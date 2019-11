Casinos-Affäre: Spekulationen über Novomatic-Kontakt zu Kurz

Wien - In der Affäre rund um die Bestellung des FPÖ-Politikers Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos Austria sind Spekulationen über einen möglichen Kontakt zwischen Novomatic-Chef Harald Neumann und Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) aufgetaucht. Das Nachrichtenmagazin "profil" zitierte aus einer Chat-Nachricht Neumanns, in der ein gewisser "Seb" erwähnt wird. Um welches Treffen mit welchen Personen und um welche Themen es dabei konkret ging, geht aus den Chats aber nicht hervor. Die ÖVP dementierte einen Kontakt zwischen Kurz und Neumann.

Konvolut von angeblichen Abwehramt-Insidern erhebt Vorwürfe

Wien - Ein kursierendes Konvolut angeblicher Mitarbeiter des Abwehramtes spricht von Verfehlungen im Nachrichtendienst des Bundesheeres. Wie die Tageszeitungen "Österreich" und "Standard" am Freitagabend berichteten, soll es in dem Dokument etwa um Mobbing, illegale Überwachung von Mitarbeitern und unautorisierte Ermittlungen gehen. Laut "Standard" erinnert das Papier an das "BVT-Konvolut", das die Verfassungsschutz-Affäre mit ausgelöst hat.

Nationaler Sicherheitsrat fasst drei Beschlüsse zum BVT

Wien - Der Nationale Sicherheitsrat zu Sicherheitslücken im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) hat am Freitag insgesamt drei Beschlüsse gefasst, die von Regierungssprecher Alexander Winterstein veröffentlicht wurden. Demnach soll das Parlament einen Zustandsbericht zur Reform des Bundesamts erhalten, zudem wird das Berufsgeheimnis für Abgeordnete nach der Handy-Causa um Stephanie Krisper (NEOS) ausgedehnt. Darüber hinaus soll ein weiterer externer Expertenbericht dem Unterausschuss des Innenausschusses zur Kenntnis gebracht werden.

Treffen zwischen Mattarella und Van der Bellen im Zeichen Südtirols

Meran - Auf Schloss Tirol bei Meran in Südtirol findet am Samstag ein Treffen zwischen Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella und Bundespräsident Alexander Van der Bellen statt. Es steht ganz im Zeichen der Annahme des sogenannten "Südtirol-Pakets" vor 50 Jahren. Der Tag wurde deshalb ausgewählt, da vor 50 Jahren am 23. November 1969 die Landesversammlung der Südtiroler Volkspartei (SVP) dem "Paket" zur Südtirolautonomie mehrheitlich zugestimmt hatte. Daraufhin trat im Jahr 1972 das Zweite Autonomiestatut in Kraft.

Hongkonger Aktivist Joshua Wong für gewaltlose Proteste

Hongkong - Vor der Wahl der Hongkonger Bezirksräte an diesem Sonntag hat der bekannte Demokratie-Aktivist Joshua Wong die Demonstranten zum gewaltlosen Protest aufgerufen. Außerdem verlangte er internationalen Druck, um "Chinas aggressives Verhalten" einzudämmen. Die Wahl zu den 18 Bezirksräten ist die erste in Hongkong seit dem Beginn der nun schon Monate währenden Proteste gegen die Regierung.

Papst Franziskus beginnt Besuch in Japan

Tokio/Vatikanstadt - Papst Franziskus beginnt seinen Besuch in Japan. Im Mittelpunkt dabei steht eine Botschaft gegen Atomwaffen, die das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag in Nagasaki an die Welt richten will. Die Stadt wurde wie Hiroshima im Zweiten Weltkrieg durch eine Atombombe verwüstet, Zehntausende Menschen waren innerhalb weniger Sekunden tot. Nach einer Messe im Baseballstadion von Nagasaki fliegt der Papst nach Hiroshima weiter. Dort nimmt er an einem Friedenstreffen teil. Zurück in Tokio trifft er Überlebende der dreifachen Katastrophe aus Erdbeben, Tsunami und Reaktorunfall, die im März 2011 an die 19.000 Menschen tötete.

Amazon klagt gegen Auftragsvergabe des Pentagon an Microsoft

Seattle/Redmond - Der Internetkonzern hat am Freitag Klage gegen die Entscheidung des US-Verteidigungsministeriums eingereicht, einen mit bis zu zehn Milliarden Dollar dotierten Großauftrag an den Konkurrenten Microsoft zu vergeben. Amazon hatte als Favorit in dem Vergabeverfahren gegolten, bis Microsoft zum Überraschungssieger erklärt wurde. Amazon sprach daraufhin von politischer Einflussnahme. US-Verteidigungsminister Mark Esper wies den Vorwurf vergangene Woche zurück.

200 Höfe in Kärnten von der Außenwelt abgeschnitten

Klagenfurt - In Kärnten waren am Freitag trotz intensiver Aufräumarbeiten noch mehr als 200 Höfe von der Außenwelt abgeschnitten. Die Schäden an Güterwegen und Forststraßen betragen geschätzte 15,8 Millionen Euro, wie Agrar- und Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Zahlreiche Schadstellen waren nicht erreichbar.

