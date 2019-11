Festnahme nach Mord an Journalistin in Malta

Valletta - Im Zusammenhang mit dem Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia im Jahr 2017 ist am Mittwoch ein prominenter maltesischer Geschäftsmann festgenommen worden. Yorgen Fenech sei im Morgengrauen auf seiner Luxusjacht auf dem Meer vor der Küste Maltas festgenommen worden, verlautete aus Polizeikreisen. Laut der Zeitung "Times of Malta" hatte Fenech kurz zuvor versucht, Malta zu verlassen. Videos zeigten, wie Sicherheitskräfte die Jacht durchsuchten.

Weizsäcker-Sohn in Berliner Privatklinik getötet

Berlin - Der tödliche Messerangriff auf den Arzt Fritz von Weizsäcker, Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, soll von einem 57-Jährigen verübt worden sein. Das teilte die Polizei am Mittwoch auf Anfrage mit. Der Verdächtige sei vorher nicht polizeibekannt gewesen. Der Deutsche sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Weitere Angaben zur Identität und zum Motiv der Tat wurden zunächst nicht gemacht. Fritz von Weizsäcker war am Dienstagabend in der Berliner Schlosspark-Klinik erstochen worden.

Casinos-Aktionär will Finanzvorstand Sidlo abberufen

Wien/Gumpoldskirchen - Der größte Casinos-Aktionär, die tschechische Sazka-Gruppe des Milliardärs Karl Komarek, will den in der Personalaffäre beurlaubten Finanzvorstand Peter Sidlo abberufen. Die Sazka Group bestätige, dass sie die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der Casinos Austria AG gefordert hat, teilte sie am Dienstagabend mit. Zuvor hatten "Presse", "Standard" und "Kurier" darüber berichtet. Die Hauptversammlung soll am 10. Dezember stattfinden.

FPÖ-Chef Hofer verteidigte Personalrochaden bei ÖBB und Co.

Wien/Gumpoldskirchen - In der Affäre um die Bestellung des FPÖ-Bezirksrat Peter Sidlo zum Casinos-Finanzvorstand unter der ÖVP-FPÖ-Regierung ist FPÖ-Chef Norbert Hofer am Mittwoch in die Offensive gegangen. In seiner Zeit als Verkehrsminister seien alle Personalentscheidungen "transparent durchgeführt" worden, erklärte Hofer. Die Abberufung der SPÖ-nahen ÖBB-Aufsichtsratschefin Brigitte Ederer und die Bestellung von Hartwig Hufnagl als Asfinag-Vorstand verteidigte Hofer.

Auch Wien verweigert Sozialhilfe-Ausführungsgesetz

Wien - Wien wird - wie auch Salzburg - vorerst kein Ausführungsgesetz zur neuen Sozialhilfe beschließen. Das stellte Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Mittwoch im Landtag klar. "Die Stadtregierung hat entschieden, die für Dezember angekündigte Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs abzuwarten", so der Ressortchef auf eine entsprechende Anfrage der FPÖ. Die von der türkis-blauen Koalition beschlossene Neuregelung der Mindestsicherung sieht eine Umsetzung in den Bundesländern bis Jahresende vor.

Griechenland will drei große Flüchtlingslager schließen

Athen - Griechenland will die drei größten Flüchtlingslager auf den Inseln Lesbos, Chios und Samos schließen. Die deutlich überfüllten Lager sollten durch neue Einrichtungen mit Aufnahmekapazitäten von je mindestens 5.000 Menschen ersetzt werden, teilte die griechische Regierung am Mittwoch mit. Bei den neuen Einrichtungen auf Samos, Chios, Lesvos, Kos und Leros soll es sich demnach um geschlossene Lager handeln. Seit dem Sommer steigt die Zahl der in Griechenland ankommenden Flüchtlinge wieder.

Heftiger Streit zwischen Johnson und Corbyn in TV-Debatte

Manchester/London - In einer TV-Debatte zwischen dem britischen Premierminister Boris Johnson und Oppositionsführer Jeremy Corbyn haben sich die beiden Politiker am Dienstag in Manchester rund vier Wochen vor der Parlamentswahl einen ersten Schlagabtausch geliefert. In der von ITV übertragenen Debatte kam es zwischen den beiden Rivalen vor allem bei den Themen Brexit und Gesundheitssystem zu heftigen Wortwechseln. Johnson bekräftigte sein Wahlversprechen, den Brexit endlich mit 31. Jänner "zu erledigen". Corbyn wiederum warf dem Premier vor, sein Zeitplan sei unrealistisch.

Müll aus Süditalien wird in Niederösterreich entsorgt

Rom/St. Pölten - 7.000 Tonnen Hausmüll, die seit Jahren in einer Mülldeponie im süditalienischen Battipaglia nahe Salerno lagen, sollen in Österreich entsorgt werden. Die süditalienische Region Kampanien hat grünes Licht für die Entsorgung des Mülls in den Anlagen der "Zöchling Abfallverwertung GmbH" mit Sitz im niederösterreichischen Hainfeld gegeben, berichtete die neapolitanische Tageszeitung "Il Mattino". Der Hausmüll soll per Lkw nach Österreich gebracht werden.

