizei.

Koalition: Fachgruppen verhandeln täglich

Wien - Seit Wochenbeginn verhandeln ÖVP und Grüne in mehr als 30 Fachgruppen einen möglichen Koalitionspakt. Bisher sei man zufrieden, es laufe gut, hieß es nach dem zweiten Tag auf APA-Anfrage. Details wollte man vorerst keine bekanntgeben. Klar war nur, dass täglich Treffen stattfinden. Wann die sechsköpfigen Steuerungsteams beider Parteien wieder miteinander reden, war ebenfalls noch offen.

Weizsäcker-Sohn in Berliner Privatklinik getötet

Berlin - In einer Berliner Privatklinik ist während eines Vortrags der Referent erstochen worden. Dabei handelte es sich um Chefarzt Fritz von Weizsäcker, den Sohn des früheren deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Eine Mordkommission nahm Ermittlungen auf. Experten untersuchten den Tatort. Laut einer Polizeisprecherin soll Weizsäcker von einem Mann angegriffen worden sein. Ein Mann aus dem Zuschauerraum soll dazwischen gegangen und dabei selbst schwer verletzt worden sein. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Israelische Luftangriffe auf Ziele in Syrien

Damaskus - Die israelische Luftwaffe hat Mittwochfrüh nach eigenen Angaben eine Reihe von Zielen in Syrien angegriffen. Die israelischen Streitkräfte berichteten von "breit angelegten Angriffen" gegen Stellungen der syrischen Armee und mit dem Iran verbundenen Kräften. Damit antworte Israel auf Raketenangriffe aus Syrien von der Nacht auf Dienstag, hieß es. Syrische Medien hatten von einer Reihe von Explosionen rund um Damaskus in der Nacht auf Mittwoch berichtet.

Hongkong: Weniger als hundert Demonstranten auf Universität

Hongkong - Das Tauziehen um die Besetzung einer Hochschule in Hongkong dauerte am Dienstag weiter an. Die Zahl der Demonstranten, die sich in der Polytechnischen Hochschule verschanzt haben, ging nach Medienberichten aber auf wenige Dutzend zurück. Die Polizei forderte die letzten verbliebenen Aktivisten auf, friedlich herauszukommen. Zuletzt hatten mehrere kleine Gruppen versucht, vom Campus zu flüchten, waren aber sofort von der Polizei festgenommen worden.

Europas Konservative wählen Tusk zu neuem Vorsitzenden

Zagreb - Die konservative Europäische Volkspartei (EVP) kommt am Mittwochnachmittag in der kroatischen Hauptstadt Zagreb zu einem zweitägigen Kongress zusammen, um eine neue Führung zu wählen. Präsident der größten europäischen Parteienfamilie soll der scheidende EU-Ratspräsident Donald Tusk werden. Er tritt ohne Gegenkandidaten an, das Ergebnis der Wahl wird am Abend erwartet.

Globaler Terrorismus-Index: Terroropfer-Zahl sinkt weiter

London - Die Zahl der weltweiten Terroropfer ist im vergangenen Jahr das vierte Mal in Folge gesunken. Das geht aus dem Globalen Terrorismus-Index der Denkfabrik IEP (Institute for Economics and Peace) hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Demnach starben 2018 durch Terrorismus weltweit 15.952 Menschen. Verglichen mit 2014, dem bisher schlimmsten Jahr, ist das ein Rückgang um mehr als 50 Prozent. Erstmals seit 2003 war der Irak im vergangenen Jahr nicht mehr das am meisten betroffene Land (1.054 Menschen). Den traurigen Rekord hält nun Afghanistan (7.379 Menschen).

