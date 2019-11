Steiermark wählt neuen Landtag

Graz - In der Steiermark wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. 955.795 Personen sind wahlberechtigt. Sechs Parteien stehen zur Wahl: ÖVP, SPÖ, FPÖ, KPÖ, Grüne und NEOS. Umfragen in den vergangenen Wochen zeigten, dass die ÖVP mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer als deutlicher Wahlsieger hervorgehen dürfte. Vor allem die Pinken und die Kommunisten müssen um den Einzug bzw. den Verbleib in der Landstube zittern.

Lange Schlangen bei Hongkonger Bezirkswahl

Hongkong - Vor dem Hintergrund der teils gewalttätigen Proteste in Hongkong haben in der chinesischen Sonderverwaltungszone Bezirkswahlen stattgefunden. Vor den Wahllokalen bildeten sich am Sonntag lange Schlangen. Nach Angaben der Regierung war die Wahlbeteiligung in den ersten zwei Stunden etwa drei Mal so hoch wie bei den vorherigen Bezirkswahlen vor vier Jahren. Experten zufolge dürfte die Demokratiebewegung von der hohen Wahlbeteiligung profitieren. Erste Ergebnisse werden in der Nacht auf Montag (Ortszeit) erwartet.

Rumänien wählt neues Staatsoberhaupt

Bukarest - In Rumänien findet am Sonntag die Stichwahl um das Präsidentenamt statt. Mehr als 18 Millionen rumänische Wähler und Wählerinnen sind aufgerufen, sich zwischen Amtsinhaber Klaus Johannis (Iohannis), der als Spitzenkandidat der bürgerlichen Regierungspartei PNL antritt, und der ehemaligen sozialdemokratischen Regierungschefin Vasilica Viorica Dancila (PSD) zu entscheiden. Als Favorit gilt Amtsinhaber Klaus Johannis. Der 60-Jährige hatte im ersten Wahlgang vor zwei Wochen mit großem Abstand die meisten Wählerstimmen bekommen. Erste Prognosen gibt es unmittelbar nach dem Schließen der Wahllokale um 20.00 Uhr.

"Perverse" Logik der Angst: Papst fordert Aus für Atomwaffen

Nagasaki/Vatikanstadt - Papst Franziskus hat das Wettrüsten mit Atomwaffen als "himmelschreienden Anschlag" auf die Menschheit verurteilt und ein Ende des Gebrauchs von Massenvernichtungswaffen gefordert. Frieden und internationale Stabilität seien unvereinbar mit jedem Versuch, sie auf der Angst vor gegenseitiger Zerstörung aufzubauen oder auf der Bedrohung einer gänzlichen Auslöschung, sagte das Katholiken-Oberhaupt am Sonntag in der japanischen Stadt Nagasaki. Dort und in Hiroshima hatte das US-Militär im Zweiten Weltkrieg zwei Atombomben abgeworfen, mehr als 200.000 Menschen starben.

Boliviens Parlament macht Weg für Neuwahl frei

La Paz - Inmitten der Krise in Bolivien hat das Parlament ein Gesetz für Neuwahlen verabschiedet. Nach dem Senat stimmte am Samstagabend (Ortszeit) auch das Abgeordnetenhaus in La Paz der Vorlage zu, die die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl vom Oktober für ungültig erklärt und dem gestürzten Staatschef Evo Morales sowie zahlreichen seiner Gefolgsleute eine Kandidatur bei Neuwahlen verwehrt. Das Gesetz muss nun noch von Interimspräsidentin Jeanine A�ez in Kraft gesetzt werden.

Proteste in Kolumbien: Präsident kündigt "nationales Gespräch" an

Bogota - Nach Massenprotesten und schweren Ausschreitungen in Kolumbien hat Staatspräsident Iv�n Duque ein "nationales Gespräch" mit Amtsträgern und Vertretern der Zivilgesellschaft angekündigt. Er wolle zunächst am Sonntag mit allen gewählten Bürgermeistern und Gouverneuren des südamerikanischen Landes sprechen, schrieb er am Samstag (Ortszeit) auf Twitter. Am Montag werde es Gespräche mit einer nationalen Kommission aus Vertretern von Arbeitnehmern und -gebern geben sowie im Laufe der Woche mit sozialen Gruppen.

Neuer Präsident Uruguays wird in Stichwahl bestimmt

Montevideo - Der nächste Präsident Uruguays wird am Sonntag in einer Stichwahl bestimmt. In der ersten Wahlrunde vor vier Wochen war der 62-jährige Daniel Mart�nez von der regierenden Linkspartei Frente Amplio (Breite Front) auf Platz eins gelandet, Luis Lacalle Pou von der rechtsgerichteten Nationalpartei auf Platz zwei. Dennoch gilt der 46-jährige Ex-Senator Lacalle Pou als Favorit bei der Stichwahl, da er einen Pakt mit in der ersten Runde ausgeschiedenen Bewerbern schließen konnte.

Nestroy-Preise werden zum 20. Mal vergeben

Wien - Am Sonntag werden zum 20. Mal die Nestroy-Theaterpreise vergeben. Dabei werden die besten Leistungen der vergangenen Theatersaison in Österreich sowie die beste Aufführung im deutschsprachigen Raum gekürt. Die von ORF III ab 20.15 Uhr live-zeitversetzt übertragene Gala findet im Theater an der Wien statt. Zwei Preisträgerinnen stehen bereits fest: Die deutsche Regisseurin Andrea Breth für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die Wahl-Schweizerin Sibylle Berg erhält für ihr bei den Wiener Festwochen uraufgeführtes Stück "Hass-Triptychon - Wege aus der Krise" den Autorenpreis.

