Sohn von Ex-Bundespräsident von Weizsäcker im Wahn getötet

Berlin - Ein wahnhafter Hass auf die durch zahlreiche Persönlichkeiten bekannte Familie von Weizsäcker soll das Motiv für den tödlichen Messerangriff auf den Berliner Chefarzt Fritz von Weizsäcker gewesen sein. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin beantragte nach der Vernehmung des 57-jährigen mutmaßlichen Angreifers am Mittwoch dessen Unterbringung wegen Mordes und versuchten Mordes in einer Psychiatrie.

US-Botschafter bei der EU belastet Trump in Ukraine-Affäre

Washington - Ein wichtiger Zeuge hat in den Impeachment-Ermittlungen zentrale Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump untermauert. Der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, sagte am Mittwoch im Kongress aus, es sei Druck auf die ukrainische Regierung ausgeübt worden, damit diese Ermittlungen in die Wege leitet, die Trumps Rivalen Joe Biden hätten schaden können. Er habe im Umgang mit der Ukraine auf ausdrückliche Anordnung Trumps mit dessen persönlichem Anwalt Rudy Giuliani zusammengearbeitet.

Europas Konservative wählen Tusk zu neuem Vorsitzenden

Zagreb - Die konservative Europäische Volkspartei (EVP) ist am Mittwoch in der kroatischen Hauptstadt Zagreb zusammengekommen, um eine neue Führung zu wählen. Präsident der größten europäischen Parteienfamilie soll der scheidende EU-Ratspräsident Donald Tusk werden. Er tritt ohne Gegenkandidaten an, das Ergebnis der Wahl wird gegen 20.00 Uhr erwartet.

Casinos-Hauptversammlung zu Sidlo-Abberufung fix

Wien/Gumpoldskirchen - Die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Casinos Austria AG am 10. Dezember ist fix. Der Vorstand sei verpflichtet, dem Verlangen nachzukommen, man habe die Hauptversammlung deshalb bereits einberufen, sagte Casinos-Pressesprecher Patrick Minar auf APA-Anfrage am Mittwoch. Der größte Aktionär, die Sazka-Gruppe, hat diese gefordert, um Finanzvorstand Peter Sidlo abzuberufen. Wie sich die weiteren Aktionäre, die Staatsholding ÖBAG und Novomatic, verhalten, ist offen.

Geschäftsmann nach Mord an Journalistin auf Malta in Haft

Valletta - Zwei Jahre nach dem Mord an der Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia ist am Mittwoch ein maltesischer Geschäftsmann festgenommen worden. Yorgen Fenech sei im Morgengrauen auf seiner Jacht auf dem Meer vor der Küste Maltas festgenommen worden, verlautete aus Polizeikreisen. Die Festnahme erfolgte einen Tag nach dem Angebot von Regierungschef Joseph Muscat, einen mutmaßlichen Mittelsmann zu begnadigen, sollte dieser gesicherte Informationen zum Drahtzieher des Mordes liefern.

Netanyahu verteidigt israelische Luftangriffe auf Syrien

Damaskus - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben am Mittwoch Dutzende Ziele in Syrien angegriffen. Es habe sich um einen Vergeltungseinsatz für Raketenangriffe auf Israel am Dienstag gehandelt. "Ich habe sehr klar gemacht, dass wir jedem wehtun werden, der uns wehtut", sagte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Russland indes kritisierte als Verbündeter Syriens die israelischen Luftangriffe scharf.

Hundehalterverband bekämpft Regelverschärfungen vor VfGH

Wien - Der Österreichische Hundehalterverband (ÖHV) will die seit Mitte Februar geltenden schärferen Regeln für sogenannte Listenhunde in Wien zu Fall bringen. Gelingen soll das über den Weg zum Verfassungsgerichtshof mithilfe eines Individualantrags im Namen von drei Betroffenen, wie ÖHV-Präsident Hans Mosser am Mittwochnachmittag in einer Pressekonferenz erklärte.

Wiener Börse schließt gut behauptet

Wien - Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit einem knappen Gewinn aus dem Handel gegangen. Der ATX schloss mit plus 0,06 Prozent auf 3.155,13 Punkten. An einem sonst ruhigen Handelstag standen Geschäftszahlen heimischer Unternehmen im Mittelpunkt. An letzter Stelle der Kurstafel rangierten die Aktien von Kapsch TrafficCom, die um 2,4 Prozent verloren. Der Mautsystemanbieter machte im ersten Halbjahr zwar mehr Umsatz, erlitt aber einen Gewinneinbruch.

(Schluss) tki