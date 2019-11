Nationaler Sicherheitsrat bespricht BVT-Sicherheitslücken

Wien - Der Nationale Sicherheitsrat tritt am Freitag zusammen, um die jüngste Entwicklung zum Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) zu erörtern. Die NEOS hatten das Treffen im Bundeskanzleramt nach internationaler Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen des BVT einberufen. Sie verlangen von Innenminister Wolfgang Peschorn einen Zustandsbericht zur Reform des Bundesamts.

Netanyahu nach Anklage wegen Korruption unter Druck

Jerusalem - Nach der Anklageerhebung gegen Benjamin Netanyahu wächst der Druck auf den israelischen Ministerpräsidenten. Oppositionsführer Benny Gantz rief den Regierungschef am Donnerstag zum Rücktritt auf. Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit hatte zuvor Anklage wegen Bestechung, Betrugs und Untreue gegen Netanyahu erhoben. Der Ministerpräsident sprach von einem versuchten "Putsch" und erklärte, er werde wegen der Anklage nicht zurücktreten. Die Nachricht platzte in das zähe Ringen um eine neue Regierung.

Spannung vor CDU-Bundesparteitag in Leipzig

Leipzig - In Deutschland beginnt die CDU Freitagvormittag mit ihrem zweitägigen Bundesparteitag in Leipzig. Mit Spannung werden die Rede der intern unter Druck stehenden Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer sowie die angekündigte Antwort des Wirtschaftspolitikers Friedrich Merz erwartet. Merz war Kramp-Karrenbauer bei der Vorsitzendenwahl knapp unterlegen und gilt als Konkurrent um die Kanzlerkandidatur.

Jugendliche bewegen sich laut WHO-Studie zu wenig

Genf - Eine Stunde Bewegung am Tag ist nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation WHO ausreichend für Kinder und Jugendliche - doch das schaffen nur wenige. Laut einer WHO-Studie bewegt sich weltweit nur ein Fünftel der elf - bis 17-Jährigen so viel. Auch österreichische Jugendliche schneiden in der Studie im Fachmagazin "The Lancet" von diesem Freitag schlecht ab. 71,2 Prozent der Buben und sogar 84,5 Prozent der Mädchen in Österreich waren 2016 körperlich nicht aktiv genug. Die Jugendlichen spielen mehr digital als wirklich aktiv.

Australische Behörden warnen vor Luftverschmutzung

Sydney - Der Rauch von mehr als hundert Buschbränden sorgt im Osten Australiens für gesundheitsgefährdende Zustände. In Teilen Sydneys warnte die Umweltbehörde des Bundesstaats New South Wales am Freitag vor "gefährlich" belasteter Luft, der höchsten von sechs Stufen. Die Bewohner in betroffenen Gebieten wurden dazu aufgerufen, anstrengende Aktivitäten im Freien zu vermeiden. Rund 1,6 Millionen Hektar Land fielen nach Angaben der Feuerwehr allein in New South Wales, zu dem Sydney gehört, den Flammen zum Opfer.

Gehälter im Handel steigen im Schnitt um 2,35 Prozent

Wien - Nach vier Verhandlungsrunden haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft am Donnerstagabend auf einen neuen Kollektivvertrag für die rund 413.000 Angestellten und 15.000 Lehrlinge im Handel geeinigt. Im Schnitt steigen die Gehälter per 1. Jänner 2020 um 2,35 Prozent. Bei den Einstiegsgehältern gibt es ein Plus von 2,5 Prozent, bei höherer Bezahlung beträgt das Plus 2,2 Prozent. Die Sozialpartner vereinbarten außerdem, dass es im zehnten und fünfzehnten Dienstjahr jeweils einen zusätzlichen Freizeittag gibt.

Pensionist stirbt bei Wohnungsbrand in Wien-Meidling

Wien - Bei einem Wohnungsbrand in der Längenfeldgasse in Wien-Meidling ist am Donnerstagabend ein Pensionist ums Leben gekommen. Vier Nachbarn wurden von der Berufsrettung mit Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Die Feuerwehr löschte die Flammen unter Atemschutz. Die Brandursache war zunächst unklar.

Probleme bei Entsorgung von Tesla-Batterie in Tirol

Walchsee - Nach den Unklarheiten rund um die Entsorgung der Batterie eines ausgebrannten Tesla-Wracks in Tirol hat nun ein Tiroler Ausstatter von Autoverwertern den Lithium-Ionen-Akku für Forschungszwecke übernommen. Die Techniker von Tesla, die für den Ausbau der Batterie angereist waren, hatten nicht die nötige Ausstattung dabei, um die Batterie weiter zu zerlegen, berichtete der ORF Tirol am Freitag.

