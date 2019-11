Ibiza-Video: Strache wollte "heikle Unterlagen" lagern

Wien - Gemäß einem vom Nachrichtenmagazin "profil" veröffentlichten Chatprotokoll hat der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache einen Tag vor Veröffentlichung des Ibiza-Videos den Freiheitlichen Abgeordneten Harald Stefan gefragt, ob er "heikle Unterlagen" in dessen Büro lagern könne. Am 24. Oktober verlangte die Staatsanwaltschaft mittels Sicherstellungsanordnung schließlich die Öffnung des Tresors. Stefan kam dem nach. Die Ermittler fanden aber keinen Akt.

Strache trat als Redner bei Raucher-Demo in Wien auf

Wien - Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat am Samstag einen Überraschungsauftritt bei einer Raucher-Demo vor dem Bundeskanzleramt am Ballhausplatz absolviert. Von den Teilnehmern wurde er teils mit Jubel empfangen, wie ein auf "heute.at" veröffentlichtes Video zeigt. Strache betonte vor den versammelten Gegnern des Rauchverbots in der Gastronomie, dass er als "betroffener Bürger" da sei. Ihm gehe es um "Freiheitsrechte, die uns geraubt wurden".

Südtirol: Van der Bellen und Mattarella setzen auf Harmonie

Dorf Tirol/Bozen - 50 Jahre nach der Annahme des sogenannten "Südtirol-Pakets" in der Nacht auf den 23. November 1969 sind am Samstag Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella und Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Südtirol zusammengekommen. Bei einem Festakt auf Schloss Tirol bei Meran hoben sie Südtirol als weltweites Vorzeigemodell hervor. Es sei ein "blühendes, friedliches Land, ein ganz besonderes Land", so Van der Bellen. Anschließend kam es zu gemeinsamen geschichtsträchtigen Gedenken.

London ließ Frist wegen fehlenden EU-Kommissars verstreichen

Brüssel - Die britische Regierung hat eine Frist aus Brüssel wegen des noch fehlenden Vertreters für die neue EU-Kommission verstreichen lassen. Bei der Kommission sei bisher keine Antwort aus London auf ein Mahnschreiben eingegangen, teilte eine Sprecherin am Samstag in Brüssel mit. Die Kommission werde nun "die Situation analysieren" und dann über die "nächsten Schritte" entscheiden, kündigte sie an. Die Europäische Union hatte wegen der Weigerung Großbritanniens, einen EU-Kommissar zu benennen, in der vergangenen Woche ein Vertragsverletzungsverfahren gegen London eingeleitet.

CDU-Parteitag lehnt Urwahl von Kanzlerkandidat ab

Leipzig - Die deutsche Regierungspartei CDU lehnt die von ihrer Jungen Union geforderte Urwahl des nächsten Kanzlerkandidaten ab. Der CDU-Bundesparteitag in Leipzig sprach sich am Samstag mit der großen Mehrheit von 79 Prozent gegen einen entsprechenden Antrag aus und folgte damit der Parteiführung. Die CDU will den Kanzlerkandidaten Ende nächsten Jahres per Parteitagsbeschluss festlegen. Ersten Zugriff hätte normalerweise Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, aber auch ihrem Widersacher Friedrich Merz werden Ambitionen nachgesagt. Mitreden wird aber auch die Schwesterpartei CSU, wie deren Chef Markus Söder betonte.

US-Vizepräsident Pence zu Überraschungsbesuch im Irak

Bagdad - US-Vizepräsident Mike Pence ist am Samstag zu einem Überraschungsbesuch im Irak eingetroffen. Er landete auf dem im Westen gelegenen Luftwaffenstützpunkt al-Assad, den US-Präsident Donald Trump vor knapp einem Jahr ebenfalls besucht hatte. Angaben zum Programm von Pence wollte die US-Botschaft in Bagdad nicht machen. Aus irakischen Regierungskreisen verlautete, Pence habe mit Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi telefoniert, werde aber keine irakischen Politiker persönlich treffen. Der Irak wird derzeit von massiven Protesten gegen die Regierung erschüttert.

Mindestens zehn Tote bei Anschlag in syrischer Grenzstadt

Idlib - Bei einem Anschlag in der syrischen Grenzstadt Tell Abyad sind Augenzeugen und Rettungskräften zufolge am Samstag mindestens zehn Menschen getötet worden. 25 Personen seien verletzt worden, als ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug explodierte. In der Hauptstraße der nahe der Grenze zur Türkei gelegenen Stadt gab es demnach große Schäden.

Bunter Rummel auf der ComicCon in Wien

Wien - Superhelden, Charaktere aus "Star Wars" und aus Videogames sowie sonstige schrille Figuren haben am Samstag die zweitägige ComicCon in Wien bevölkert. "Man entflieht der Realität und lebt für ein Wochenende in einer Rolle", beschrieb Besucherin Sammi die Faszination, an so einem Event teilzunehmen und sich dafür zu verkleiden. Stars wie Comics-Zeichner Jim Balent und Frank Miller gaben Autogramme.

