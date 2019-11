Wahlkarten dürften Steiermark-Wahl spannend machen

Wien - Bei der steirischen Landtagswahl zeichnet sich ein Briefwahlrekord ab. Die ARGE Wahlen-Hochrechner gehen davon aus, dass im Sonntagabend veröffentlichten Ergebnis noch 88.400 Briefwahl- und Wahlkarten-Stimmen fehlen werden - also 13,6 Prozent der gültigen Stimmen erst am Montag ausgezählt werden. Bereits im Urnenwahlergebnis enthalten sind die Stimmen der Steirer, die den Vorwahltag am 15. November genützt haben. Das waren heuer mit 39.720 deutlich weniger als 2015 (69.125).

Ibiza-Video: Strache rief Benko und Glock an

Wien - Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat unmittelbar vor der Veröffentlichung des Ibiza-Videos Immobilieninvestor Rene Benko und Kathrin Glock, die Ehefrau des Waffenindustriellen Gaston Glock, angerufen. Dies zeigt eine Rufdatenrückerfassung der "Soko Ibiza", wie das Nachrichtenmagazin "Profil" berichtet. Kurz davor hatte Strache Anfragen zu dem Video von Journalisten der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) und des Hamburger Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" erhalten.

Mangelberufsliste für benötigte Fachkräfte in Begutachtung

Wien - Das Arbeits- und Sozialministerium hat einen Entwurf für die Fachkräfteverordnung 2020, in der Mangelberufe für die Beschäftigung ausländischer Fachkräfte festgelegt werden, in Begutachtung geschickt. Demnach fehlen bundesweit Fachkräfte in 54 Berufen - von diplomierten Krankenpflegern, Gaststättenköchen, Lokomotivführern und Lohnverrechnern bis zu Maurern, Spenglern, Tischlern und Bodenlegern. Zusätzlich sind noch für einzelne Bundesländer Mangelberufe angeführt: So gibt es in Kärnten zu wenig Friseure und Maskenbildner, in Niederösterreich fehlen dafür Zuckerbäcker und Glaser.

London ließ Frist wegen fehlenden EU-Kommissars verstreichen

Brüssel - Die britische Regierung hat eine Frist aus Brüssel wegen des noch fehlenden Vertreters für die neue EU-Kommission verstreichen lassen. Bei der Kommission sei bisher keine Antwort aus London auf ein Mahnschreiben eingegangen, teilte eine Sprecherin am Samstag in Brüssel mit. Die Kommission werde nun "die Situation analysieren" und dann über die "nächsten Schritte" entscheiden, kündigte sie an. Die Europäische Union hatte wegen der Weigerung Großbritanniens, einen EU-Kommissar zu benennen, in der vergangenen Woche ein Vertragsverletzungsverfahren gegen London eingeleitet.

Papst schickte Präsidenten Chinas und Taiwans Telegramme

Vatikanstadt/Tokio - Auf dem Flug nach Japan hat Papst Franziskus dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping und der Präsidentin Taiwans, Tsai Ing-wen, am Samstag jeweils ähnliche Grußtelegramme geschickt. Der Vatikan gehört zu den 15 Staaten weltweit, die Taiwan noch gegen den Widerstand aus Peking diplomatisch anerkennen. Auf jeder Reise schickt der Papst den Präsidenten der Staaten, die er überfliegt, ein Telegramm und wünscht ihnen Wohlergehen und Frieden. Franziskus landete am Abend bei Wind und Regen in Tokio.

Peter Handke: "Ich habe keine Chancen gegen die..."

Wien - "Ich habe keine Chancen gegen die, und diese Leute haben keine Chancen gegen mich." So beschreibt Peter Handke in einem Interview mit der "Kleinen Zeitung" den Konflikt um seine Positionen zu Jugoslawien, in dem die Fronten verhärtet scheinen. Im übrigen habe er "schon als Kind viel Hass auf mich gezogen". Er könne nicht nachvollziehen, warum seine Texte für die Angehörigen der Opfer der serbischen Massaker unannehmbar seien, sagte der Nobelpreisträger. Und er habe nie "irgendeine Sympathie" für den serbischen Ex-Präsidenten Slobodan Milosevic ausgedrückt, auch nicht bei dessen Begräbnis.

Auktion von Objekten aus Schrödinger-Nachlass abgesagt

Wien - Das Dorotheum hat zwei geplante Auktionen von Objekten aus dem Nachlass des österreichischen Physikers und Nobelpreisträgers Erwin Schrödinger (1887-1961) abgesagt. Wie das Nachrichtenmagazin "profil" berichtet, erhebt ein Enkel Schrödingers Anspruch auf die Urkunden, Briefe, Fotos und Medaillen. Gegenüber "profil" hat eine Frau zugegeben, die Gegenstände ins Dorotheum gebracht zu haben. Diese hatte früher eine Wohnung an eine Enkelin Schrödingers vermietet.

Zwei folgenschwere Verkehrsunfälle in Kärnten

Ferlach/Wolfsberg - In Kärnten sind in der Nacht auf Samstag drei Menschen bei Verkehrsunfällen schwer verletzt worden. Dabei waren die Autos der Verunglückten in einen Bach im Lavanttal bzw. in den Loiblbach gestürzt. Die Verletzten, eine Frau und zwei Männer, wurden geborgen und ins Spital in Klagenfurt gebracht, wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte.

(Schluss) rst