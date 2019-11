Strache verteidigt Sidlo-Bestellung in Causa Casinos

Wien - Der in der Causa Casinos ins Visier geratene Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat die Bestellung von Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos Austria am Freitag verteidigt. Schuldgefühle wegen Postenschachers hat der Ex-Politiker ebenfalls nicht. "Niemals habe ich etwas rechtswidriges im Zusammenhang mit der CASAG-Vorstands-Bestellung angeboten oder angenommen", schrieb Strache auf Facebook. Die Vorwürfe seien "völlig haltlos".

Ibiza: WKStA-Ermittlungen zu FPÖ-Vereinen laufen weiter

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft (WKStA) hat Angaben der FPÖ dementiert, es würden in der Causa "Ibiza-Video" keine Ermittlungen mehr zu parteinahen Vereinen geführt. Es habe sich nichts geändert, sagte ein Sprecher am Freitag zur APA. Die FPÖ hatte zuvor in einer Aussendung behauptet, alle Verfahren seien eingestellt worden. Offiziell laufen derzeit Ermittlungen der WKStA gegen den früheren FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache, den ehemaligen Klubchef Johann Gudenus und gegen den einstigen freiheitlichen Abgeordneten Markus Tschank.

Nationaler Sicherheitsrat bespricht BVT-Sicherheitslücken

Wien - Der Nationale Sicherheitsrat tritt am Freitag zusammen, um die jüngste Entwicklung zum Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) zu erörtern. Die NEOS hatten das Treffen im Bundeskanzleramt nach internationaler Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen des BVT einberufen. Sie verlangen von Innenminister Wolfgang Peschorn einen Zustandsbericht zur Reform des Bundesamts.

Wahlkampffinale von Grünen und ÖVP vor Steiermark-Wahl

Graz - Die steirischen Grünen und die ÖVP sind am Freitag in das Wahlkampffinale für die Landtagswahl gestartet: Spitzenkandidatin Sandra Krautwaschl bekommt bis Sonntag Unterstützung vom gebürtigen Oststeirer und Koalitionsverhandler Werner Kogler. Landeshauptmann und ÖVP-Spitzenkandidat Hermann Schützenhöfer holte sich türkise Unterstützung von Bundesobmann Sebastian Kurz.

CDU eröffnete Bundesparteitag in Leipzig

Leipzig - Die konservative deutsche Regierungspartei CDU hat am Freitag ihren Bundesparteitag in Leipzig eröffnet. Bei dem Treffen werden lebhafte Diskussionen zum Zustand der Partei erwartet, die nach einer Serie von Wahlniederlagen nicht aus dem Umfragetief kommt. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer warnte in ihrer Rede die Partei vor schädlicher Selbstkritik. Kanzlerin Angela Merkel riet zu Geschlossenheit. Mit Spannung wird die Rede von Kramp-Karrenbauers Rivalen Friedrich Merz erwartet.

Gantz' Blau-Weiß fordert Netanyahu zu Aufgabe von Ministerämtern auf

Tel Aviv - Das oppositionelle Mitte-Bündnis Blau-Weiß hat wegen der Korruptionsanklagen gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu dessen Rücktritt von seinen Ministerämtern gefordert. Netanyahu hält nach Angaben des Parlaments vier Ministerposten. Die Partei von Ex-Militärchef Benny Gantz verwies am Freitag auf eine entsprechende Entscheidung des Höchsten Gerichts in der Vergangenheit.

Ärzte ohne Grenzen fordert von EU Umdenken in Asylpolitik

Athen - Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) fordert von der EU ein radikales Umdenken in der Flüchtlingspolitik. "Vier Jahre nach dem Flüchtlingspakt leben auf den griechischen Inseln 35.000 Menschen im völligen Chaos und ohne jegliche Würde", sagte der Präsident der Organisation, Christos Christou, am Freitag. Die Situation dort sei vergleichbar mit den schlimmsten Camps weltweit. Unterdessen hält der Flüchtlingszustrom aus der Türkei nach Griechenland weiter an.

Drei Menschen in Indonesien von Hornissen getötet

Jakarta - Aggressive Hornissen haben in Indonesien drei Menschen getötet. In den vergangenen zwei Wochen seien auf der Insel Java ein elfjähriger Bub und zwei ältere Menschen den Attacken zum Opfer gefallen, teilten die Gesundheitsbehörden am Freitag mit. In den vergangenen Jahren zählten die Behörden des südostasiatischen Inselstaates hunderte solcher Attacken mit vielen Opfern.

