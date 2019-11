Steiermark wählt neuen Landtag

Graz - In der Steiermark wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. 955.795 Personen sind wahlberechtigt. Sechs Parteien stehen zur Wahl: ÖVP, SPÖ, FPÖ, KPÖ, Grüne und NEOS. Umfragen in den vergangenen Wochen zeigten, dass die ÖVP mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer als deutlicher Wahlsieger hervorgehen dürfte. Vor allem die Pinken und die Kommunisten müssen um den Einzug bzw. den Verbleib in der Landstube zittern.

Strache trat als Redner bei Raucher-Demo in Wien auf

Wien - Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat am Samstag einen Überraschungsauftritt bei einer Raucher-Demo vor dem Bundeskanzleramt am Ballhausplatz absolviert. Von den Teilnehmern wurde er teils mit Jubel empfangen, wie ein auf "heute.at" veröffentlichtes Video zeigt. Strache betonte vor den versammelten Gegnern des Rauchverbots in der Gastronomie, dass er als "betroffener Bürger" da sei. Ihm gehe es um "Freiheitsrechte, die uns geraubt wurden".

Südtirol: Van der Bellen und Mattarella setzen auf Harmonie

Dorf Tirol/Bozen - 50 Jahre nach der Annahme des sogenannten "Südtirol-Pakets" in der Nacht auf den 23. November 1969 sind am Samstag Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella und Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Südtirol zusammengekommen. Bei einem Festakt auf Schloss Tirol bei Meran hoben sie Südtirol als weltweites Vorzeigemodell hervor. Es sei ein "blühendes, friedliches Land, ein ganz besonderes Land", so Van der Bellen. Anschließend kam es zu gemeinsamen geschichtsträchtigen Gedenken.

Greenpeace-Aktivisten besetzen OMV-Schiff in Neuseeland

Wien/Wellington - Rund 30 Greenpeace-Aktivisten haben Samstagabend europäischer Zeit ein Schiff in Neuseeland besetzt, das für geplante Öl- und Gasbohrungen der OMV eingesetzt werden soll. Auch eine Österreicherin protestiert auf dem Schiffsmast. Die Umweltschützerin entrollte ein Transparent mit der Aufschrift "OMV, raus aus Neuseeland", heißt es in einer der APA übermittelten Aussendung. Weitere Aktivisten ketteten sich demnach an das Schiff, um es daran zu hindern, den Hafen zu verlassen.

Rumänien wählt neues Staatsoberhaupt

Bukarest - In Rumänien findet am Sonntag die Stichwahl um das Präsidentenamt statt. Mehr als 18 Millionen rumänische Wähler und Wählerinnen sind aufgerufen, sich zwischen Amtsinhaber Klaus Johannis (Iohannis), der als Spitzenkandidat der bürgerlichen Regierungspartei PNL antritt, und der ehemaligen sozialdemokratischen Regierungschefin Vasilica Viorica Dancila (PSD) zu entscheiden. Als Favorit gilt Amtsinhaber Klaus Johannis. Der 60-Jährige hatte im ersten Wahlgang vor zwei Wochen mit großem Abstand die meisten Wählerstimmen bekommen. Erste Prognosen gibt es unmittelbar nach dem Schließen der Wahllokale um 20.00 Uhr.

Papst in Nagasaki und Hiroshima - Appell gegen atomares Wettrüsten

Tokio - Papst Franziskus will sich bei seinem Besuch in den japanischen Städten Nagasaki und Hiroshima gegen den Einsatz von Atomwaffen aussprechen. Damit möchte das Katholiken-Oberhaupt am Sonntag eine Kehrtwende beim weltweiten Wettrüsten bewirken. Die beiden Städte wurden im Zweiten Weltkrieg von zwei Atombomben verwüstet, mehr als 200.000 Menschen starben. Franziskus ist erst der zweite Papst, der Japan besucht. 1981 hatte zur Zeit des Kalten Krieges Johannes Paul II. das Land besucht und sich in Hiroshima und Nagasaki gegen Atomwaffen ausgesprochen.

Lokalwahlen in Hongkong werden zum Stimmungstest

Hongkong - Vor dem Hintergrund anhaltender Proteste hält Hongkong am Sonntag Lokalwahlen ab. Die Bezirksratswahlen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion gelten als wichtiger Indikator für die Stimmung in der Stadt. In der Metropole ist es zuletzt zu immer gewalttätigeren Zusammenstößen zwischen Polizei und radikalen Demonstranten gekommen. Bei den Wahlen am Sonntag können 4,13 Millionen wahlberechtigte Hongkonger über 452 Bezirksratsposten in 18 Bezirken entscheiden. Erste Ergebnisse werden in der Nacht zum Montag erwartet.

Nestroy-Preise werden zum 20. Mal vergeben

Wien - Am Sonntag werden zum 20. Mal die Nestroy-Theaterpreise vergeben. Dabei werden die besten Leistungen der vergangenen Theatersaison in Österreich sowie die beste Aufführung im deutschsprachigen Raum gekürt. Die von ORF III ab 20.15 Uhr live-zeitversetzt übertragene Gala findet im Theater an der Wien statt. Zwei Preisträgerinnen stehen bereits fest: Die deutsche Regisseurin Andrea Breth für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die Wahl-Schweizerin Sibylle Berg erhält für ihr bei den Wiener Festwochen uraufgeführtes Stück "Hass-Triptychon - Wege aus der Krise" den Autorenpreis.

(Schluss) grh/za